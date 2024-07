MedDiet-therapietrouw geassocieerd met een lager sterfterisico voor overlevenden van kanker

Nieuw gepubliceerd onderzoek heeft ontdekt dat hij zich nauw houdt aan de Mediterraan dieet zou zowel sterftecijfers door alle oorzaken als cardiovasculaire sterftecijfers onder overlevenden van kanker aanzienlijk kunnen verminderen.

Uit de studie bleek dat een grotere naleving van het mediterrane dieet gepaard ging met een vermindering van 30 procent van het risico op overlijden door welke oorzaak dan ook en een vermindering van bijna 60 procent van de cardiovasculaire sterfte onder overlevenden van kanker.

"De impact van het volgen van het mediterrane dieet is aanzienlijk. Dit werd onafhankelijk beoordeeld van de therapieën die elke patiënt voor zijn tumor kreeg”, zegt Marialaura Bonaccio, onderzoeker bij het Laboratorium voor Moleculaire en Voedingsepidemiologie van het Neuromed Mediterranean Neurological Institute in Italië en co-auteur van de studie.

We zien steeds meer mensen met de diagnose kanker. Dat kan voortkomen uit verbeterde diagnostische hulpmiddelen, maar het vertelt ons ook dat steeds meer mensen een gezond dieet aan hun behandelingen zullen moeten koppelen. - Marialaura Bonaccio, Neuromed Mediterraan Neurologisch Instituut

De onderzoeksbrief, geschreven door een groep Italiaanse wetenschappers en gepubliceerd in JACC CardiOncology, onderzocht ook de gedeelde risicofactoren tussen hart-en vaatziekten en kanker.

"Veel mensen die tumoren ontwikkelen, ontwikkelen ook hart- en vaatziekten”, vertelde Bonaccio Olive Oil Times. ​"Goed gedocumenteerd bewijs wijst op gemeenschappelijke risicofactoren voor deze twee aandoeningen.”

Beide aandoeningen delen metabolische risicofactoren zoals ontstekingen en oxidatieve stress. Het mediterrane dieet, rijk aan ontstekingsremmende en antioxiderende voedingsmiddelen, richt zich op deze gedeelde routes.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens uit het brede veld Moli-sani-studie, die ongeveer 25,000 volwassenen uit volgde Molise-regio van Italië gedurende ruim tien jaar.

Dit nieuwe onderzoek richtte zich op 802 deelnemers, rond de 60 jaar oud, die bij aanvang van het onderzoek een voorgeschiedenis van kanker hadden. Hun voedingsgewoonten en gezondheidsresultaten werden gedurende 13 jaar gevolgd.

"Alle personen die we hebben geïncludeerd hadden een tumor op het moment dat ze deelnamen aan de Moli-sani-studie, ongeacht het type tumor”, aldus Bonaccio. ​"Terwijl eerdere studies zich concentreerden op de voedingseffecten op specifieke soorten tumoren, had onze studie het voordeel dat de resultaten werden uitgebreid naar alle overlevenden van kanker.”

Deelnemers werden gecategoriseerd op basis van hun naleving van het mediterrane dieet, gemeten met behulp van een semi-kwantitatieve vragenlijst over de voedselfrequentie, en verkregen een MedDiet-score.

"In overeenstemming met eerdere literatuur ontdekten we dat de belangrijkste voordelen werden waargenomen bij degenen die zich strikt aan het mediterrane dieet hielden”, aldus Bonaccio. ​"Incidentele therapietrouw leverde geen meetbare voordelen op.”

Volgens het onderzoek hadden patiënten die zich meer aan het mediterrane dieet hielden doorgaans een hogere sociaal-economische status en waren ze vaker lichamelijk actief. Hun sterftecijfer, ongeacht de oorzaak, was 32 procent lager dan bij de andere door de onderzoekers onderzochte patiënten.

Tijdens de 12.7 jaar follow-up werden in totaal 248 sterfgevallen door alle oorzaken geregistreerd, waaronder 59 sterfgevallen door hart- en vaatziekten en 140 door kanker.

Onderzoekers erkenden enkele beperkingen van het onderzoek, aangezien het een observationeel onderzoek is, wat betekent dat causaliteit niet rechtstreeks kan worden afgeleid. Ze merkten ook op dat de zelfgerapporteerde inname via de voeding onderhevig kan zijn aan onjuiste rapportage.

"Het was een kleine groep van een bepaalde leeftijd, en dat weerhield ons ervan specifieke gegevens te verkrijgen over kankersoorten of verschillende gevolgen op verschillende leeftijden”, aldus Bonaccio.

Volgens Bonaccio is een van de hoogtepunten van het onderzoek dat het specifiek betrekking heeft op een mediterrane bevolking.

"Veel onderzoek in andere landen evalueert de impact van het mediterrane dieet, maar het is erg interessant om deze in een mediterrane context te meten,” zei ze.

"De mediterrane bevolking heeft een cultuur waarin voedsel op een bepaalde manier wordt gecombineerd”, aldus Bonaccio. ​"In Italië praten we nooit alleen over pasta of peulvruchten, ze worden altijd gecombineerd. De manier waarop voedsel wordt gekookt verbetert de voedingswaarde van voedsel.”

Bovendien betekent strikte naleving van het mediterrane dieet ook het vermijden van de meeste ultrabewerkte producten.

"De tijd nemen die nodig is om een ​​maaltijd te bereiden, de verse producten thuis te verwerken, kwaliteitsproducten zoals olijfolie te gebruiken: dit alles gebeurt niet als je op zoek gaat naar kant-en-klare, kant-en-klare producten”, legt Bonaccio uit.

De Italiaanse wetenschapper merkte op dat het mediterrane dieet een belangrijkere rol zou kunnen spelen in de toekomst van voeding.

"We zien steeds meer mensen met de diagnose kanker”, aldus Bonaccio. ​"Dat kan voortkomen uit verbeterde diagnostische hulpmiddelen, maar het leert ons ook dat steeds meer mensen een gezond dieet aan hun behandelingen zullen moeten koppelen.”

Hoewel er meer onderzoek nodig is, benadrukte Bonaccio ook de belangrijke onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol die het mediterrane dieet en olijfolie kunnen spelen in de gezondheid van kankerpatiënten.

"Als we zien dat een mediterraan dieet het aantal fatale beroertes bij deze patiënten met 60 procent kan verminderen, en dat is slechts een voorbeeld uit ons onderzoek, dan zegt dat ons dat dit een goed startpunt zou kunnen zijn voor iedereen die met deze ziekten te maken krijgt.” concludeerde Bonaccio.