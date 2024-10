Kan olijfolie echt een kater voorkomen? Een expert weegt in

Er is een recente TikTok-trend ontstaan ​​onder Generatie Z, waarbij individuen scheutjes olijfolie voordat ze alcohol dronken, in de veronderstelling dat dit de effecten van een kater zou kunnen verzachten.

Hoewel het concept niet geheel nieuw is, is de populariteit ervan de laatste tijd enorm toegenomen. Dit is te danken aan de combinatie van invloeden van sociale media en pseudowetenschappelijke beweringen.

De trend kreeg voet aan de grond nadat de Amerikaanse muziekproducent en liedjesschrijver Benny Blanco beweerde dat het drinken van olijfolie vóór het drinken effectief helpt tegen een kater.

Olijfolie consumeren kan geen kwaad, maar het helpt niet tegen een kater. - Mary Flynn, oprichter, Olive Oil Health Initiative van Brown University

Blanco is een voorstander van deze methode, omdat het je immuun maakt voor het ongemak van een kater de volgende dag.

"Mijn vriend Nino heeft mij dit geleerd,' Blanco vertelde The Tonight Show gastheer Jimmy Fallon. ​"Deze oude mannen uit Italië kwamen binnen. Ze zeiden: ​'Voor je drinkt, neem je een shot hiervan, je kunt geen kater krijgen. Onmogelijk.”

Blanco en Fallon dronken twee shots olijfolie voordat ze een glas rode wijn dronken. Blanco's bewering heeft discussies onder internetgebruikers aangewakkerd en veel aandacht gekregen op sociale mediaplatforms, met name TikTok.

In augustus gaf een TikTok-gebruiker met de naam Itssjessc een update over haar ervaringen.

"Het hielp. Ik ga niet zeggen dat het je helemaal van een kater afhelpt als je veel drinkt, maar ik ben een lichtgewicht en meestal voel ik me de volgende ochtend, ongeacht hoeveel drankjes ik heb, niet zo lekker,” schreef Itssjessc. ​"Maar ik voel me nu prima. Ik voel me veel beter.”

"“Ik bevestig dat”, schreef een andere TikTok-gebruiker. ​"Ook in Griekenland is het bekend: een eetlepel olijfolie voor je naar buiten gaat en geen kater.”

Gebruikers van sociale media beweren dat ​"de olijfolie bedekt de maag en voorkomt het legen van de maag, waardoor alcohol niet in de darmen terechtkomt.”

De Association of UK Dieticians heeft er echter op gewezen dat er ​"er bestaat niet zoiets als je maag bekleden.”

Mary Flynn, de oprichter van het Olive Oil Health Initiative van het Miriam Hospital van de Brown University, vertelde Olive Oil Times dat de trend is ​"“behoorlijk humoristisch”, maar er zit wel een kern van waarheid in.

"“Alcohol, water en natrium worden in de maag opgenomen; al het andere wordt in het eerste deel van de dunne darm, de twaalfvingerige darm, opgenomen”, zei ze. ​"Daarom is het zo dat als je een ​'Als je honger hebt (of een lege maag hebt), kun je de effecten van alcohol sneller voelen dan wanneer je gegeten hebt.”

Flynn voegde toe dat peptide, een maagremmende peptide die in vet zit, het proces van maaglediging vertraagt. Bovendien is vet moeilijker te absorberen dan eiwitten en koolhydraten, dus het wordt langzamer uit de maag vrijgegeven.

"“Vet vertraagt ​​dus de afvoer van alcohol uit de maag, maar ik kon me niet voorstellen hoe het de afvoer van alcohol uit de maag zou beïnvloeden, en het zou zeker niet helpen tegen een kater”, aldus Flynn.

Chris Rhodes, een arts en voedingsdeskundige, vertelde The Focus dat er niets is dat een kater kan genezen en dat de meeste huismiddeltjes proberen de symptomen te verlichten.

"“Het komt erop neer dat olijfolie geen kater kan voorkomen,” zei hij. ​"Katers zijn een veelzijdige aandoening die wordt veroorzaakt door de verreikende negatieve effecten van alcoholconsumptie, waaronder problemen als uitdroging, ontstekingen, hersenschade en leverfunctie.”

Flynn voegde toe dat de basispremisse achter de bewering onjuist is, en wees erop dat de maag vol zit met zoutzuur, dat voedsel en vloeistof afbreekt voor de spijsvertering, dus geen enkele substantie ​'de maag bedekt.

"Je maag is niet leeg zoals een plastic container, dus olie zou niet ​'“Bedek het,” zei ze. ​"Het is mogelijk dat als iemand een kopje of zo van welke olie dan ook drinkt – andere oliën zouden hetzelfde doen als wat ze beweren voor olijfolie – dat de alcoholopname zou kunnen vertragen, maar een groot ​'macht.'"

Flynn wees er echter op dat vet voedsel dat samen met alcohol wordt geconsumeerd, de alcohol kan verdunnen en mogelijk de absorptie ervan kan vertragen. ​"“Dat is het idee achter het serveren van kaas met alcohol”, zei ze.

"“Er is geen kwaad in het consumeren van olijfolie, maar het heeft geen enkel voordeel tegen een kater”, concludeerde Flynn.