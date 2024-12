Kampioenen van het veldlopen op universiteiten gebruiken olijfolie om de kou te bestrijden

Olijfolie speelde mogelijk een cruciale rol tijdens de National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I cross-countrykampioenschappen van 2024 in Verona, Wisconsin.

Samen met zijn collega's smeerde tweevoudig Olympiër en coach van Brigham Young University (BYU) Edward Eyestone olijfolie op de armen, ruggen en benen van zijn atleten nadat ze hun warming-upkleding hadden uitgetrokken en zich klaarmaakten voor de race.

Het dunne laagje olijfolie zorgt voor enige isolatie tegen warmteverlies van de warme huid naar de koude lucht. - Edward Eyestone, veldloopcoach, Brigham Young University

Eyestone gelooft dat olijfolie een verschil kan maken als de temperaturen tijdens de race boven het vriespunt liggen. Zijn overtuigingen werden beloond toen de BYU mannen- en vrouwencross-countryteams gekroonde kampioenen.

Hoewel het voor de coach niet nieuw is om olijfolie op deze manier te gebruiken, zei hij dat het gereserveerd is voor speciale gelegenheden. ​"“We halen de olijfolie alleen tevoorschijn voor de grote races aan het eind van het jaar”, vertelde hij Olive Oil Times.

Zie ook: Yusuf Can Zeybek herhaalt de triomf van Kırkpınar

"In de States vallen de grote races meestal samen met de late herfst, wanneer de omstandigheden extremer worden. En mijn jongens presteren meestal goed aan het einde van het seizoen," zei Eyestone.

De coach is ervan overtuigd dat olijfolie de prestaties van atleten onder verschillende omstandigheden kan verbeteren. ​"“Ik heb dit alleen gedaan voor veldloopwedstrijden, maar er is geen reden waarom het niet zou werken voor een 5 km- of 10 km-race”, aldus Eyeston.

""Als het langer dan 30 minuten zou duren, zou ik bang zijn dat de olijfolie langzaam afkoelt tot de buitentemperatuur", voegde hij toe. ​"In zulke gevallen zou ik waarschijnlijk kiezen voor meer traditionele opties zoals panty's, mouwen of langere shirts. En natuurlijk, in extreme omstandigheden, meerdere lagen dragen.”

De associatie van de olijfboom met sport kent een lange traditie, die teruggaat tot de Olympische Spelen in het oude Griekenland.

"“Voordat ze aan een sporttraining begonnen, smeerden de atleten hun lichaam in met olijfolie om hun huid voor te bereiden,” vertelde Anna Gustafsson, een Finse archeologe en schrijfster die in Athene woont. Olive Oil Times in een interview in augustus 2024. ​"Ze maakten zichzelf ook schoon na het zweten door hun huid in te wrijven met een mengsel van olijfolie en zand en vervolgens het vuil eraf te schrapen.”

In de moderne tijd, atleten die deelnemen aan Turkije's jaarlijkse Kirkpinar Bij worsteltoernooien met olijfolie wordt naar schatting twee ton olijfolie gebruikt.

Strijders bedekken zichzelf en hun tegenstanders ritueel met olijfolie, waardoor het voor de worstelaars erg moeilijk wordt om elkaar vast te pakken, waardoor ze gedwongen worden om de zakken van hun tegenstander vast te pakken. Worstelaars beweren ook dat olijfolie de pijn van verwondingen vermindert en hun wonden sneller laat genezen.

"“Het gebruik van olijfolie is heel ouderwets”, aldus Eyestone. ​"Toen ik eind jaren zeventig op de middelbare school hardliep, heb ik het voor het eerst gebruikt.”

"Ik denk dat ik het kan herleiden tot mijn vader, die het gebruikte aan de Universiteit van Idaho tijdens het veldlopen in de jaren 1940, of tot mijn coach op de middelbare school, die het gebruikte met ons team', voegde hij toe. ​"Omdat hij uit Canada kwam, wist hij het een en ander over koude omstandigheden.”

Tegenwoordig worden verschillende smeervetten op de huid gebruikt als beschermende laag.

"“Ik denk dat zwemmers die het Kanaal overstaken soortgelijke methoden hebben geprobeerd door zichzelf in te smeren met vaseline of reuzel”, aldus Eyestone.

"Langlaufers in zeer koude omstandigheden gebruiken ook wel eens vaseline op de blote huid. Olijfolie is gewoon een dunnere versie van de vaselinetechniek,” voegde hij toe.

" Deze foto van de winternationals in 1993 toont mij rennend aan de linkerkant, met een bevroren snor maar een lichte glans van de olijfolie op mijn benen en gezicht. De temperatuur was 7 ºF (-14 ºC),” zei Eyestone.

Olijfolie bevat talrijke bestanddelen, waaronder antioxidanten en vitamines, die ideaal voor huidverzorging. Dankzij zijn polyfenolen, olijfolie kan ook de huid helpen herstellen van schade.

Toch gaf de coach toe dat het exacte mechanisme waardoor olijfolie de BYU-lopers ten goede komt, nog onduidelijk is.

advertentie

advertentie

"“Een van mijn atleten is een student werktuigbouwkunde en zijn professor, toen hij hoorde over ons gebruik van olijfolie, opperde dat het waarschijnlijk marginaal nuttig was vanwege de principes van warmteoverdracht,” zei Eyestone.

"“De dunne laag olijfolie zorgt voor enige isolatie tegen warmteverlies van de warme huid naar de koude lucht”, voegde hij toe. ​"Dankzij de viscositeit van de olijfolie kan er ook een dun laagje lucht tussen de schil en de olie blijven zitten.”

Eyestone legde uit dat de trainersstaf de olijfolie lichtjes opwarmt met behulp van verwarmingselementen, ​""Wat een knus, dekenachtig gevoel geeft als je het voor het eerst aanbrengt", zei hij.

"Uiteindelijk denk ik dat de olijfolie helpt de kloof te overbruggen tussen het uittrekken van de buitenste warming-upkleding en de warmte die het lichaam genereert tijdens de race", voegde Eyestone toe. ​"En in plaats van dat je tijdens de race mouwen of een extra shirt moet uittrekken, ben je al verlost van die laagjes en kun je je concentreren op het hardlopen.”

Eyestone gebruikt al jarenlang olijfolie tijdens wedstrijden en vertelt hoe het hem heeft geholpen in de zwaarste omstandigheden die hij ooit heeft meegemaakt. ​"“Ik heb olijfolie gebruikt bij temperaturen van ruim 30 graden Celsius tot wel -5 graden Celsius”, zei hij.