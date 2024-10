Extra vierge olijfolie-extract overtreft de ontstekingsremmende eigenschappen van ibuprofen

Onderzoekers van de Universiteit van Teramo en de Sapienza Universiteit in Rome hebben een nieuwe methode ontwikkeld om op duurzame wijze oleocanthal en oleaceïne van extra vergine olijfolie, waardoor een zeer geconcentreerde oplossing ontstaat.

Deze extracten zouden effectievere ontstekingsremmende resultaten kunnen opleveren dan bekende medicijnen zoals Ibuprofen. Hoewel fenolextractie doorgaans duur is, kunnen de nieuwe extracten voor een fractie van de kosten worden geproduceerd.

Oleocanthal, oleaceïne en de nieuwe moleculen vertoonden een aanzienlijk sterkere activiteit dan Ibuprofen als cyclo-oxygenase-remmers. - Luciana Mosca, biochemisch onderzoeker, Sapienza Universiteit

Een reden waarom fenolextractie zo duur is, zijn de benodigde chemicaliën. Het nieuwe proces elimineert de noodzaak voor deze chemicaliën en vertrouwt volledig op water als oplosmiddel.

Bovendien produceert dit watergebaseerde proces geen chemisch afval en heeft het geen invloed op de eetbaarheid van de verwerkte olijfolie.

"“We hebben een op water gebaseerde, milieuvriendelijke en biocompatibele methodologie ontwikkeld”, aldus Antonio Francioso, medeauteur van de studies en onderzoeker aan de afdeling Biowetenschappen en Technologie voor Voedsel, Landbouw en Milieu van de Universiteit van Teramo.

"Oleocanthal en oleaceïne zijn natuurlijke, eetbare producten die ontstaan ​​tijdens de productie van olijfolie. Ze zijn afgeleid van plantaardige precursors, ligstroside en oleuropein, "Voegde hij eraan toe. ​"Ze staan ​​vooral bekend om hun ontstekingsremmende en antioxiderende werking.”

De onderzoekers ontwikkelden een methode om twee oleocanthal- en oleaceïnederivaten te synthetiseren: thiocanthal en thiocanthol.

Ze onderzochten ook hoe oleocanthal, oleacine en hun nieuwe derivaten de cyclooxygenase-activiteit konden remmen. Cyclooxygenase-remmers, zoals Ibuprofen, worden vaak gebruikt om ontstekingen te verminderen.

""We hebben bestaande gegevens bevestigd door Ibuprofen als gouden standaard te gebruiken in onze testen", aldus Luciana Mosca, medeauteur van de studie en onderzoeker aan de afdeling biochemische wetenschappen van de Sapienza Universiteit.

"Oleocanthal, oleaceïne en de nieuwe moleculen vertoonden een aanzienlijk sterkere activiteit dan Ibuprofen als cyclo-oxygenase-remmers", voegde ze toe.

De nieuwe moleculen verschillen van oleocanthal en oleaceïne door een proces dat sulfonering wordt genoemd. Hierdoor kunnen ze mogelijk veel effectiever zijn voor medische toepassingen.

"Oleocanthal en oleacine hebben, hoewel ze goed bestudeerd zijn, een grote activiteit laten zien in vitro en in cellulaire systemen,” zei Mosca. ​"Ze kampen echter met een belangrijk farmacokinetisch probleem: het zijn onstabiele moleculen.”

Wanneer oleocanthal en oleaceïne worden ingenomen, worden ze snel afgebroken, omdat het lichaam de stoffen als potentieel schadelijk herkent en verschillende biologische systemen, waaronder enzymen, gebruikt om ze af te breken.

"De extreme reactiviteit van deze moleculen is te danken aan hun chemische structuur. Door deze sulfoneringsreactie te gebruiken, kunnen we ze veel minder reactief maken," zei Mosca. ​"Daarom geloven wij dat in vivo“Deze moleculen zouden een grotere farmacologische activiteit kunnen vertonen.”

