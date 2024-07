Drie geliefde Griekse gerechten om deze zomer te proberen

De zomer in Griekenland is de perfecte tijd om enkele van de klassieke gerechten van het land te proberen. Met een traditie die verloren is gegaan in de nevelen van de tijd, benadrukt de keuken van het land de hoofdbestanddelen van het gevierde Mediterraan dieet in hun mooiste vorm, met extra vergine olijfolie op de voorgrond.

"De Griekse zomer gaat niet alleen over de zee en de zon, het gaat ook over smaken”, vertelde Maria Prokopiou, een in Athene gevestigde endocrinoloog en diabetoloog. Olive Oil Times. ​"Smaken vol kleuren die de rijke geschiedenis en het vruchtbare land van het land weerspiegelen.”

De Griekse keuken is een uniek boeket van kleuren en smaken. Naast de fantastische smaak levert het ons ook een schat aan sporenelementen, antioxidanten en vitamines op die veel gezondheidsvoordelen hebben. - Maria Prokopiou, endocrinoloog en diabetoloog

"Het is vrijwel onmogelijk om Griekenland in de zomer te bezoeken en de tomaten, aubergines, bonen, okra en courgette niet te proeven, samen met kruiden als peterselie, dille, oregano en munt in een verscheidenheid aan recepten door het hele land.”

Terwijl de kleurrijke Griekse salade smaakpapillen boeit, noemde Prokopiou nog een paar gerechten die een genot zijn om te proberen in de hete Griekse zomer.

Moussaka

Extra vierge olijfolie speelt een centrale rol in de koning van de traditionele Griekse keuken, moussaka. (Foto: Spyros Papailias via Facebook)

Moussaka wordt geserveerd in elk restaurant en taverne in het hele land en is een ovenschotel met vlees en aubergines, bedekt met een laagje bechamelsaus die tijdens het bakken goudbruin wordt.

"De koning van de traditionele Griekse keuken is de moussaka”, zei Prokopiou. ​"Het originele recept bevat lagen gebakken aubergines en rundergehakt, bereid met tomaat en kruiden, bedekt met een romige bechamelsaus gemaakt met melk, bloem en olijfolie.

Hoewel de basisbechamel wordt gemaakt met boter vermengd met bloem om een ​​roux te vormen, is een variant die vaak in Griekenland wordt aangetroffen het vervangen van de boter door een gelijke hoeveelheid olijfolie voor een gezonder resultaat.

Algemeen wordt aangenomen dat Moussaka eeuwen geleden in het Midden-Oosten is ontstaan. De exacte oorsprong ervan is echter mysterieus. In de loop van de tijd integreerde het gerecht elementen uit verschillende keukens, waaronder het Ottomaanse Rijk, om het iconische Griekse gerecht te worden dat wereldwijd bekend is.

Volgens de legende werd het Franse tintje aan het gerecht – de bechamelsaus – in de jaren twintig toegevoegd door de beroemde Griekse chef-kok en pleitbezorger van de Franse gastronomie Nikolaos Tselementes.

Naast een uitstekende smaak biedt moussaka een verscheidenheid aan voedingsstoffen voor het menselijk lichaam.

"De aubergine bevat veel antioxidanten in de schil en het vruchtvlees, zoals vezels, kalium en nasunine, een stof die geassocieerd wordt met het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed en die als beschermend wordt beschouwd voor hersencellen”, aldus Prokopiou.

"Het menselijk lichaam haalt ook dierlijke eiwitten en ijzer van goede kwaliteit uit het gemalen vlees, calcium uit de melk die in de saus wordt gebruikt en energie uit de bloem”, voegde ze eraan toe.

Nasunine, een chemisch bestanddeel dat overvloedig aanwezig is in aubergineschillen, heeft veel aandacht getrokken van wetenschappers vanwege de gunstige effecten op de menselijke gezondheid, zoals het verminderen van hersenontstekingen en de mogelijke toepassingen ervan in de voedingsindustrie.

"Voor degenen die een dieet volgen of op hun dagelijkse calorie-inname letten, moet moussaka echter met mate worden geconsumeerd, omdat het veel calorieën kan bevatten, afhankelijk van of de aubergines gebakken of gebakken zijn en hoe mager het vlees is”, aldus Prokopiou.

Voor beginnende thuiskoks is moussaka een ingewikkeld gerecht om te bereiden. Wanneer het echter correct wordt gedaan, beloont het veeleisende smaakpapillen royaal. Een moderne draai is om aubergines en dun gesneden aardappelen als basis van het gerecht te gebruiken om het robuuster te maken.

Sommige chef-koks stellen voor om een ​​eenvoudige yoghurtsaus te gebruiken in plaats van de bechamelsaus voor een lichtere versie van moussaka. Deze saus maak je gemakkelijk met Griekse gezeefde yoghurt, eieren en een vleugje nootmuskaat.

