Een vetarm veganistisch dieet kan het LDL-cholesterol meer verlagen dan een met olijfolie verrijkt dieet

Nieuw onderzoek wijst uit dat het volgen van een vetarm veganistisch dieet zonder extra vergine olijfolie kan het LDL-cholesterolgehalte verlagen bij personen met een hoog risico hart-en vaatziekte meer dan een veganistisch dieet aangevuld met extra vierge olijfolie.

De kruising studies, gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association (JAHA), ontdekte dat individuen meer gewicht verloren en een lager LDL-cholesterolgehalte vertoonden na het volgen van een vetarm dieet dan het met olijfolie verrijkte dieet. Sommige prominente onderzoekers hebben echter kritiek geuit op de onderzoeksopzet.

"Er bestaat enige controverse en debat in de wereld van hart- en vaatziekten over het effect van plantaardige oliën, waaronder extra vierge olijfolie, op risicofactoren”, zegt Andrea Krenek, onderzoeker aan de Universiteit van Florida en co-auteur van het onderzoek.

Zie ook: Health News

"Mediterrane diëten bevatten meestal veel extra vergine olijfolie, terwijl vetarme, plantaardige diëten vaak aanraden dit te vermijden,” voegde ze eraan toe. ​"Het is echter bekend dat beide diëten het risico op hart- en vaatziekten verminderen.”

"Dit was voor zover wij weten nog niet onderzocht binnen een plantaardig, plantaardig veganistisch dieet, dus wilden we een onderzoek opzetten om deze onderzoeksvraag te onderzoeken, ”legde Krenek uit. ​"Er is niet veel eerder bewijsmateriaal geweest om te evalueren of extra vierge olijfolie specifiek risicoreductie oplevert in vergelijking met de rest van het plantaardige patroon.”

Bij het onderzoek waren 40 mensen betrokken die risico liepen op atherosclerotische hart- en vaatziekten. Ze volgden twee veganistische diëten, elk gedurende vier weken met een wash-outperiode van een week.

In één dieet gebruikten de deelnemers vier eetlepels Californische olijfboerderij elke dag extra vergine olijfolie. Ze kregen de opdracht de olijfolie rauw te consumeren; anders werd er geen instructie gegeven over wanneer en hoe het te consumeren. Bij het andere dieet kregen de deelnemers te horen dat ze zo min mogelijk olijfolie moesten gebruiken, minder dan één eetlepel per dag.

Beide diëten omvatten hele vruchten, groenten, volle granen, peulvruchten, noten en zaden, met uitzondering van voedingsmiddelen op dierlijke basis.

Tussen de twee dieetfasen hadden de deelnemers een uitwasperiode van een week waarin ze mochten terugkeren naar hun gebruikelijke eetgewoonten. Deze pauze is een gebruikelijke onderzoekspraktijk om ervoor te zorgen dat het eerste dieet de resultaten van het tweede dieet niet beïnvloedt.

Onderzoekers verzamelden gegevens over het metabolisme, de klinische gezondheid, het gedrag en het dieet van de deelnemers aan het begin en einde van elke dieetperiode. Terwijl de deelnemers elk dieet volgden, bepaalden de onderzoekers hoe elk dieet hen persoonlijk beïnvloedde.

"Eerdere studies hebben aangetoond dat de verwerking van olijfolie, variërend van geraffineerd tot vierge tot extra vierge, invloed kan hebben op lipiden- en ontstekingsmarkers. Daarom bieden we extra vierge olijfolie, die ook wordt geconsumeerd in mediterrane diëten”, aldus Krenek.

De wetenschappers ontdekten dat beide diëten gezondheidsvoordelen boden. ​"Zowel de hoge als de lage diëten met extra vierge olijfolie verlaagden de risicofactoren voor hartziekten, waaronder het LDL-cholesterolgehalte, vergeleken met typische diëten die dierlijke producten bevatten”, aldus Krenek.

