Olijfraad noemt voorgestelde Australische normen "handelsbelemmeringen"

Oproepen van delen van de voorgestelde olijfolienormen voor Australië en Nieuw-Zeeland mogelijk ​"belemmeringen voor de internationale handel” die tot vervalsing van olijfolie kunnen leiden ​"gemakkelijker”, heeft de Internationale Olijfraad (IOC) vandaag een verklaring uitgegeven waarin wordt aanbevolen de ontwerp-richtsnoeren te heroverwegen.

De verklaring, getiteld ​"IOC-opmerkingen over de ontwerp-Australische / Nieuw-Zeelandse standaardolijfoliën en olijven uit perskoeken”, aangelegd ongeveer twintig ​"discrepanties ”- of delen van de voorgestelde normen die in strijd zijn met bestaande IOC-conventies - die definities, olijfoliecategorieën en testmethoden omvatten die verschillen van, of niet bestaan ​​in de IOC-normen. ​"Het zou handig zijn', aldus het document. ​"voor de Australische / Nieuw-Zeelandse ontwerpnorm om opnieuw te worden onderzocht. "

Australië en Nieuw-Zeeland, die geen IOC-lidstaten zijn, hebben lang geoordeeld dat de bestaande IOC-regels de consumenten en producenten in de regio niet voldoende beschermen. Leandro Ravetti die heeft geholpen bij het opstellen van de normen vertelde Olive Oil Times​"Gewetenloze marktdeelnemers die momenteel profiteren van het aanzienlijke prijsverschil dat beschikbaar is door op bedrieglijke wijze zaadoliën en/of olijfolie van inferieure kwaliteit te verkopen als hoogwaardige extra vierge olijfolie, zullen ernstig worden getroffen door deze nieuwe verordening. Ondertussen zullen echte en eerlijke exploitanten uit Australië, Nieuw-Zeeland en het buitenland het voordeel krijgen van een gelijk speelveld waar hun producten van hogere kwaliteit worden beschermd en erkend.”

In een afsluitende herinnering aan de reactie van de raad op methoden die werden gebruikt in de UC Davis-studie van vorig jaar, een andere New World-afwijking van IOC-protocollen, concludeerde de verklaring van vandaag: