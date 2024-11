Vroegtijdige interventie met EVOO toont veelbelovende resultaten bij het verminderen van symptomen van het syndroom van Down

Extra vergine olijfolie een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen cognitieve degeneratie bij mensen met het syndroom van Down.

nieuwe studies Uit onderzoek met een muismodel met het syndroom van Down is gebleken dat extra vierge olijfolie het geheugen en de cognitieve vaardigheden aanzienlijk kan verbeteren.

Extra vierge olijfolie zou de hersenen kunnen veranderen ​ ' ontstekingsprofiel' op een positieve manier, waardoor het neurodegeneratieve proces niet alleen bij de ziekte van Alzheimer maar ook bij andere aandoeningen zoals het syndroom van Down wordt vertraagd. – Domenico Praticò, oprichter, Alzheimercentrum

"“Historisch gezien wordt olijfolie vooral in verband gebracht met cardiovasculaire voordelen”, vertelde Domenico Praticò, hoogleraar neurowetenschappen aan de Temple University in Philadelphia en oprichter van het Alzheimer's Center bij Temple. Olive Oil Times.

"Lange tijd werd de hersenen niet beschouwd als een entiteit die beïnvloed werd door de consumptie van extra vergine olijfolie. In werkelijkheid tonen steeds meer studies aan dat de positieve effecten van extra vergine olijfolie zich ook uitstrekken tot de gezondheid van de hersenen," legde Praticò uit.

In hun nieuwste onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease, legt het onderzoeksteam van Praticò uit hoe mensen met het syndroom van Down vaak al rond de leeftijd van 40 jaar cognitieve achteruitgang en Alzheimer-achtige aandoeningen ontwikkelen, veel eerder dan de algemene bevolking.

"Dankzij farmacologische vooruitgang en nieuwe chirurgische technieken is de levensverwachting van mensen met het syndroom van Down aanzienlijk toegenomen, vaak zelfs ruim boven de 50 jaar", aldus Praticò.

Bij 60 tot 70 procent van deze personen ontstaan ​​er veel eerder cognitieve problemen dan bij mensen zonder het syndroom van Down. ​"Het is niet precies ziekte van Alzheimer, maar het zijn zeer vergelijkbare omstandigheden,” zei Praticò.

"Gezien het groeiende bewijs van de rol van extra vierge olijfolie, was ons doel om met onze studie te onderzoeken of vroege interventie met extra vierge olijfolie een positieve impact zou kunnen hebben op deze bevolkingsgroep", legde hij uit.

Om de werkzaamheid van extra vierge olijfolie te verifiëren, gebruikte het team een ​​diermodel voor het syndroom van Down, waarbij de muizen gedurende vijf maanden werden behandeld met een dieet verrijkt met extra vierge olijfolie.

Onderzoekers kozen voor een Coratina monovarietal extra vierge olijfolie geproduceerd in Puglia, Italië, vanwege het aanzienlijke fenolische profiel.

Aan het einde van de behandeling werden cognitieve tests uitgevoerd om het leer- en geheugenvermogen van de dieren te evalueren.

"“Geheugentests op dieren, zoals het Morris Water Maze, stellen ons in staat om te meten hoe snel muizen leren om een ​​verborgen platform te vinden,” aldus Praticò.

""We zagen dat muizen die met extra vierge olijfolie werden behandeld, veel sneller leerden en dingen herinnerden dan hun onbehandelde soortgenoten", voegde hij toe.

Een ander interessant aspect van het onderzoek was het effect van extra vierge olijfolie op synapsen, de verbindingen tussen zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van informatie in de hersenen.

Experimenten lieten zien dat muizen die met extra vierge olijfolie werden behandeld, een verbeterde synaptische functie vertoonden, zoals gemeten met behulp van elektrofysiologische technieken.

"“De synapsen functioneerden efficiënter, wat suggereert dat extra vierge olijfolie een beschermend effect heeft op neuronale verbindingen”, aldus Praticò.

Bovendien zorgde extra vierge olijfolie voor een aanzienlijke vermindering van neuro-ontstekingen, een proces dat nauw verband houdt met cognitieve achteruitgang en neurodegeneratie.

"“We hebben ontdekt dat extra vierge olijfolie de activiteit van microglia kan moduleren, cellen die onder andere als opruimers in de hersenen fungeren”, aldus Praticò.

"“Deze cellen kunnen, onder chronische stressomstandigheden, de hersenen juist beschadigen in plaats van helpen”, voegde hij toe. ​"Dankzij extra vierge olijfolie blijven de microglia in een meer evenwichtige toestand en kunnen ze hun nuttige functie blijven vervullen.”

Een cruciaal aspect van het onderzoek was de diepgaande analyse van ontstekingsmarkers in de hersenen van muizen die behandeld werden met extra vierge olijfolie.

Extra vierge olijfolie blijkt met name een aanzienlijke invloed te hebben op verschillende cytokines, eiwitten die de ontstekingsreactie van het immuunsysteem reguleren.

Van de geanalyseerde markers spelen interleukinen een cruciale rol bij het moduleren van hersenontstekingen, een fenomeen dat nauw verband houdt met cognitieve achteruitgang en neurodegeneratie.

Het team van Praticò observeerde een aanzienlijke afname van moleculen zoals interleukine-12 en CD40, waarvan beide bekend zijn dat ze de activering van microglia bevorderen.

"“De onderdrukking van CD40 is vooral relevant omdat dit eiwit vaak betrokken is bij de activering van microglia en bij de productie van andere pro-inflammatoire cytokinen zoals interleukine-12”, aldus Praticò. ​"Door de activiteit van deze moleculen te verminderen, kunnen we een factor verzachten die de cognitieve achteruitgang versnelt.”

Tegelijkertijd was er een toename van Interleukine 1 Receptor Antagonist (IL-1ra) en Interleukine 5, beide geassocieerd met neuroprotectieve effecten.

"“IL-1ra werkt als een rem op de ontsteking die wordt veroorzaakt door interleukine-1, een van de krachtigste cytokinen bij het bevorderen van ontstekingsreacties”, legt Praticò uit.

Deze bevindingen geven aan dat extra vierge olijfolie ontstekingen in de hersenen vermindert en selectief werkt, door de expressie van moleculen die zenuwcellen beschermen, te bevorderen.

"Uit ons onderzoek blijkt dat extra vierge olijfolie de werking van de hersenen kan veranderen. ​'"Het ontstekingsprofiel wordt op een positieve manier verbeterd, waardoor het neurodegeneratieve proces niet alleen bij de ziekte van Alzheimer wordt vertraagd, maar ook bij andere aandoeningen zoals het syndroom van Down", aldus Praticò.

Volgens de wetenschappers openen de resultaten van dit onderzoek de deur naar nieuwe therapeutische benaderingen voor ziekten als Alzheimer en andere vormen van dementie.

Extra vierge olijfolie, met zijn bioactieve componenten waaronder oleocanthal, oleaceïne en oleuropein, zou een natuurlijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen cognitieve achteruitgang.

In een context waarin de bevolking vergrijst en dementie steeds vaker voorkomt, steeds gebruikelijkeris het ontdekken van nieuwe preventieve hulpmiddelen cruciaal. ​"“We staan ​​nog maar aan het begin van deze verkenning”, aldus Praticò.

"Maar als we kunnen aantonen dat iets simpels als extra vergine olijfolie een verschil kan maken, dan hebben we een toegankelijke manier gevonden om de kwaliteit van leven voor velen te verbeteren,” concludeerde hij.