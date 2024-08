Voeg olijfolie toe aan je huid

Er zijn veel bekende redenen om olijfolie in uw dieet op te nemen. Van hartgezondheid tot kankerpreventie, de lijst blijft groeien naarmate meer gezondheidsvoordelen van olijfolie worden ontdekt.

Net zoals olijfolie een gezond onderdeel van je dieet is, kan het ook een waardevolle aanvulling zijn op je huidverzorgingsroutine.

Je huid speelt een essentiële rol bij het ontgiften van je lichaam, dus het is belangrijk om het zo schoon en gezond mogelijk te houden.

Het lijkt misschien niet intuïtief om olijfolie op je huid aan te brengen, maar het kan worden gebruikt als een natuurlijke barrière om te beschermen tegen vuil en puin. Door je gezicht te wassen en het te droog te houden, zou je puistjes en een ongezonde huid kunnen aanmoedigen. Een dun laagje extra vergine olijfolie op je gezicht na het wassen vormt een uitstekende beschermende laag. Zorg ervoor dat u de olie in uw gezicht masseert totdat deze bijna volledig is opgenomen. Onthoud dat een beetje een lange weg gaat, dus je hoeft niet veel van je favoriete EVOO te gebruiken om de vruchten te plukken.

Olijfolie bevat ook antioxidanten en squaleen, een van de meest voorkomende lipiden die door menselijke huidcellen worden geproduceerd (zelfs Wrangler stopt het in hun jeans). Vitamine A en E in olijfolie maken het een uitstekende anti-aging verbinding. Een dagelijks regime kan helpen om het verschijnen van fijne lijntjes en rimpels te verminderen en tegelijkertijd je huid te voeden en te hydrateren (het is zeker) werkt voor Sophia Loren).

Breng olijfolie aan op je schone huid na het gebruik van een toner. Toners zorgen ervoor dat uw huid terugkeert naar de juiste pH-waarde. Uw gezicht moet licht vochtig zijn wanneer u de EVOO aanbrengt, zodat de hydraterende eigenschappen het beste door uw huid worden opgenomen. Vergeet niet om je gebruik van olijfolie als vochtinbrengende crème te combineren met zonnebrandcrème om je huid te beschermen tegen UV-stralen.