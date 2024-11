Negentien maanden later Oleato is aangekomen In de Verenigde Staten gaat Starbucks de koffiedrank met olijfolie uit de Amerikaanse en Canadese vestigingen halen.

Het besluit komt nadat het bedrijf een derde kwartaal op rij met dalende verkopen aankondigde, aangewakkerd door een daling van tien procent in Noord-Amerika. Starbucks schortte ook een eerder geplande prognose voor het fiscale jaar 2025 op.

""Het is duidelijk dat we onze strategie fundamenteel moeten veranderen om klanten terug te winnen", vertelde de nieuw geïnstalleerde CEO Brian Niccol aan investeerders tijdens een telefonische vergadering waarin hij plannen schetste om het uitgebreide menu van het bedrijf te stroomlijnen en de service te versnellen door de taken van barista's te vereenvoudigen.

Zie ook: Extra vierge olijfolie levert superieure Sottoli op in Puglia

""Mijn ervaring leert me dat wanneer we terugkeren naar onze kernidentiteit en consequent een geweldige ervaring leveren, onze klanten terugkomen", voegde de voormalige directeur van Pizza Hut, Taco Bell en Chipotle Mexican Grill toe. ​"We hebben een duidelijk plan en handelen snel om Starbucks weer te laten groeien.”

Oleato was het geesteskind van voormalig CEO Howard Schultz, die zei dat de inspiratie voor de drank kwam na een uitgebreide reis naar Sicilië, waar hij kennismaakte met de gewoonte om een ​​eetlepel te drinken extra vergine olijfolie voor zijn ochtendkoffie. Later begon hij de olijfolie direct in de koffie te mengen.

De koffielijn omvatte vijf warme en koude dranken, gemaakt met een eetlepel extra vierge olijfolie van Nocellara del Belice, afkomstig van een bekroonde producer in Partan.

De drankenlijn debuteerde in Italië in februari 2023 en is sindsdien verspreid naar winkels in Canada, China, Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Starbucks heeft niet publiekelijk gezegd of het Oleato zal stopzetten in zijn internationale winkels, waar de verkoop in 2024 daalde.

Gedurende de anderhalf jaar dat de Oleato-drankenlijn op de markt was, werd deze met enthousiasme en scepsis ontvangen.

Vanaf het begin hoopten sommige experts dat Starbucks een wereldwijde ambassadeur voor olijfolie door extra vierge olijfolie te introduceren bij de volgende generatie consumenten en een nieuw platform te bieden aan olijfolieproducenten.

Sommige Starbucks-vestigingen in de VS verkochten zelfs flessen Oleificio Asaro van 1916​'s Partanna Robust blend, gebruikt om de dranken te maken. Het is echter onduidelijk welke impact dit extra verkoopkanaal had op de Siciliaanse producent.

Ondanks dat Schultz destijds optimistisch was en beweerde dat Oleato... ​"“transformeer de koffie-industrie” en zijn opvolger, Laxman Narasimhan, die de lancering van de drank omschreef als ​"“zeer succesvol” en ​"een van de vijf beste productlanceringen van de afgelopen vijf jaar', gaven klanten en critici de drank gemengde beoordelingen.

Terwijl sommige klanten genoten van de ​"superrijke, romige en nootachtige smaak,” anderen meldden krampen en een laxerend effect na het drinken van de olijfoliekoffiedrank. Diëtisten schreven dit toe aan de combinatie van hoge niveaus vet en cafeïne.

Ook barista's en managers van verschillende winkels bevestigden aan Bloomberg News dat het product niet erg populair was.