Berkeley Olive Grove EVOO maakt indruk

Recent onderzoek toont aan dat een extra vergine olijfolie uit Californië misschien wel een van de gezondste ter wereld is.

Dr. Prokopios Magiatis en Dr. Eleni Melliou, van de Universiteit van Athene, hebben getest EVOO's met behulp van de 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-methode om de hoeveelheden oleocanthal en oleaceïne in EVOO's van over de hele wereld te bepalen. Tot nu toe zijn honderden soorten olijfolie getest.



De inspanning maakt deel uit van een breder project om de specifieke olijfboomvariëteiten, bosbeheermethoden, oogsttijden en het type molens te ontdekken die de gezondste olijfolie produceren.

Koroneiki en Throuba olijfvariëteiten uit bepaalde regio's en specifieke olijfmolens in Griekenland bleken tot dusver de hoogste en meest consistente niveaus van oleocanthal en oleaceïne te bevatten.

Nu, met behulp van nieuwe uitgebreide 1H-NMR-tests, ongewoon hoge niveaus van oleuropeïne aglycon werden gedetecteerd in monsters van Mission-variëteit extra vierge olijfolie uit Berkeley Olive Grove in Noord-Californië.

Altijd op zoek naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, Berkeley Olijfgaard eigenaar Olivia Newsome-Grieco ontmoette Melliou tijdens een seminar aan UC Davis. Newsome-Grieco zei dat ze onmiddellijk de waarde van de nieuwe methode begreep en monsters opstuurde om te testen.

"Het is ironisch dat in het midden van de economische chaos, twee Griekse wetenschappers in staat waren een test te ontwikkelen die de hoge kwaliteit van EVOO, die hier in Californië wordt geproduceerd, zou bevestigen. Ik ben zo blij dat ik (Magiatis en Melliou) heb ontmoet”, zei Newsome-Grieco.

De hoogste geregistreerde concentratie van oleuropeïne-aglycon (342 mg/kg) was in een Berkeley Olive Grove-monster, geproduceerd uit groene olijven onder gespannen irrigatie en malen bij lage temperatuur. ​"De concentratie had de hoogste waarde van meer dan 400 monsters die sinds 2010 door de Universiteit van Athene zijn geanalyseerd, "zei Magiatis.

Oleuropein Aglycon-verbinding is onlangs effectief gebleken voor: Alzheimer preventie.

Chemische analyse van Mission EVOO Oleocanthal: 88 mg/Κg

Oleaceïne: 90 mg/kg

Oleuropeïne aglycon (aldehydevorm): 342 mg/kg

Ligstroside aglycon (aldehydevorm): 170 mg/kg

De oorsprong van de Missie cultivar is gehuld in mysterie; het werd verondersteld te zijn aangekomen in Noord-Amerika door Spaanse Franciscaanse missionarissen. DNA-testen hebben echter geen verband aangetoond met Spaanse olijfbomen, maar ze bleken enkele kenmerken te delen met de Picholine Marocaine-variëteit die in Marokko wordt gevonden.

Mission is de enige olijfsoort die door de Internationale Olijfraad wordt erkend als inheems in Noord-Amerika.

Berkeley Olive Grove viert zijn 100th jaar van de geschiedenis van de olijventeelt. Biologisch en duurzaam bosbeheer, samen met krachtig onderzoek naar het malen van olijven en zorgvuldige verwerking, hebben resultaten opgeleverd. De producent verdiende een verbazingwekkende drie gouden medailles op de New York International Olive Oil Competition.

"Ik geloof dat dit een beslissend moment kan worden voor de olijfolie-industrie in Californië - net zo belangrijk als toen Californische wijnen Franse wijnen versloegen tijdens de dubbelblinde wijnproeverij in 1976 in Parijs, "zei Darro Grieco, toen hij hoorde van de positieve resultaten van zijn EVOO .

De gezondste extra vierge olijfolie is misschien niet degene die mensen kiezen voor hun smaak. Oude Grieken die erop stonden om onrijpe olijven te persen, mengden hun olijfolie altijd met wijn of azijn. Hoge niveaus van oleocanthal en oleaceïne worden meestal aangetroffen in vroege oogst EVOO's die een meer bittere smaak hebben en een peperig gevoel in de keel achterlaten. Zelfs tot op de dag van vandaag worden balsamico-azijn en EVOO naast elkaar gevonden.

Versheid en smaak op zichzelf kunnen niet nauwkeurig de gezondheid van EVOO. Veel olijfvariëteiten, ongeacht de versheid en smaak, missen de noodzakelijk hoge niveaus van belangrijke fenolische verbindingen.

Sommige vroege oogst EVOO's met hoge niveaus van gezondheidsbevorderende verbindingen hebben ook organoleptische prijzen gewonnen. Het is daarom mogelijk om uitstekend smakende, uitgebalanceerde EVOO's te produceren met een hoge mate van gezondheid.

De nieuwe testresultaten kunnen het begin van een nieuw tijdperk voor EVOO markeren, waarin oude wijsheid wordt gecombineerd met moderne testen en organoleptische analyse, om specifieke normen en nieuwe etiketteringsclaims te ontwikkelen voor ​"gezondheidsbevorderende” EVOO's in Californië en in het buitenland.