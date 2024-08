Onderzoeker deelt details van 'spannende ontdekking'

Op 21 november zal Gary Beauchamp, directeur en president van het Monell Chemical Senses Center in Philadelphia, in Spanje zijn om zijn bekende ontdekking van het oleocanthal-molecuul te bespreken, een sleutelcomponent die verantwoordelijk is voor enkele van de aangekondigde gezondheidsvoordelen van extra vierge olijfolie.



Vergelijkbaar met het niet-steroïde ontstekingsremmende middel (NSAID) dat bekend staat als ibuprofen, heeft oleocanthal dezelfde ontstekingsremmende eigenschappen, maar zonder de bijwerkingen van het medicijn dat zo veel wordt gebruikt door de apotheekindustrie. Oleocanthal zal worden uitgelegd door de man die het meer dan tien jaar geleden per ongeluk ontdekte.

Dr Gary Beauchamp

Verschillende onderzoeken na de ontdekking van Beauchamp hebben aangetoond dat oleocanthal kan helpen bij het verwijderen van de eiwitten die de belangrijkste component zijn (bekend als bèta-amyloïde) van de amyloïde plaques bij Alzheimer-patiënten.

Langdurige consumptie van kleine hoeveelheden oleocanthal uit olijfolie kan gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de lage incidentie van hartaandoeningen en de ziekte van Alzheimer die gepaard gaat met een Mediterraan dieet.

Beauchamp ontdekte oleocanthal zelfs tijdens een experiment om de smaak van ibuprofen te verbeteren.

Terwijl hij onderzoek deed naar moleculaire gastronomie met een team van wetenschappers, voedselspecialisten en chef-koks, voerde Beauchamp een olijfolieproeverij uit toen hij enkele overeenkomsten opmerkte tussen de smaak van een bepaalde olijfolie en de ibuprofen.

Uitgenodigd door de Oleocanthal Society of Andalucia, QVExtra Internationaal en de Spaanse vereniging voor olijfoliegemeenten, Beauchamp zal een lezing houden met de titel ​'Oleocanthal: een spannende ontdekking 'op het concilie van Córdoba om het proces uit te leggen dat hem ertoe bracht het molecuul in olijfolie te ontdekken dat het leven van velen zou kunnen helpen verbeteren.