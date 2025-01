Afvalwaterextract uit molen levert veelbelovende gezondheidsvoordelen op

Onderzoekers van de universiteiten van Bologna, Palermo en Bari hebben de effectiviteit onderzocht van een voedingssupplement dat is verkregen uit afvalwater van olijfmolens. hart-en vaatziekten.

Het supplement, commercieel verkocht als Momast Plus 30 Bio (MP30B), is verrijkt met hydroxytyrosol, een van de belangrijkste ingrediënten van olijfolie polyfenolen, waarbij een gepatenteerde techniek werd gebruikt om de verbinding uit het afvalwater van de olijfperserij te extraheren.

Bioenutra, het bedrijf dat MP30B produceert, was niet betrokken bij de studies.

Zie ook: Health News

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het supplement ontstekingsremmende effecten heeft en reactieve zuurstof verwijdert, waardoor hartinfecties worden verminderd. in vivo studie.

In ex vivo Uit onderzoek is gebleken dat MP30B ook de stijfheid van de borstslagader vermindert, waarvan wordt gedacht dat dit een voorbode is van een verhoogde bloeddruk.

Uit het onderzoek bleek ook dat MP30B de capaciteit van het hart om bloed effectief te pompen niet significant veranderde en geen invloed had op de functie en gezondheid van de bloedvaten, bekend als hart- en vaatparameters, in ex vivo studie.

"Op basis van deze bevindingen stellen wij dat MP30B een veelbelovend extract is voor de preventie van hart- en vaatziekten, en de specifieke antibacteriële eigenschappen ervan suggereren dat het nuttig is bij het voorkomen van hartinfecties", schreven de onderzoekers.

Naast de veelbelovende gezondheidsresultaten van de studie, zeiden de onderzoekers nieuwe toepassingen vinden voor bijproducten van de olijfolieproductie draagt ​​bij aan het vergroten van de duurzaamheid van het productieproces en vervangt een kostenpost voor de molenaars door een extra inkomstenstroom.

Naar schatting wordt er jaarlijks 30 miljoen kubieke meter afvalwater van olijfmolens geproduceerd in het Middellandse Zeegebied. Vanwege het hoge gehalte aan fenolische verbindingen moet dit afvalwater worden behandeld voordat het wordt geloosd.

"Het afvalwater van de olijfmolen vormt een belangrijk afvalbeheerprobleem, omdat het ontbreken van conventionele behandeling de hoge toxiciteit ervan kan tegengaan", schreven de onderzoekers. ​"Fenolische verbindingen in het afvalwater vormen echter een kans om ​'“Dit afval recyclen om producten met een hoge toegevoegde waarde te verkrijgen.”

Uit hun onderzoek, dat werd uitgevoerd op cavia's, bleek dat Momast Plus 30 Bio de mogelijkheid van enzymen om stikstofoxide te synthetiseren, een vrij radicaal, remde. Een overproductie hiervan kan ontstekingen en oxidatieve stress bevorderen.

"Onze resultaten suggereren dat MP30B ook kan interfereren met ontstekingsprocessen die het cardiovasculaire systeem aantasten door de schadelijke effecten tegen te gaan die worden veroorzaakt door ongecontroleerde stikstofoxidebiosynthese", schreven de onderzoekers.

Ze vonden ook de werking van hydroxytyrosol antibacteriële eigenschappen in MP30B, vooral tegen infectieuze endocarditis, een bacteriële of schimmelinfectie van het hart met een relatief hoge sterfte in het ziekenhuis.

"Streptokokken behoren tot de meest voorkomende oorzaken van infectieuze endocarditis', schreven de onderzoekers. ​"MP30B heeft een werking op alle geteste soorten streptokokken.”

"Vergelijking van de resultaten van MP30B met die verkregen met behulp van het referentieantibioticum levofloxacine op Streptococcus pyogenes ATCC or FLEr is waargenomen dat MP30B krachtiger is als bacteriedodend en bacteriostatisch middel op Streptokokken FL; in tegenstelling tot wat werd waargenomen bij levofloxacine, waarvan de werking belangrijker is bij ATCC-bacteriën,” voegden ze toe.

De onderzoekers concludeerden dat het met hydroxytyrosol verrijkte voedingssupplement potentieel heeft als voedingssupplement ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Daarnaast stelden ze voor om verder onderzoek te doen naar de impact ervan op borstkanker.

"Onderzoeken naar de cardiotoxische effecten van antitumortherapieën tonen aan dat beschermende werking van hydroxytyrosol bij cardiotoxiciteit bij borstkanker, waardoor de potentiële toepassingen van MP30B toenemen", schreven ze.