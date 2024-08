Potentieel mechanisme voor het cardioprotectieve effect van extra vierge olijfolie ontrafeld

In een reeks recente klinische onderzoeken die zijn goedgekeurd door de ethische commissie van de Sapienza Universiteit van Rome, heeft een Italiaanse onderzoeksgroep voorlopig bewijs geleverd over het gunstige effect op korte termijn van extra vierge olijfolie (EVOO), het kenmerk van de Mediterraan dieet, op postprandiaal glycemisch en lipidenprofiel bij gezonde en pre-diabetische volwassenen. Tegelijkertijd ontdekte deze groep incretineregulatie als een plausibel onderliggend mechanisme voor EVOO-antioxidant en cardioprotectieve effecten.

Ondanks robuust klinisch bewijs dat het mediterraan dieet, met name het hoofdbestanddeel extra vierge olijfolie (EVOO), in verband brengt met een lager risico op vaatziekten, was er tot nu toe geen duidelijke indicatie hoe het zijn vasculaire beschermende effecten kan uitoefenen. Bovendien is postprandiale glycemie in verband gebracht met een hogere prevalentie van cardiovasculaire uitkomsten in de algemene bevolking.

In de eerste reeks studies gepubliceerd in Atherosclerose, demonstreerde de Italiaanse groep niet alleen de ​"beschermend effect van EVOO op een aantal markers van oxidatieve stress”, maar ook ​"toonde voor het eerst aan dat extra vierge olijfolie de NOX2-activiteit naar beneden reguleerde, wat wees op deze enzymatische route als een mechanisme dat verantwoordelijk is voor de antioxiderende activiteit van extra vierge olijfolie."

De auteurs wezen op de mogelijkheid dat EVOO zijn effect kan uitoefenen via andere enzymatische routes bij de controle van postprandiale oxidatieve stress.

Vorig jaar ging de onderzoeksgroep een stap verder en toonde bij gezonde volwassen vrijwilligers aan dat een maaltijd met toegevoegde EVOO geassocieerd is met verminderde postprandiale oxidatieve stress en verbeterde postprandiale glycemie via incretineregulatiemechanisme.

Van incretinehormonen zoals glucagonachtig peptide‑1 (GLP1) en glucoseafhankelijk insulinotroop peptide (GIP) is bekend dat ze insulinesecretie induceren en de postprandiale glykemische controle significant beïnvloeden. Deze incretines worden snel gedeactiveerd door het alomtegenwoordige dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) enzym, waardoor de insulinesecretie wordt verlaagd.

De bevindingen van het laatste onderzoek gepubliceerd in Klinische voeding onthulde verder dat de toevoeging van een kleine hoeveelheid EVOO (10 g) aan een maaltijd dit keer het postprandiale glycemische en lipidenprofiel verbeterde bij pre-diabetische patiënten. In vergelijking met de controle resulteerden maaltijden met EVOO in een afname van bijna 20 procent van de postprandiale bloedglucose en een toename van 40 procent van de insulineproductie.

Net als bij hun eerdere bevindingen, ondersteunde het bewijs de betrokkenheid van incretinehormoon, met name GLP1, bij de regulatie van postprandiale glucose. De in-vitro-onderzoeken toonden aan dat EVOO resulteerde in activering van beide incretinehormonen met gelijktijdige remming van DPP-4-activiteit.

De auteurs concludeerden dat: opname van EVOO in maaltijden verbetert het postprandiale glucose- en lipidenprofiel bij pre-diabetische patiënten en vermindert de schadelijke effecten van hoge suikers en cholesterol op het vasculaire systeem. Ze erkennen ook dat verder onderzoek in deze groep met een gestoord glucosemetabolisme gerechtvaardigd is om de langetermijneffecten van EVOO-suppletie te evalueren.

De boodschap van deze onderzoeken versterkt het idee dat preventie van tal van chronische aandoeningen net zo eenvoudig is als de dagelijkse toevoeging van een eetlepel EVOO aan de maaltijden.