"“Dit moet echter nog vanuit wetenschappelijk perspectief worden bevestigd”, voegde ze toe. ​"We hebben vroeg bewijs en we blijven testen uitvoeren. Er komt nog meer in het volgende hoofdstuk.”

Hoewel er tientallen fenolen aanwezig zijn in extra vierge olijfolie, bevat niet alle extra vierge olijfolie dezelfde hoeveelheid en verhouding van deze verbindingen. Interessant genoeg hebben deze verschillen invloed op het productieproces van de nieuwe extracten.

"Het is belangrijk om cultivars te selecteren die olijfolie produceren die bijzonder rijk is aan deze twee polyfenolen"Omdat niet alle cultivars grote hoeveelheden oleocanthal en oleaceïne in de olie kunnen opleveren", aldus Roberto Mattioli, medeauteur van de studie en onderzoeker aan de afdeling biochemische wetenschappen van de Sapienza Universiteit.

Om deze reden hebben de onderzoekers hun eerste studie gericht op Coratin, een Apulisch ras dat bekendstaat om de productie van extra vergine olijfolie waarin 70 tot 80 procent van de fenolen oleocanthal en oleaceïne zijn.

"Zelfs bij zulke rijke cultivars zijn traditionele extractiemethoden afhankelijk van langdurige processen waarbij organische oplosmiddelen betrokken zijn, die daarna verwijderd moeten worden, wat risico's oplevert voor zowel het milieu als de werknemers", aldus Mattioli.

Mattioli en zijn collega's zeiden dat ze een methode hadden ontwikkeld waarbij biocompatibele moleculen werden gebruikt in plaats van organische oplosmiddelen. Zo konden ze zeer geconcentreerde extracten verkrijgen, met een gehalte van ongeveer 50 milligram polyfenolen per milliliter.

"Deze moleculen kunnen veilig worden ingenomen, mogelijk direct aan dieren worden toegediend of worden gebruikt in vitro op weefsels of cellen in cultuur omdat ze volledig biocompatibel zijn,” zei hij. ​"Met zulke hoge concentraties kunnen de stoffen op de juiste manier worden verdund in verschillende kweekmedia en direct worden toegediend, zonder verdere zuiveringsstappen of verdamping van het oplosmiddel.”

"Momenteel kan vijf milligram oleocanthal € 250 kosten, waardoor het niet houdbaar is voor grootschalige productie", voegde Francioso toe.

Volgens de onderzoekers zou het nieuwe proces het tij kunnen keren.

"“Door te beginnen met bijzonder rijke oliën, gebruiken we een uiterst economische methode… om polyfenolen met een factor 100 te concentreren in een biologisch en lipide-oplosmiddel,” aldus Rodolfo Federico, medeauteur van de studie en medeoprichter van de startup Active-Italia.

"Voor het eerst hebben we grondstoffen die gebruikt kunnen worden als gezondheidsbevorderende middelen. Tot nu toe bestonden er geen supplementen die oleocanthal en oleaceïne bevatten,” voegde hij toe, ​"alleen hun voorlopers.”

Hij is ervan overtuigd dat extracten van deze twee moleculen verstrekkende voordelen zullen hebben die verder gaan dan de bewezen ontstekingsremmende eigenschappen die worden toegeschreven aan hun cyclo-oxygenase-remmende werking.

"In vivo Uit klinische onderzoeken bij patiënten blijkt dat olijfolie met een hoog gehalte aan oleocanthal en oleaceïne de synthese van pro-inflammatoire cytokinen remt", aldus hij. ​"Het werkingsmechanisme zou veel breder kunnen zijn, en mogelijk meerdere pathologieën kunnen aanpakken. Het is echt heel fascinerend.”

Honderden onderzoeken hebben het consumeren van extra vierge olijfolie in verband gebracht met verschillende gezondheidsvoordelen.