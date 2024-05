Dagelijkse consumptie van olijfolie gekoppeld aan een lager risico op overlijden door dementie, zo blijkt uit onderzoek

nieuwe studies van Harvard University heeft ontdekt dat het dagelijks consumeren van een halve eetlepel olijfolie geassocieerd is met een lager risico op dementiegerelateerde sterfte.

De onderzoekers onderzochten gegevens verzameld van 92,383 Amerikaanse volwassenen die gedurende 28 jaar deelnamen aan de Nurses' Health Study en Health Professionals Follow-Up Study.

Ze ontdekten dat de dagelijkse consumptie van ten minste zeven gram olijfolie geassocieerd was met een 28 procent lager risico op dementiegerelateerde sterfte vergeleken met degenen die nooit of zelden olijfolie consumeerden.

Het verband tussen de consumptie van olijfolie en ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, bestaat al lang. Het wordt echter steeds interessanter voor onderzoekers omdat de prevalentie van dementie blijft stijgen.

Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat in 55 wereldwijd ruim 2023 miljoen mensen aan dementie leden. Afzonderlijk onderzoek, gepubliceerd in The Lancet, voorspelde dat de dementiecijfers naar verwachting zullen stijgen. drievoudig door 2050.

Volgens Scott Small, directeur van het Alzheimer's Disease Research Center van Columbia University, treft dementie het diepste deel van de hersenen in de laatste stadia, wat lichaamsfuncties kan belemmeren, waaronder de hartslag en de ademhaling.

Hoewel luchtweg- of urineweginfecties frequente doodsoorzaken zijn bij patiënten met dementie in een vergevorderd stadium, sterven degenen die zorg van de hoogste kwaliteit ontvangen in wezen door de geaccumuleerde afsterving van hersencellen.

De studie onderzocht ook het verband tussen de totale olijfolieconsumptie en de kwaliteit van het dieet, inclusief de naleving ervan Mediterraan dieet en de Alternative Healthy Eating Index.

De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met de hoogste olijfolie-inname een lager risico hadden op dementiegerelateerde sterfte, ongeacht hun naleving van een van beide diëten. ​"Dit benadrukt een potentieel specifieke rol voor olijfolie”, schreven de onderzoekers.

"Toch vertoonde de groep met zowel hoge scores op de Alternative Healthy Eating Index als een hoge olijfolie-inname het laagste sterfterisico bij dementie, wat suggereert dat het combineren van een hogere voedingskwaliteit met een hogere olijfolie-inname een groter voordeel kan opleveren,” voegde ze eraan toe.

In het onderzoek is ook gekeken naar de impact van ter vervanging van andere voedingsvetten met olijfolie.

De onderzoekers ontdekten dat het vervangen van vijf gram mayonaise door een gelijkwaardige hoeveelheid olijfolie geassocieerd was met een 14 procent lager risico op dementiegerelateerde sterfte. Ondertussen ging het vervangen van vijf gram margarine door olijfolie gepaard met een acht procent lager risico.

Er werd geen statistisch significant verschil waargenomen bij het vervangen van boter of andere plantaardige oliën door olijfolie.

"Deze bevindingen leveren bewijs ter ondersteuning van voedingsaanbevelingen die pleiten voor het gebruik van olijfolie en andere plantaardige oliën als een potentiële strategie om de algehele gezondheid te behouden en dementie te voorkomen”, schreven de onderzoekers.

Ze erkenden echter dat mayonaise en margarine ten tijde van het onderzoek hoge niveaus van gehydrogeneerde transvetten bevatten, die sterk geassocieerd zijn met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en dementie. In 2020 verboden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten fabrikanten om gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën aan voedingsmiddelen toe te voegen.

Anne-Julie Tessier, hoofdauteur van het onderzoek en onderzoeksmedewerker voeding aan de TH Chan School of Public Health van Harvard, vertelde Olive Oil Times dat de onderzoekers geloven dat antioxidanten in olijfolie een rol kunnen spelen in het verband tussen de consumptie ervan en een lager risico op dementiegerelateerde sterfte.

"We denken dat sommige verbindingen met antioxiderende werking in olijfolie de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, wat mogelijk een direct effect op de hersenen kan hebben,” zei ze. ​"Het is ook mogelijk dat olijfolie een indirect effect heeft op de gezondheid van de hersenen door de cardiovasculaire gezondheid te bevorderen, hoewel we in onze modellen rekening hebben gehouden met dergelijke factoren en de associaties bleven bestaan.”

De onderzoekspopulatie omvatte 60,582 vrouwen uit de Nurses' Health Study en 31,801 mannen uit de Health Professionals Follow-Up Study met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar en die bij aanvang vrij waren van hart- en vaatziekten en kanker. De consumptie van olijfolie werd elke vier jaar beoordeeld met behulp van een voedselfrequentievragenlijst.

"Dit hield in dat de deelnemers een reeks vragen werden gesteld over hoe vaak ze olijfolie consumeerden, of het nu voor saladedressings was, voor kookdoeleinden of als toevoeging aan ander voedsel, ‘zei Tessier.

"We beschikten echter niet over gegevens waarmee we onderscheid konden maken tussen het type olie dat werd gebruikt”, voegde ze eraan toe. ​"We hebben dus een verband waargenomen, ongeacht het type olijfolie dat werd gebruikt, of het nu maagd was of niet, en of het werd gebruikt bij het koken, in saladedressings of toegevoegd aan ander voedsel.”

Een van de belangrijkste sterke punten van het onderzoek was de analyse van verschillende subgroepen, waaronder individuen met het apolipoproteïne ε4 (APOE ε4) genotype. Individuen met homogene APOE ε4-allelen hebben vijf tot negen keer meer kans om aan dementie te sterven.

"Verkennende subgroepanalyses lieten bij de meeste subgroepen associaties zien tussen een hogere inname van olijfolie en een lager risico op aan dementie gerelateerde sterfte”, schreven de onderzoekers. ​"Er werden geen statistisch significante associaties gevonden bij deelnemers met een familiegeschiedenis van dementie, die alleen woonden, een multivitamine gebruikten en bij niet-APOE ε4-dragers.”

Hoewel de andere sterke punten van de studie de lange follow-upperiode, de grote steekproefomvang en het hoge aantal gevallen van overlijden door dementie waren, erkenden de onderzoekers de beperkingen ervan.

"Onze studie kan geen causaal effect van olijfolie vaststellen, omdat het geen interventiestudie is”, aldus Tessier.

De onderzoekers schreven ook dat de onderzoekspopulatie niet representatief was voor het bredere publiek in de Verenigde Staten, aangezien deze voornamelijk uit gezondheidszorgprofessionals bestond, van wie de overgrote meerderheid ouder en blank was.

Tessier zei dat toekomstige studies de deelnemers olijfolie moeten bieden om de impact ervan op de cognitieve functie te beoordelen en te kijken of er een direct effect kan worden waargenomen.

"Het is echter belangrijk op te merken dat bij de meeste vormen van dementie het begin geleidelijk is en de progressie van de ziekte langzaam is”, concludeerde ze. ​"Hierdoor moeten we lang wachten voordat de gevallen zich voordoen. Dementie en sterfte door dementie kunnen nauwelijks worden bestudeerd op een andere manier dan observationeel.”