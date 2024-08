Maïsolie verlaagt cholesterol: we kunnen allemaal naar huis

Tijd om alles in te pakken en het een dag te noemen.

Olijfolie heeft geen toekomst. Al die jaren van hard werken zijn hierop neergekomen: maïsolie verlaagt het cholesterol meer dan olijfolie.

Ik weet wat je denkt. Hoe zit het met al die studies door de jaren heen dat gezegd hebbende, olijfolie kan helpen bij het voorkomen van hartaandoeningen, diabetes en zelfs kanker? Hoe zit het met Dr Oz?

Maakt niet uit dat alles. Mazola verlaagt het cholesterol. Wat kunnen we doen? Tijd om de bladzijde om te slaan en eindelijk te gaan golfen.

Laat me uitleggen waardoor ik de dingen zo duidelijk zag.

Ik geef toe dat ik al een zwak heb voor Mazola sinds het begin van de jaren zeventig, toen mij op jonge leeftijd werd geleerd dat maïs ​"maïs ”in de taal van indianen (ik weet het, maar we noemden indianen Indiërs vroeger).

Acht jaar lang leerden we over de ​"Goodness of Maize ”van een mooie actrice genaamd Tenaya Torres, wiens mensen het maïs noemden ​"voor Amerika was Amerika." Mazola-margarine werd gemaakt van die goedheid. Die zoete, op steen gemalen maïs goedheid.

Acht jaar lang keken we naar haar tijdens reclameblokken van M * A * S * H en All in the Family, en we toonden onze liefde door genoeg margarine te kopen om de verkoop van het agroconglomeraat Best Foods tegen 4 naar $ 1980 miljard te brengen.

Nu wordt ons gevraagd om opnieuw onze liefde te tonen - deze keer voor onze kinderen, onze families en onszelf.

Hier, in 's werelds grootste economie, zijn we de laatste tijd overspoeld door een nieuwe Mazola-commercial die ons aanspoort om ​"zorg voor degenen van wie je houdt.” En tot dusver is het 5,475 keer gespeeld voor een nationaal publiek. Het wordt keer op keer uitgezonden.

De commercial legt uit dat sommige opties, zoals het kiezen van een donut of een appel, gemakkelijk en duidelijk zijn. Anderen vereisen meer zorgvuldige overweging, zoals de keuze tussen maïsolie en olijfolie.

Met welke informatie moeten we rekening houden bij onze beslissing? Het staat in de kleine lettertjes:

Maïsolie heeft ​"vier keer meer cholesterolblokkerende plantensterolen dan olijfolie”, en maïsolie kan ​"helpt het cholesterol twee keer meer te verlagen (voor volwassenen met een hoog cholesterolgehalte bij dagelijkse consumptie als onderdeel van een dieet met weinig verzadigd vet en een laag cholesterolgehalte). "

Zoals gewoonlijk zijn de dingen niet zo eenvoudig.

"Ten eerste leidt de verlaging van LDL-cholesterol niet noodzakelijkerwijs tot een vermindering van het risico op hart- en vaatziekten, ”legt uit Olive Oil Times gezondheidsredacteur, Elena Paravantes. ​"Olijfolie vermindert LDL maar het vermindert ook de oxidatie van LDL, wat veel belangrijker is. "

"Ten tweede heeft olijfolie een groot aantal voordelen, dankzij antioxidanten, die veel verder gaan dan het verlagen van cholesterol - voordelen zoals kankerpreventie, verlaging van de bloeddruk, vermindering van oxidatie en ontsteking - maïsolie heeft deze effecten niet."

Dr. Mary Flynn, universitair hoofddocent klinische geneeskunde aan de Brown University, en auteur van de Plantaardig Olijfoliedieet, ook wel de focus op LDL-niveau misplaatst genoemd. ​"U moet weten of de LDL gezond is of niet. Als de persoon regelmatig een dieet volgt dat meervoudig onverzadigd vet bevat (het typische Amerikaanse dieet bevat veel plantaardige zaadoliën), heeft hij / zij geoxideerd LDL. "

"Maïsolie zal LDL verlagen, maar olijfolie, die voornamelijk enkelvoudig onverzadigd vet is, zal LDL niet oxideren,” zei Flynn. ​"Door EVOO te gebruiken, vermindert u de oxidatie verder. "

Onderzoek heeft aangetoond dat een te hoog gehalte aan omega-6-vetzuren, in vergelijking met omega-3-vetzuren, de kans op een aantal ziekten kan vergroten. Maïsolie heeft een omega-6 tot omega-3 verhouding van 49:1. De optimale verhouding wordt verondersteld 4 op 1 of lager te zijn.

"Het gebruik van olijfolie betekent mogelijk een iets hogere LDL ”, concludeert Dr. Flynn, ​"maar het zal LDL zijn dat niet zal bijdragen aan atherosclerose en je zult een hogere HDL hebben, wat ook beschermend is voor de ontwikkeling van atherosclerose. "

Maar Mazola weet dat we alleen reageren op simpele soundbites, en de schoonheid van het veld zit hem in zijn eenvoud: maïsolie verlaagt het cholesterol. Zorg voor degenen van wie je houdt.

Wat was de slogan van zo groot olijfolie campagne een paar jaar geleden? O ja, ​"wat leven toevoegen.” Ik hoorde dat het een grote impact had op de 14 mensen die het zagen.

Dus terwijl het Verenigd Koninkrijk zijn nieuw verbod op olijfoliebars, en magnaten in Taiwan slap olijfolielabels op biodiesel, terwijl Californische producenten wetten doorvoeren witte leugens op de oogstdatum toestaanen consensus bouwt zich op in de richting van wereldwijde veroordeling van de olijfolie cruet, er is een tv-spot op zware rotatie voor maïsolie met de titel, eenvoudig, ​"Opties.”

Had olijfolie maar een eigen campagne.