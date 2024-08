Stijgende olijfolie- en cacaoprijzen dagen gespecialiseerde chocolatiers uit

Van olijven tot cacaobonen: extreme weersomstandigheden over de hele wereld hebben bijgedragen aan stijgende prijzen voor keukenbenodigdheden en luxeartikelen.

De cacaoprijs bereikte een recordhoogte $ 9,865 (€9,244) per ton in april 2024 en is sindsdien licht gedaald naar $8,380 (€7,935). Vóór september 2023 waren de cacaoprijzen in ruim dertig jaar tijd niet boven de $3,600 (€3,300) per ton uitgekomen.

We hebben onze prijzen voor chocoladerepen in de detailhandel niet hoeven verhogen. Dit komt grotendeels doordat we voor veel repen olijfolie gebruiken in plaats van een groot deel van de cacaoboter. - Hallot Parson, algemeen directeur, K+M Chocolates

De mondiale cacaoprijzen zijn gestegen als gevolg van verschillende factoren, waaronder een mislukte oogst als gevolg van slecht weer, bonenziekte, smokkel, marktspeculatie en illegale goudwinning, waardoor de productie en de beschikbaarheid van bonen in Ghana, de op een na grootste producent ter wereld, zijn afgenomen.

Ondertussen resulteerden droogte en hoge lentetemperaturen in het Middellandse Zeegebied in 2023 en 2024 in opeenvolgende jaren van slechte olijvenoogsten en tien jaar lage olijfolieproductietotalen. De samenloop van factoren had tot gevolg dat de olijfolieprijs van het Internationale Monetaire Fonds instortte recordhoogten in januari op $10,281 (€9,446) per ton en blijft historisch hoog.

De stijgende cacao- en olijfolieprijzen hebben een nichemarkt van onder meer olijfoliechocolatiers getroffen K+M-chocolaatjes.

Het bedrijf, opgericht in Napa, Californië, in 2017 door de Franse waschef Thomas Keller en de Toscaanse olijfolieproducent Armando Manni, maakt zijn chocolade volgens een zorgvuldig uitgebalanceerd recept met extra vergine olijfolie en cacaopoeder.

Hun werkwijze behoudt de rijkdom van de cacaoboon en zorgt voor gezondheidsvoordelen door extra vergine olijfolie te gebruiken in plaats van cacaoboter. Onderzoekers van de Universiteit van Pisa publiceerden in 2017 namelijk een onderzoek waarin dat extra vierge werd aangetoond met olijfolie verrijkte pure chocolade verbeterde de cardiovasculaire risicoprofielen van gezonde deelnemers.

"De prijs van cacao heeft een enorme druk uitgeoefend op chocoladeproducenten overal ter wereld”, zegt Hallot Parson, algemeen directeur van K+M Chocolates. Olive Oil Times. ​"We hebben enigszins het geluk dat we over een behoorlijke voorraad cacaobonen beschikken, maar cacaoboter is bijzonder kostbaar geworden.”

"Om je wat context te geven: van 2019 tot 2023 betaalden we doorgaans tussen de $8 en $9 (€7.40 en €8.30) per kilogram voor biologische cacaoboter,” voegde hij eraan toe. ​"De huidige prijs ligt rond de $36 (€33) per kilogram. Als we een container van 12.5 ton zouden kopen, wat veel meer is dan we nodig hebben of kunnen betalen, daalt de prijs slechts tot $26 (€23.8) per kilogram plus verzending vanuit Zuid-Amerika.”

Gelukkig voor K+M Chocolates heeft het gebruik van extra vierge olijfolie in plaats van cacaoboter in verschillende producten hen een concurrentievoordeel opgeleverd, ondanks de historisch hoge olijfolieprijzen.

"Tot nu toe hebben we onze prijzen voor chocoladerepen niet hoeven verhogen”, aldus Parson. ​"Dit komt grotendeels doordat we voor veel repen olijfolie gebruiken in plaats van een groot deel van de cacaoboter. Wij richten ons echter ook op het maken van premium chocolade voor banketbakkers en restaurantgebruik. Voor deze toepassingen is een goede vloeibaarheid van de chocolade van cruciaal belang, en die vloeibaarheid komt grotendeels voort uit een hoger gehalte aan cacaoboter.”

Hoewel het bedrijf zijn prijzen niet heeft verhoogd, zei Parson dat de prijzen voor de foodservice stegen, wat gevolgen had voor grote Europese chocoladeproducenten die van oudsher de markt domineerden.

"Ironisch genoeg zijn we nu misschien in een positie om extreem concurrerende prijzen aan te bieden ten opzichte van deze in massa geproduceerde merken”, aldus Parson. ​"Voor de meeste ambachtelijke chocoladebedrijven is dit nooit mogelijk geweest vanwege de schaalvoordelen en de extra zorg die we besteden aan onze inkoop en productie.”

Naast de stijgende prijzen voor grondstoffen, zegt Parson dat het bedrijf voor uitdagingen staat bij zijn uitbreiding naar Azië vanwege de transportlogistiek en -kosten.

"We hebben verschillende keren naar Korea geëxporteerd, maar uiteindelijk is het te duur gebleken om daar aanwezig te zijn”, aldus Parson.

Ondanks de hogere prijzen verlangen consumenten nog steeds naar zowel chocolade als olijfolie. Volgens Fortune Business Insights, een marktonderzoeksbureau, zal de olijfoliemarkt in de regio Azië-Pacific in 18.4 naar verwachting groeien tot 16.8 miljard dollar (2030 miljard euro), een stijging van 30 procent ten opzichte van 2022.

Afzonderlijk onderzoek schat dat de mondiale chocolademarkt gestaag zal groeien tot 197 miljard dollar (181 miljard euro) in 2032, 50 procent boven de waarde in 2023.