Naleving van het mediterrane dieet gelinkt aan lager risico op atriumfibrillatie

Een recente studies gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Cardiovascular Medicine heeft het huidige bewijsmateriaal over de impact van dieetinterventies, individuele voedingsstoffen en andere voedingscomponenten op de aandoening onderzocht.

De meest voorkomende hartritmestoornis, atriumfibrilleren, wordt gekenmerkt door een snelle en onregelmatige hartslag in de atriumkamers van het hart. De aandoening kan bijdragen aan of een voorloper zijn van een breed scala aan complicaties, van pijn op de borst en flauwvallen tot hartfalen en beroerte.

Ondanks de vooruitgang in medische procedures en farmaceutische behandelingen, neemt de incidentie van boezemfibrilleren wereldwijd toe, vooral in de zogenaamde ontwikkelde wereld.

Een groot cohortonderzoek schatte bijvoorbeeld een jaarlijkse toename van drie procent in de Verenigde Staten van 2006 tot 2018. Dit heeft geleid tot een hernieuwde interesse in leefstijlmanagement, waarvan voeding een belangrijk aspect is.

Onderzoekers van de afdeling cardiologie van het Baylor Scott & White Health Hospital in Texas gebruikten een narratieve synthesebenadering om de impact van dieetinterventies op atriumfibrilleren te onderzoeken en de rol te beoordelen die afzonderlijke componenten van die interventies spelen.

Uit het onderzoek bleek dat de twee voedingspatronen die het vaakst in verband worden gebracht met een verminderde incidentie en verbeterde resultaten, de Middellandse Zeeen DASH-diëten.

Hoewel dit laatste verband hield met verbeterde cardiovasculaire uitkomsten en een lagere sterfte, ontdekten de onderzoekers dat er, zodra andere leefstijlfactoren in overweging werden genomen, geen aantoonbaar effect was op de specifieke incidentie, terugkeer of progressie van atriumfibrilleren.

Aan de andere kant diende het mediterrane dieet als ​"een robuuste preventieve strategie tegen de ontwikkeling van atriumfibrilleren.”

Bij het onderzoeken van de mogelijke mechanismen achter dit effect, opperden de onderzoekers verschillende mogelijke factoren.

De eerste is het hoge percentage fruit, groenten en extra vergine olijfolie. Alle drie de voedselgroepen leveren antioxidanten en polyfenolen, waarvan bewezen is dat ze ontstekingsremmende en cardioprotectieve effecten hebben.

oleuropeinheeft bijvoorbeeld aangetoond dat het de bloeddruk aanzienlijk kan verlagen, wat overeenkomt met het traditionele gebruik van olijfblad bij de behandeling van hypertensie.

Uit de onderzoeken die in het artikel worden besproken, blijkt ook dat antitrombotische en antiaritmische eigenschappen van oleocanthal en hydroxytyrosol, stoffen die bijna uitsluitend in extra vierge olijfolie voorkomen.

Er is aangetoond dat deze verbindingen de endotheelfunctie verbeteren en de bloedplaatjesaggregatie verminderen, waardoor het risico op gebeurtenissen zoals een beroerte bij patiënten met atriumfibrilleren afneemt.

Het belang van verbindingen op basis van olijven werd verder ondersteund door een secundaire analyse in 2014 van de PREDIMED-proefwaaruit bleek dat een mediterraan dieet aangevuld met extra vergine olijfolie een aanzienlijke bescherming tegen boezemfibrilleren bood.

De onderzoekers citeerden die analyse, waaruit bleek dat het relatieve risico op atriumfibrilleren met 38 procent afnam vergeleken met andere diëten.

Hoewel het onderzochte bewijsmateriaal de rol van antioxidanten en polyfenolen sterk ondersteunde, met name wat betreft het directe verband met een lagere incidentie van atriumfibrilleren, benadrukken de onderzoekers dat de betreffende mechanismen nog relatief onontgonnen zijn.

Zij concluderen daarom dat, hoewel elk onderdeel uitgebreid nader onderzoek verdient, voedingsinterventies zoals het mediterrane dieet holistisch moeten worden beschouwd in de context van ziektepreventie.

Deze conclusie is gebaseerd op het groeiende bewijs dat het mediterrane dieet verband houdt met een aanzienlijke vermindering van cardiovasculaire voorvallen en suikerziekte, verbeterd bloeddruk, insulineresistentie, lipidenprofielen en triglyceriden, en aanzienlijk minder obesitas tarieven.