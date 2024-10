Klein onderzoek suggereert anti-verouderingspotentieel van polyfenolen op de huid

Recent onderzoek heeft bevestigd dat de fenolen die in extra vergine olijfolie kan een aanzienlijk potentieel hebben om de effecten van veroudering op de huid te verzachten.

Volgens een papier gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Medicina, twee bioactieve polyfenolen, oleaceïne en oleocanthalis aangetoond dat ze een aantal van de meest zichtbare tekenen van veroudering bij ouderen verminderen.

Hoewel extra vierge olijfolie tientallen fenolen bevat, richtten de onderzoekers zich op deze twee verbindingen vanwege hun veelbelovende effecten op de gezondheid van de huid, met name bij de behandeling van niet-melanoom huidkankers en het bevorderen van wondgenezing.

Bovendien staan ​​deze twee fenolen bekend om hun krachtige ontstekingsremmer eigenschappen, zoals wordt ondersteund door een groeiend aantal onderzoeken.

De studie paste beide verbindingen toe in een huidverzorgingsoplossing bij 55 vrouwen en 15 mannen gedurende een maand. De deelnemers werden verdeeld in subgroepen op basis van leeftijd en huidmorfotypes.

Bij gerandomiseerde, enkelblinde onderzoeken, een veelgebruikte klinische onderzoeksmethode, weten alleen de onderzoekers welke behandeling de deelnemers krijgen.

Aan het begin van het onderzoek werden gedetailleerde gegevens over de deelnemers verzameld, waaronder hun leeftijd, gewicht, lengte, huidfototype, medische geschiedenis, medicijngebruik en rook- en alcoholgewoonten.

Deelnemers kregen de opdracht om gedurende 30 dagen tweemaal daags een serum van één procent met oleocanthal en oleaceïne aan te brengen. Huidgegevens werden verzameld aan het begin van de studie, na 15 dagen en aan het einde van de maand.

De onderzoekers gebruikten het VISIA Skin Analysis System, een veelgebruikt platform voor het beoordelen van huidbehandelingen, om de verbetering in huidveroudering te evalueren. Dit systeem legt informatie vast zoals het totale rimpeloppervlak en de rimpelintensiteit.

Diepe en oppervlakkige rimpels werden aan het begin, halverwege en aan het einde van het onderzoek beoordeeld.

Uit de resultaten bleek dat alle deelnemers gemiddeld 23 procent minder rimpels hadden.

Zowel bij mannen als bij vrouwen werd een cumulatief effect van het serum waargenomen. De onderzoekers zagen dat de behandeling steeds effectiever werd naarmate de studie vorderde.

Volgens de auteurs van het onderzoek is de effectiviteit van de twee verbindingen ​"sluit aan bij breder onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van polyfenolen voor de huid, waaronder hun vermogen om door de epidermale barrières heen te dringen en te interacteren met cellulaire receptoren.”

""Er is waargenomen dat polyfenolen de structurele organisatie van de dermis verbeteren, wat cruciaal is voor de barrièrefunctie ervan, en dat ze de dikte en het hydratatieniveau van de dermis verhogen, wat essentieel is voor het behoud van een gezonde, goed functionerende huid", voegden de onderzoekers toe.

Mannen en vrouwen ervoeren echter verschillende resultaten.

Specifiek zagen jongere mannen tussen de 20 en 44 jaar een vermindering van 52 procent in rimpels, terwijl oudere mannen een vermindering van 47 procent zagen.

Bij vrouwen tussen de 45 en 79 jaar daalde het aantal rimpels met 34 procent, terwijl bij jongere vrouwen een vermindering van 26 procent werd waargenomen.

"Uit ons onderzoek blijkt dat oleocanthal en oleaceïne het aantal rimpels bij zowel mannen als vrouwen aanzienlijk verminderen, vooral bij mensen tussen de 45 en 79 jaar', schreven de auteurs.

Verder wezen zij op enkele beperkingen, waaronder de korte duur van het onderzoek, het ontbreken van een langetermijnfollow-up en het ontbreken van een placebocontrolegroep.

"De gegevens die op drie verschillende tijdstippen zijn verzameld, laten een consistente trend van rimpelvermindering zien. De algemene bevindingen ondersteunen echter het gebruik van polyfenolen afgeleid van extra vierge olijfolie in anti-aging huidverzorgingsformules", schreven ze, wat suggereert dat er behoefte is aan uitgebreidere en gedetailleerdere studies.

Olijfolie is gebruikt voor huidverzorging duizenden jaren. Tegenwoordig ondersteunt een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken het belang van het gebruik van hoogwaardige olijfolie in huidverzorging.

Dit onderzoek onderzoekt het gebruik van extra vierge olijfolie in speciale huidverzorgingsproducten en de lange termijn anti-aging effecten van een dieet rijk aan extra vierge olijfolie, zoals de Mediterraan dieet.