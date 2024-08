Patentbod toont de veelzijdigheid van Oleocanthal

Oleocanthal - het deel van extra vierge olijfolie dat in de keel prikt - is een marketingkans die nog moet worden aangeboord, volgens het Amerikaanse onderzoekscentrum dat het isoleerde en noemde.

Mark Friedman, directeur technologieoverdracht van Monell Chemical Senses Center, zegt dat het potentieel van de verbinding blijft groeien.

"Ontsteking is een onderdeel van zoveel ziekten en aandoeningen dat het potentieel als ontstekingsremmer alleen enorm is. Er wordt veel opwindend onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van oleocanthal, en niet alleen bij Monell,” zei hij.

"Wij geloven dat oleocanthal een commercieel waardevolle kans is die wacht om te gebeuren. Het enige dat nodig is, is de juiste inzet en investering.”

Toevallige ontdekking

Olijfolie is oud, maar oleocanthal werd relatief recent ontdekt.

Het in Philadelphia gevestigde Monell begon op het pad nadat de directeur, Gary Beauchamp, op Sicilië in 1999 verse extra vergine olijfolie had gedronken en merkte dat de angel die hij in zijn keel voelde, leek op een vloeibare vorm van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's). had ingeslikt tijdens sensorische onderzoeken.

In samenwerking met de nabijgelegen Universiteit van Pennsylvania, isoleerden de wetenschappers later het natuurlijke middel waarvan zij dachten dat het verantwoordelijk was - deacetoxydialdehydic ligstroside aglycon, een van de vele polyfenolen in olijfolie - en ontdekten dat een synthetische versie ervan dezelfde keelirritatie veroorzaakte. Het kreeg de naam oleocanthal: oleo=olijf; canth = steken; al=aldehyd.

Monell vroeg in 2005 een Amerikaanse federale merkregistratie aan voor Oleocanthal, maar ging niet verder.

Internationaal patent aangevraagd

Nu zijn de universiteit en Monell op zoek naar een wereldwijd patent en hun toepassing laat een breed scala aan toepassingen voor de verbinding zien.

hoewel de titel ​"Oleocanthal voor de behandeling van pijn”, beweert de octrooiaanvraag, gepubliceerd in april door de World Intellectual Property Organization, dat oleocanthal ook kan worden gebruikt als een ontstekingsremmer voor de behandeling of preventie van vele ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer, en als een antioxidant om kanker te bestrijden en wondgenezing te bevorderen.

"De uitvinding heeft betrekking op het actieve bestanddeel in olijfolie, oleocanthal genaamd, en werkwijzen voor het gebruik van oleocanthals in verschillende formuleringen, waaronder voedseladditieven, farmaceutische producten, cosmetica, afweermiddelen voor dieren en ontdekkingsinstrumenten voor receptorgenen voor irritatie van zoogdieren, genproducten, allelen, splitsingsvarianten. , alternatieve transcripties en dergelijke”, staat er.

Oleocanthal kan inferieure oliën laten smaken naar extra vierge olijfolie

eerst in de ​"Gebruik van Oleocanthals "sectie van de applicatie is: ​"als levensmiddelenadditief”, en een aspect dat sommigen in de fraudegevoelige olijfoliesector misschien verontrustend vinden.

"De oleocanthals van de uitvinding verschaffen de karakteristieke irritatiesensatie die wordt aangetroffen in eersteklas olijfolie. De oleocanthals kunnen worden toegevoegd aan oliën van lagere kwaliteit om een ​​olie te verkrijgen die smaakt naar premium extra vierge olijfolie”, staat er.

Vertelde Friedman Olive Oil Times dat de aanvraag die dit jaar werd gepubliceerd dateerde van een eerste aanvraag in 2006. Sindsdien was het grote aantal octrooiconclusies in de oorspronkelijke aanvraag door octrooionderzoekers opgesplitst in kleinere groepen die verschillende aspecten van de uitvinding bestrijken.

"Wat gepatenteerd zal worden, verschilt van deze oorspronkelijke toepassing.”

"In de toekomst heeft Monell geen plannen en geen interesse in het nastreven van octrooiclaims die zijn gericht op het gebruik van oleocanthal als smaakstof."

"We zijn een non-profitorganisatie met een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het algemeen belang en willen ons concentreren op de gezondheidsvoordelen van oleocanthal”, zei hij.