LDL-cholesterol wordt vaak genoemd ​"slechte cholesterol” omdat het tandplak in de slagader afzet, wat zich kan ophopen en het risico op hartziekten kan vergroten.

Krenek zei echter dat er significante verschillen waren tussen de twee diëten, vooral wat betreft de belangrijkste markers voor het risico op hart- en vaatziekten.

"Het dieet met weinig extra vierge olijfolie leverde een groter LDL-cholesterol en lipidenverlaging op vergeleken met het dieet met veel extra vierge olijfolie”, aldus Krenek. ​"Bij evaluatie op basis van de dieetvolgorde hadden degenen die begonnen met de hoge extra vierge olijfolie en vervolgens overgingen op de lage extra vierge olijfolie een verlaging van het LDL.”

"Daarentegen hadden degenen die begonnen met de lage extra vierge olijfolie en vervolgens gedurende de tweede vier weken extra vierge olijfolie toevoegden, van laag naar hoog, een stijging in LDL,” voegde ze eraan toe. ​"Dit leverde een interessant inzicht op voor toekomstige onderzoeksvragen.”

advertentie

advertentie

Over het geheel genomen verminderden beide diëten verschillende belangrijke gezondheidsmarkers die verband hielden met de gezondheid van het hart en ontstekingen.

Deelnemers aan het onderzoek ervoeren een vermindering van het lichaamsgewicht tijdens beide dieetfasen, waarbij meer gewichtsverlies werd waargenomen tijdens het vetarme dieet.

De onderzoekers zeiden dat het gewichtsverlies suggereert dat zelfs binnen een plantaardig veganistisch dieet de hoeveelheid toegevoegde vetten, inclusief extra vierge olijfolie, de algehele energiebalans en de daaropvolgende gezondheidskenmerken kan beïnvloeden.

De onderzoekers observeerden een verhoogde consumptie van voedingsvezels tijdens beide dieetfasen, wat volgens hen hielp het LDL-cholesterol te verlagen.

Ze voegden eraan toe dat de verschuiving naar onverzadigde vetten uit volwaardige voedingsmiddelen en het verminderen van verzadigde vetten waarschijnlijk heeft bijgedragen aan positieve gezondheidsresultaten.

Volgens Krenek zijn dat de meest interessante bevindingen van het onderzoek ​"zowel lage als hoge extra vierge olijfolie in een volledig plantaardig veganistisch dieet ondersteunen de vermindering van het risico op hart- en vaatziekten in vergelijking met standaard omnivore patronen, hoewel een lagere inname een grotere lipidenverlaging kan opleveren in vergelijking met een relatief grotere inname.”

"De toevoeging van extra vergine olijfolie na het nuttigen van kleinere hoeveelheden kan de risicoreductie belemmeren”, voegde ze eraan toe.

Mary Flynn, de oprichtster van het Olive Oil Health Initiative van het Miriam Hospital van de Brown University, had echter kritiek op de doelstellingen en methodologie van het onderzoek.

"Extra vierge olijfolie verlaagt het LDL-cholesterol doorgaans niet, en dat is al lang bekend. Extra vierge olijfolie zal HDL verhogen en de HDL-functie verbeteren,” zei ze. ​"Meervoudig onverzadigde vetten verlagen het LDL meer dan enkelvoudig onverzadigde vetten, maar ze zullen ook het LDL oxideren, en geoxideerd LDL draagt ​​bij aan atherosclerose.”

Flynn voegde eraan toe dat extra vierge olijfolie primair is gezondheidsvoordelen met betrekking tot hart- en vaatziekten komen uit haar fenolen en niet het vet.

Zij wees op de resultaten van a 2023 beoordeling waarvoor zij de hoofdauteur was. Uit de studie bleek dat ​"Extra vierge olijfolie kan het LDL-c verlagen voor basiswaarden groter dan 120 milligram per deciliter en het HDL-c verhogen met een lineaire stijging met een hoger totaal fenolgehalte” vergeleken met andere voedingsvetten of vetarme diëten.

