Inzicht in de positieve effecten van extra vierge olijfolie op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak.

CVD's omvatten een reeks aandoeningen die het hart en de bloedvaten aantasten. De meest voorkomende hiervan zijn coronaire hartziekten, reumatische hartziekten en cerebrovasculaire ziekten.

Het New York State Department of Health meldde onlangs dat jaarlijks ongeveer 695,000 Amerikanen sterven aan hartziekten, wat neerkomt op één op de vijf sterfgevallen in het land. Wereldwijd schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat hart- en vaatziekten verantwoordelijk zijn voor 32 procent van alle sterfgevallen.

Terwijl hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetica, vervuiling en levensstijl, veroorzaken ze ook hart- en vaatziekten, maar een groeiend aantal onderzoeken brengt de dagelijkse consumptie van extra vergine olijfolie, de olijfoliecategorie van de hoogste kwaliteit, om het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten aanzienlijk te verminderen.

Het bewijs achter de beslissende impact van olijfolie

Een grootschalig onderzoek dat in de jaren 2010 onder duizenden personen in Spanje werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat de naleving van de wet Mediterraan dieet en de dagelijkse consumptie van olijfolie vermindert de cardiovasculaire voorvallen bij risicopatiënten aanzienlijk in vergelijking met een generiek vetarm dieet.

De PREDIMED-studie (PREvención con DIEta MEDiterránea), gepubliceerd in de New England Journal of Medicine, legde de basis voor verder onderzoek wereldwijd.

De Seven Countries Study, die sinds de jaren vijftig in de VS, Finland, Nederland, Italië, Griekenland, Joegoslavië en Japan werd uitgevoerd, bevestigde ook de belangrijke rol van olijfolie en het mediterrane dieet bij het terugdringen van hart- en vaatziekten.

Bij dit uitgebreide epidemiologische onderzoek waren 12,000 mannen van middelbare leeftijd betrokken, waaruit bleek dat de dagelijkse consumptie van onverzadigde vetten, zoals olijfolie, en het volgen van het mediterrane dieet het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verlaagt.

Deze onderzoeken bevestigden de aanzienlijke impact van voedingsgedrag op het cholesterolgehalte en andere aandoeningen die verband houden met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

Als resultaat van deze onderzoeken hebben honderden wetenschappelijke publicaties de afgelopen decennia de unieke rol van olijfolie in de menselijke gezondheid onderzocht.

De gunstige effecten van olijfolie worden voornamelijk toegeschreven aan het hoge gehalte aan olijfolie enkelvoudig onverzadigde vetten. De polyfenolen gevonden in de hoogste kwaliteit olijfolie, extra vierge olijfolie, versterken deze nog verder gezondheidsvoordelen.

De rol van enkelvoudig onverzadigde vetzuren (MUFA’s)

Oliezuur, een enkelvoudig onverzadigd vetzuur (MUFA), is een cruciaal onderdeel van olijfolie en wordt gecrediteerd voor veel van de aanzienlijke gezondheidsvoordelen die met de consumptie ervan gepaard gaan.

"Het is belangrijk op te merken dat extra vierge olijfolie voor 60 tot 83 procent uit MUFA’s bestaat”, zegt Bruno Tuttolomondo, hoogleraar interne geneeskunde aan de Universiteit van Palermo en directeur van de afdeling interne geneeskunde met beroertezorg in het Policlinico-ziekenhuis in Palermo.

"De resterende samenstelling bevat kleine percentages verzadigde vetzuren, zoals palmitinezuur en stearinezuur”, voegde hij eraan toe. ​"Naast meervoudig onverzadigde vetten worden enkelvoudig onverzadigde vetten beschouwd ​'goede vetten. ''

Tuttolomondo zei dat onderzoek aangeeft dat een hoog percentage MUFA's een cruciale rol speelt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten.

"Dit komt omdat MUFA’s het cholesterol- en LDL-niveau beïnvloeden, de LDL-oxidatie verminderen en de samenstelling van atherosclerotische plaques beïnvloeden, waardoor ze een hartbeschermende rol spelen,” zei hij.