Talloze toepassingen voor oleocanthal

Oleocanthal kan worden gewonnen uit olijven of extra vierge olijfolie, maar Friedman zei dat de hoogste concentraties in de laatste worden gevonden. Een methode om synthetische oleocanthal te maken - van de goedkope en gemakkelijk verkrijgbare eenvoudige suiker D-ribose - wordt ook beschreven in de octrooiaanvraag en hij zei dat er ook octrooi zou kunnen worden aangevraagd voor de methode.

Onder de toepassingen die Monell claimt voor oleocanthal zijn:

Levensmiddelenadditief: oleocanthal wordt gebruikt om de smaak van voedsel te verbeteren en zoetheid te remmen, en als irriterend middel om aan toe te voegen ​ " gastronomische ervaring” op een vergelijkbare manier als chili en Szechwan-peper. Het kan ook worden toegevoegd aan de ​ " zintuiglijke irritatie” van producten zoals tandpasta, mondwater en zuigtabletten.

​ gastronomische ervaring” op een vergelijkbare manier als chili en Szechwan-peper. Het kan ook worden toegevoegd aan de ​ zintuiglijke irritatie” van producten zoals tandpasta, mondwater en zuigtabletten. Conserveringsmiddel: dankzij de antibacteriële en schimmelwerende eigenschappen van oleocanthal kan het als conserveermiddel werken, bijvoorbeeld om voedsel te coaten voordat het wordt verpakt of om op voedselverpakkingen te worden aangebracht om bederf te voorkomen.

Verkoudheids- en griephulpmiddel: oleocanthal kan worden gebruikt om verkoudheids- of griepsymptomen te behandelen, ook als tegenirritatie bij keelpijn en bij neusdecongestiva.

Antioxidant: omdat wordt aangenomen dat oleocanthal een antioxiderende werking heeft, kan het ook worden gebruikt om verschillende aandoeningen, waaronder kanker, te behandelen of te voorkomen, om wondgenezing te bevorderen en om oxidatiestabiliteit in cosmetica te bieden.

Pijnverlichting: nuttig voor pijnverlichting die verband houdt met aandoeningen zoals griep of andere virale infecties, verkoudheid, lage rug- en nekpijn, dysmenorroe, hoofdpijn, kiespijn, verstuikingen en verrekkingen, brandwonden en artritis.

Ontstekingsremmend: als middel voor de behandeling of preventie van ziekten die worden gekenmerkt door een ontsteking.

Behandeling of preventie van de ontwikkeling van met Alzheimer geassocieerde hersenplaques: er wordt aangenomen dat oleocanthal, net als ibuprofen, micro-G-eiwitten en geassocieerde kinasen remt.

Voor kaakchirurgie en orale bestraling Behandeling van kanker: als mondspoeling om ontstekingen door chirurgie of orale bestraling te remmen.

Dierenafweermiddel: ook om huiskatten, knaagdieren, wasberen, honden en coyotes af te weren, en om vogels ervan te weerhouden niet-drinkbare vloeistoffen zoals afvalwater en vrijstaand water te gebruiken op landingsbanen, parkeerplaatsen, enz.

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de behandeling van ontstekingen, de ziekte van Alzheimer en kanker

Friedman zei dat hij niet op de hoogte was van dergelijke op oleocanthal gebaseerde toepassingen die al te koop zijn.

"Monell is geen commerciële onderneming en we zijn afhankelijk van bedrijven en ondernemers om onze uitvindingen op de markt te brengen,” zei hij.

Ondertussen blijft het centrum de rol van oleocanthal onderzoeken als ontstekingsremmer, bij het voorkomen en behandelen van de ziekte van Alzheimer en bij de behandeling van kanker.

Monell-wetenschapper Paul Breslin zei dat in vitro oleocanthal was aangetoond dat ​"ontstekingsremmende eigenschappen op enzymen, cellen en weefsels, om te interfereren met de vorming van Alzheimer-peptiden en -oligomeren - namelijk Tau en Abeta, en om kankercellijnen te doden en gezonde cellijnen niet te doden."

"We zetten onze belangen op alle drie de gebieden voort en werken aan Abeta en kankercellen”, zei hij.

"Er is daar ruimte om de vasculaire gezondheid te onderzoeken en de rol die oleocanthal in de voeding hierin kan spelen met betrekking tot hartaandoeningen, beroertes en andere vaatziekten, maar we zijn er nog niet.”

"Het is een snel groeiend gebied van translationeel en medisch onderzoek en is zeer opwindend vanwege de huidige belofte, gezien de resultaten die we zien, "zei Breslin.