Μoussaka kan ook een veganistisch gerecht zijn, waarbij het gehakt wordt vervangen door gebakken champignons of een tomaten-linzensaus en de bechamelsaus met een topping van aardappelpuree.

Groene bonen Lathera

Extra vierge olijfolie helpt de ingrediënten van groene bonenlathera te combineren. (Foto: Pixabay)

Groene boon (fasolakia in het Grieks) gekookt in olijfolie is een Grieks hoofdgerecht dat behoort tot een speciale familie van gerechten uit de Griekse keuken lathera, betekenis ​'in olijfolie.'

Lathera bevat tientallen recepten voor plantaardige maaltijden bereid in olijfolie, perfect voor vegetariërs of mensen die een vleesvrij dieet volgen.

"Verse sperziebonen zijn de bekendste vertegenwoordiger van de lathera gerechten,” zei Prokopiou. ​"Gestoofd met ui, tomaat en extra vergine olijfolie zijn ze een goede bron van vezels, vitamines en sporenelementen, waaronder calcium en fosfor, magnesium, kalium en vitamine A en K.”

Prokopiou voegde eraan toe dat deze stoffen groene bonen classificeren als een voedsel dat rijk is aan antioxidanten, die beschermen tegen vrije radicalen. ​"Bovendien bevatten ze weinig calorieën”, zegt ze.

Lathera De gerechten worden bereid met verse seizoensingrediënten en zijn het soort voedsel dat hele gezinnen kan voeden met budgetvriendelijke maar smaakvolle ingrediënten. Sperziebonen en bonen met zwarte ogen, courgettes en courgettebloemen, okra, erwten, aubergines en artisjokken kunnen allemaal worden gebruikt om lathera gerechten.

Volgens de Griekse chef-kok en kookboekenauteur Dina Nikolaou is het combineren van olijfolie met groenten de sleutel om de smaken in een gerecht naar voren te brengen.

"Het basisingrediënt, de olijfolie, en de groenten wel ​'trouwen' om de ultieme heerlijkheid te geven,' zei Nikolaou. ​"En als we mee gaan lathera met een blokje fetakaas, dan kunnen we praten over de essentie van smaak.”

Bovendien wordt de extra vergine olijfolie gebruikt om een lathera recept vergroot de voedingswaarde van het gerecht.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat fenolen uit extra vierge olijfolie worden overgebracht naar daarin gekookte groenten. Bovendien worden bepaalde voedingsstoffen in sommige groenten beter biologisch beschikbaar voor het menselijk lichaam in de aanwezigheid van olijfolie.

Gemista

Gemista is een alomtegenwoordig zomergerecht met extra vergine olijfolie in Griekenland, dat doet denken aan mooie jeugdherinneringen. (Foto: Dimitra Christidi via Facebook)

Geen enkel voedsel brengt bij de Grieken meer jeugdherinneringen naar boven dan gemist.

Traditioneel een zondagsmaaltijd voor het hele gezin in de zomer, gemista (betekenis ​'gevuld') is een bakplaat van tomaten en paprika's gevuld met een rijstvulling.

"Gemista wordt gemaakt met tomaten en paprika's die van binnen zijn geleegd”, aldus Prokopiou. ​"Hun vlees wordt vervolgens gebakken met olijfolie, peterselie, geraspte appel, geraspte mizithra-kaas en rijst om de vulling te maken en de geleegde groenten mee te vullen. Vervolgens worden de groenten gebakken nadat ze zijn besprenkeld met extra vergine olijfolie.”

Mizithra is een caloriearme, magere traditionele Griekse schapen- of geitenmelkkaas. Het wordt veel gebruikt in geraspte vorm als smaakmaker in pastarecepten.

Tomaten, botanisch geclassificeerd als fruit, maar algemeen beschouwd als groenten omdat ze meestal worden gekookt of in salades worden gebruikt, zijn dat wel rijk aan lycopeen, een antioxidant.

Prokopiou zei dat lycopeen beter beschikbaar komt naarmate de tomaten gaar zijn, wat bijdraagt ​​aan de voedingswaarde van het gerecht.

Alle delen van een gemista-gerecht zijn eetbaar, inclusief de schil van de tomaten en paprika's, die tijdens het koken zacht en gezoet worden.

Ook andere groenten, zoals aubergines en ronde courgettes, kunnen voor het maken van gemista worden gebruikt. Een paar aardappelpuree vormen meestal een aanvulling op de groenten in het gerecht.

"Gemista biedt een scala aan gezonde stoffen, waaronder de olijfoliefenolen, het lycopeen, mineralen en sporenelementen die ons immuunsysteem versterken”, aldus Prokopiou. ​"Kortom, gemista is een complete maaltijd, met eiwitten uit de kaas, koolhydraten en groenten.”

"De Griekse keuken is een uniek boeket van kleuren en smaken”, besluit ze. Naast de fantastische smaak levert het ons ook een schat aan sporenelementen, antioxidanten en vitamines op die veel gezondheidsvoordelen hebben voor het menselijk lichaam, ongeacht ons gerecht.”