LDL staat voor een combinatie van vet en eiwit met een lage dichtheid. Het is een type cholesterol dat zich in de bloedbaan kan ophopen en plaques in de slagaders kan vormen, wat kan leiden tot atherosclerose.

"MUFA’s zijn niet de enige belangrijke componenten van extra vierge olijfolie, maar ze komen wel het meest voor”, aldus Tuttolomondo. ​"Dit alleen al kwalificeert extra vergine olijfolie als een van de ​'goede vetten. ''

Polyfenolen zijn van cruciaal belang voor het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten

Polyfenolen zijn een diverse groep van honderden stoffen die in veel voedingsmiddelen voorkomen.

Extra vierge olijfolie bevat tientallen van deze polyfenolen, die zeldzaam zijn en vooral waardevol vanwege hun hoge biologische beschikbaarheid.

Dit betekent dat ze, eenmaal geconsumeerd, delen van het lichaam bereiken waar ze hun effecten kunnen uitoefenen, waaronder krachtige antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen.

"Polyfenolen spelen zeker een rol in de cardiovasculaire gezondheid en zijn het onderwerp van veel onderzoek vanwege hun hartbeschermende werking”, aldus Tuttolomondo.

Eén van de meest onderzochte polyfenolen voor cholesterol en hart- en vaatziekten is oleuropein.

"Veel onderzoekers, waaronder het team van [Francesco] Violi aan de La Sapienza Universiteit in Rome, zijn dat wel onderzoek naar oleuropeïne”, zei Tuttolomondo. ​"Ze ontdekten dat oleuropeïne helpt bij het stabiliseren van lipideplaques en het verminderen van LDL-oxidatie.”

"Ze ontdekten ook dat het de impact van diabetes op de vasculaire en cardiovasculaire gezondheid moduleert”, voegde hij eraan toe.

EVOO zou diabetespreventie kunnen verbeteren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben 422 miljoen mensen dit diabetes wereldwijd. Onderzoek heeft aangetoond dat extra vierge olijfolie en het volgen van het mediterrane dieet het risico op het ontwikkelen van de ziekte aanzienlijk kunnen verlagen.

Diabetes houdt verband met hart- en vaatziekten omdat het kan leiden tot overmatige suiker in het bloed, wat de bloedvaten die het hart van bloed voorzien, kan beschadigen. Deze schade kan de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar het hart verminderen, waardoor het risico op hartziekten aanzienlijk toeneemt.

"Een tijdlang werd de impact van extra vergine olijfolie op diabetes indirect geëvalueerd”, aldus Tuttolomondo. ​"In talloze onderzoeken, waaronder die van mijn onderzoeksgroep, hebben we de naleving van het mediterrane dieet geanalyseerd, waarbij extra vierge olijfolie als het belangrijkste vet wordt beschouwd. Het is bekend dat het volgen van het mediterrane dieet resulteert in een lagere incidentie van diabetes.”

Verder onderzoek heeft op deze bevindingen voortgebouwd. ​"We weten nu dat extra vierge olijfolie en fenolen zoals oleuropeïne effecten hebben die vergelijkbaar zijn met die van sommige verbindingen die worden gebruikt bij diabetestherapieën, omdat ze insulinegevoeligheid verhogen”, zei Tuttolomondo.

"We hebben nu sterk bewijs voor de preventieve rol en regulering van de glycemische niveaus door dagelijkse en regelmatige consumptie van extra vergine olijfolie, vooral als deze gedurende vele jaren wordt geconsumeerd”, voegde hij eraan toe.

"Hoewel je niet kunt verwachten dat je de bloedsuikerspiegel kunt verlagen door simpelweg een salade met extra vierge olijfolie te eten, is de dagelijkse, familiale en traditionele consumptie van extra vierge olijfolie effectief gebleken in het terugdringen van de prevalentie van diabetes”, merkte hij op.

