MedDiet voor het achtste jaar op rij uitgeroepen tot beste dieet ter wereld

US News & World Report heeft de naam Mediterraan dieet het beste voor het achtste jaar.

Voor de publicatie werd een panel van 69 artsen, gediplomeerde diëtisten, voedingsepidemiologen, chef-koks en onderzoekers op het gebied van gewichtsverlies gevraagd om 38 populaire eetplannen in 21 categorieën te analyseren.

Bij het overwegen van de ​'In de categorie 'beste algehele dieet' vergeleken de panelleden de nutritionele volledigheid van de diëten, de gezondheidsrisico's en -voordelen, de duurzaamheid op lange termijn en de op bewijs gebaseerde effectiviteit.

Het mediterrane dieet werd beoordeeld met 4.8 uit 5, waarmee het de DASH, Flexitarian en MIND-diëten voor het beste algehele dieet.

De panelleden noemden het mediterrane dieet ook het beste dieet voor artritis, diabetes, diverticulitis, leververvetting, darmgezondheid, gezond eten, hoog cholesterol, ontstekingen, geestelijke gezondheid en prediabetes.

Bovendien vonden ze het eetpatroon, dat ook voorschrijft regelmatige fysieke activiteit, voldoende rust, socialisatie en veel water drinken, zijn het makkelijkst te volgen.

"“Het mediterrane dieet richt zich op kwaliteit en levensstijl in plaats van op één enkele voedingsstof of voedselgroep”, schreven senior gezondheidsredacteur Shanley Chan en assistent-hoofdredacteur Elaine Hinzey.

Het traditionele dieet van veel olijfteeltgebieden moedigt het eten van fruit, groenten, volkoren granen en extra vergine olijfolie bij elke maaltijd met dagelijkse porties noten, olijvenpitten en magere zuivel en wekelijkse porties peulvruchten, vis en zeevruchten.

(Foto: Stichting Mediterrane Dieet)

In plaats van het verbieden van bepaalde voedingsmiddelen, beveelt het mediterrane dieet één tot twee porties rood, wit en bewerkt vlees per week aan, met minder dan twee porties snoep.

"Uit talrijke onderzoeken is gebleken dat dit voedingsmodel het risico op bepaalde chronische gezondheidsproblemen, zoals: hart-en vaatziekte en type 2-diabetes, terwijl de levensduur wordt bevorderd en de kwaliteit van leven wordt verbeterd", schreven Chan en Hinzet.

Het volgen van het mediterrane dieet wordt inderdaad in verband gebracht met gunstige gezondheidsresultaten, waaronder een lagere risico op dementie, verminderd risico op hart- en vaatziekten en een lagere incidentie van kanker.

Veel van deze verbeterde resultaten worden in verband gebracht met de antioxiderende eigenschappen van de polyfenolen gevonden in veel extra vergine olijfolie en groenten, samen met de olijfolie enkelvoudig onverzadigd vet en de omega-3-vetzuren die veel voorkomen in vis en zeevruchten.

Uit een reeks recente onderzoeken is ook gebleken dat het volgen van het mediterrane dieet in verband staat met een lager risico op atriumfibrillatie, positief mondgezondheid resultaten en verlichting van PTSS-symptomen.

Bovendien bleek een koolhydraatarm mediterraan dieet diabetespatiënten te helpen het bereiken van remissie, terwijl het mediterrane dieet en lichaamsbeweging in verband werden gebracht met betere darmgezondheid bij oudere volwassenen.

US News & World Report identificeerde ook het MIND-dieet als het beste voor de gezondheid van de hersenen en het DASH-dieet als het meest hartgezond. Beide diëten bevatten olijfolie als primair vet en worden sterk beïnvloed door het mediterrane dieet, dat in beide categorieën op de tweede plaats eindigde.

Het mediterrane dieet eindigde ook op de tweede plaats voor hoge bloeddruk (na DASH), menopauze (na de menopauze), plantaardig dieet (na flexitarisch dieet) en gewichtsverlies (na WeightWatchers).