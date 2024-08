Mediterraan dieet met een Zwitserse twist verlaagt het risico op kanker en hartziekten

Bezoekers van een recente beurs in Zürich, die 140 monsters evalueerden, favoriete EVOO's met een zoete smaak boven degenen die bitter waren. Ongeacht het smaakprofiel van olijfolie waar mensen diep in het boterland de voorkeur aan geven, heeft een recente studie aangetoond dat zelfs een cultureel aangepaste naleving van het traditionele mediterrane dieet hun leven kan verlengen.



De Mediterraan dieet, rijk aan fruit, groenten, peulvruchten, complexe koolhydraten, olijfolie, vis en wijn, maar arm aan zuivel en vlees, is in verband gebracht met een lang leven en een lage incidentie van kanker en hartaandoeningen. Het beschermende effect, meer uitgesproken in de mediterrane landen, zette onderzoekers in Zwitserland ertoe aan om te bepalen of het volgen van een mediterraan dieet effectief was bij een Zwitserse bevolking die werd beïnvloed door hun Duitse, Italiaanse en Franse culturen.

De studie omvatte 17,861 deelnemers die deel uitmaakten van twee grote onderzoeken die in Zwitserland werden uitgevoerd: het National Research Program 1A en The Swiss Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. De onderzoekers selecteerden een cultureel diverse populatie uit de drie verschillende taalregio's van Zwitserland voor wie sterfte-follow-up meer dan 30 jaar beschikbaar was via het nationale gezondheids- en statistische register.

De studies geassocieerde naleving van het mediterrane dieet met overlijden door kanker, hart- en vaatziekten en alle oorzaken, maar het dieet, had één duidelijk verschil. In tegenstelling tot het traditionele mediterrane dieet met weinig zuivel, vormen melk en zuivelproducten een integraal onderdeel van het Zwitserse dieet en werden ze bijna dagelijks geconsumeerd door de steekproefpopulatie.

De inname van het dieet werd geanalyseerd met behulp van een vereenvoudigde 24-uurs recall-methode waarbij de deelnemers bevestigend of negatief reageerden op de inname van 11 verschillende voedselgroepen: salades, fruit, groenten, zuivelproducten, granen, vlees, vis, soort olie, alcohol, eieren en chocolade. De onderzoekers scoorden de therapietrouw aan het mediterrane dieet met een score van 9 punten, waarbij de minimale therapietrouw een score van 0 was en de maximale therapietrouw een score van 9.

De frequentie van voedselinname door de 8,665 mannen en 9,196 vrouwen, van wie de gemiddelde leeftijd 45 jaar was op het moment van het onderzoek, was bijna gelijk, maar had twee opmerkelijke verschillen. Vrouwen aten vaker fruit dan mannen, terwijl mannen vaker alcohol dronken dan de vrouwen.

Statistische analyse onthulde dat fruitconsumptie het risico op overlijden aan hartaandoeningen en kanker bij beide geslachten verlaagde, hoewel een hogere inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en het risico op overlijden door hartaandoeningen alleen bij mannen werd waargenomen. Aan de andere kant verlaagde alcoholconsumptie het risico op sterfte door hart- en vaatziekten, maar verhoogde het risico om te overlijden aan kanker.

Het meest interessante resultaat was echter het verband tussen de consumptie van zuivelproducten en een lager risico op sterfte door alle oorzaken, kanker en hartaandoeningen bij zowel mannen als vrouwen. Deze resultaten zijn in tegenstelling tot de consensus dat zuivelproducten de inname van verzadigde vetten verhogen en daarmee het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

Een mogelijke verklaring die de onderzoekers bieden voor de onverwachte gunstige associatie die in deze studie werd waargenomen, zou kunnen zijn dat Zwitserse zuivelproducten van ​""puur grasgevoerde alpenkoeien" bevatten veel n-3-vetzuren en hebben een lager gehalte aan verzadigd vet dan zuivelproducten uit andere landen. De auteurs citeren ook andere literatuur die een beschermend effect van zuivelconsumptie op de incidentie van hartaandoeningen en kanker vond.

Hoewel de studie één belangrijk nadeel had - een ruwe eendaagse methode die wordt gebruikt om de voedselinname te beoordelen - bleek uit de studie dat naleving van een mediterraan dieet dat culturele verschillen omarmde, gunstig was voor de gezondheid en een verminderd risico op sterfte door kanker en hartaandoeningen.