Olijfolie is de gezondere en smakelijkere vetkeuze

"Een van de unieke eigenschappen van extra vierge olijfolie is de smaak. Naast de uitgebreide gezondheidsvoordelen biedt het ook een voortreffelijke smaak”, aldus Tuttolomondo. ​"Geen enkel ander bakvet combineert gunstige organoleptische eigenschappen met nuttige voedingsstoffen zoals extra vierge olijfolie. Het is een klein wonder dat gezondheid en smaak combineert.”

Hij benadrukte echter dat ook andere vetten de menselijke gezondheid ten goede kunnen komen.

"Denk aan meervoudig onverzadigde vetten zoals Omega-3 en Omega-6, waarvan is aangetoond dat ze een rol spelen bij de preventie van hart- en vaatziekten. Toch is geen enkele ervan te vergelijken met extra vergine olijfolie bij dagelijks gebruik”, aldus Tuttolomondo. ​"Extra vierge olijfolie is het middelpunt van elke lunch en diner voor degenen die het mediterrane dieet volgen.”

"Als we het over Omega‑3 en Omega‑6 hebben, denken we aan vetten uit blauwe vis of amandelextracten. Terwijl sommige mensen vijf amandelen eten als lunch, is het onpraktisch om een ​​dieet op amandelen te baseren”, voegde hij eraan toe.

Gezonde vetten zoals pompoenpit- of lijnzaadolie hebben gunstige profielen, maar bieden niet dezelfde organoleptische eigenschappen als extra vierge olijfolie.

"Het zijn heilzame vetten, maar overweeg lijnzaadolie; het heeft geen smaak, dus het kan mensen niet motiveren door middel van smaak”, zei Tuttolomondo. ​"Naar mijn mening moeten we mensen naar preventie lokken door een beroep te doen op hun smaakgevoel.”

Ondertussen is avocado-olie het onderwerp geweest van verschillende onderzoeken. ​"Vanuit het oogpunt van smakelijkheid is het vrijwel smaakloos”, aldus Tuttolomondo. ​"Het bevat een aanzienlijke hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetten, maar ik denk niet dat er voldoende onderzoeken zijn naar het polyfenolgehalte ervan.”

Hoeveel EVOO moet worden geconsumeerd?

Extra vierge olijfolie moet dagelijks worden geconsumeerd om van de gezondheidsvoordelen te profiteren.

Niet alle extra vierge olijfolie is echter hetzelfde. Hoewel oleuropeïne en andere polyfenolen de menselijke gezondheid aanzienlijk ten goede kunnen komen, variëren de hoeveelheid en het type fenolen tussen extra vierge olijfolie.

"Het polyfenolgehalte is afhankelijk van factoren als de cultivar, het teeltgebied, de verwerkingsmethoden en de buitentemperatuur”, aldus Tuttolomondo. ​"Er is een drempelwaarde voor het polyfenolgehalte die kenmerkend is voor een hoogwaardige extra vierge olijfolie.”

"Polyfenolen zijn een van de criteria voor het beoordelen van extra vierge olijfolie”, voegde hij eraan toe. Om een ​​significant effect te hebben, moet het maar liefst 250 tot 350 milligram per kilogram bevatten.”

"Er wordt verondersteld dat hogere niveaus van polyfenolen overeenkomen met grotere hartbeschermende effecten,” vervolgde Tuttolomondo. ​"We moeten echter altijd de sleutelrol in gedachten houden die MUFA’s spelen, die de basis vormen van alle extra vierge olijfolie.”

Hoewel overmatige consumptie van olijfolie kan leiden tot overmatige calorie-inname, hebben onderzoekers gewerkt aan het definiëren van de aanbevolen dagelijkse doses extra vierge olijfolie.

"Veel onderzoeken geven aan dat 20 gram extra vierge olijfolie de voordelen van het mediterrane dieet kan optimaliseren”, aldus Tuttolomondo. ​"Dit komt neer op ongeveer één tot anderhalve eetlepel.”

"Interventiestudies hebben echter tot vier eetlepels per dag geëvalueerd op cardiovasculaire effecten,” voegde hij eraan toe. ​"Als we de gewichtsregulatie en de totale calorie-inname in ogenschouw nemen, zou ik zeggen dat hoe meer EVOO we consumeren, hoe beter.”