"Diëten met dagelijks extra vierge olijfolie zijn effectief voor gewichtsverlies en gewichtsbeheersing op de lange termijn”, schreven de onderzoekers. ​"Bovendien is aangetoond dat een extra vierge olijfolie met een totaal fenolgehalte van minstens 150 milligram per kilogram de LDL-oxidatie vermindert.”

"Terwijl een dieet dat plantaardige zaadolie bevat het LDL meer kan verlagen dan extra vierge olijfolie, zal een dieet dat dagelijks extra vierge olijfolie bevat gezonder LDL produceren omdat de deeltjes groter zullen zijn en minder snel geoxideerd zullen worden”, voegde ze eraan toe.

Flynn zei dat een beperking van de studie gepubliceerd in JAHA het gebrek aan details over de gebruikte olijfolie was. Onderzoekers hebben het fenolaantal niet gepubliceerd, wat volgens Flynn essentieel is voor elk onderzoek naar de relatie tussen extra vierge olijfolie en gezondheidsresultaten.

Flynn had ook kritiek op de beoordeling door de onderzoekers van de inname van calorieën en voedingsstoffen. Ze zei dat het herinneren van het dieet niet de beste manier is om calorieën te beoordelen, omdat bekend is dat de herinneringen van mensen aan wat en hoeveel ze de afgelopen 24 uur hebben gegeten, gebrekkig zijn.

Ten slotte voegde ze eraan toe dat het gewicht vóór en na beide reeksen proeven in het cross-over onderzoek niet werd geregistreerd, wat het moeilijker maakt om de resultaten van de twee diëten voor elke groep te vergelijken.

"Ik vind het onderzoek niet nuttig”, zei ze. ​"Het voegt in geen van beide richtingen iets toe aan de literatuur.”

"Er is een gebrek aan kennis over extra vierge olijfolie, wat wordt veroorzaakt door het gezondheidsbeleid in dit land”, voegde Flynn eraan toe, en merkte op dat de American Heart Association al lang pleit voor vetarme diëten. ongeacht het soort vet geconsumeerd.

"Extra vierge olijfolie is een ander voedingsmiddel. Het is het sap van de olijf,' zei ze. ​"Het is het enige voedsel dat we hebben dat deze reeks gezondheidsvoordelen heeft. Er is geen medicijn of voedsel dat kan concurreren met extra vierge olijfolie.”

Van haar kant waarschuwde Krenek tegen het te simplificeren van de resultaten van het onderzoek.

"Het is altijd belangrijk om rekening te houden met de voedingscontext, de voorkeuren en het risiconiveau in de praktijk, omdat de meeste mensen geen vergelijking maken tussen extra vierge olijfolie en bronnen van volwaardige voedselvetten, zoals avocado's, noten, zaden en olijven,' zei Krenek.

"De impact op de risicofactoren hing allemaal af van wat er werd vergeleken,” voegde ze eraan toe, verwijzend naar hoe de diëten werden afgemeten aan de gebruikelijke eetgewoonten van de deelnemers.

De onderzoekers zeiden dat deze studie het belang benadrukt van het focussen op de soorten voedingsvetten en voedselkeuzes in plaats van alleen op de hoeveelheid vetten, koolhydraten en eiwitten.

Ze waarschuwden voor een aantal beperkingen van het onderzoek, waaronder ​"een relatief korte onderzoeksperiode, een steekproef van overwegend goed opgeleide blanke vrouwen – toekomstig onderzoek is nodig in grotere, meer diverse populaties – en overdrachtseffecten, wat betekent dat de gezondheidsstatus van de deelnemers aan het begin van de tweede dieetperiode niet de juiste was. hetzelfde als de eerste.”

De onderzoekers zijn van mening dat de volgende stappen in het bestuderen van dit gebied het uitbreiden van het onderzoek naar verschillende populaties en verschillende niveaus van hart- en vaatziektenrisico zouden moeten omvatten.