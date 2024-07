Waarom extra vierge olijfolie verband houdt met een lager risico op dementie en een betere hersengezondheid

Dementie is al sinds de oudheid een metgezel van de ouderdom, maar het herkennen van de verantwoordelijke mechanismen begint nu pas duidelijk te worden.

Vernoemd naar de Duitse psychiater Alois Alzheimer, ziekte van Alzheimer wordt geschat als de oorzaak van 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie wereldwijd en is onvermijdelijk dodelijk.

Gekenmerkt door cognitieve achteruitgang en geheugenverlies, treft de ziekte tien procent van de mensen ouder dan 65 jaar en 40 procent ouder dan 80 jaar.

Zie ook: Basisprincipes van olijfolie

Terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van ziekten als beroertes en hartziekten sinds 2001 is afgenomen, zijn de voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers door dementie in dezelfde periode gestegen.

Er zijn momenteel wereldwijd meer dan 55 miljoen gevallen van Alzheimer, en de verwachting is dat dit aantal ook zal toenemen drievoudig door 2050 omdat zowel de bevolking als de levensverwachting toenemen.

Hoewel er talloze experimentele behandelingen voor de ziekte in ontwikkeling zijn, is het meeste onderzoek gericht op preventie.

Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat consumeren extra vergine olijfolie is gelinkt aan verbeterde cognitieve functie en een verminderd risico op dementie.

In een onlangs gepubliceerde cohortstudie onder 92,383 Amerikaanse volwassenen die gedurende 28 jaar werden geobserveerd, werd het consumeren van meer dan zeven gram olijfolie per dag geassocieerd met een 28 procent lager risico op dementiegerelateerde sterfte dan het nooit of zelden consumeren van olijfolie.

In tegenstelling tot veel eerdere onderzoeken bleken deze resultaten onafhankelijk te zijn van de algemene voedingskwaliteit.

Polyfenolen verstoren de ophoping van tandplak en verminderen ontstekingen

Polyfenolen zijn een groep natuurlijke verbindingen die voorkomen in planten, waaronder olijven, en staan ​​bekend om hun antioxiderende eigenschappen.

Ze hebben verschillende gezondheidsvoordelen, waaronder potentiële bescherming tegen cardiovasculaire en neurodegeneratieve ziekten.

Extra vierge olijfolie staat bekend om zijn rijke polyfenolgehalte, dat het grootste deel ervan levert gezondheidsvoordelen en draagt ​​daaraan bij unieke smaak en aroma.

Extra vierge olijfolie bevat 25 polyfenolen, waaronder oleocanthal, oleaceïne, oleuropein en hydroxytyrosol.

Hiervan worden oleocanthal en oleuropeïne het sterkst geassocieerd met de preventie en vermindering van neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. Huidig onderzoek suggereert dat er meerdere manieren zijn waarop dit gebeurt.

Zie ook: Health News

Oleuropeïne-aglycon (een oleuropeïneverbinding) kan autofagie veroorzaken, een natuurlijk proces dat klontjes eiwitten en beschadigde organellen (celcomponenten) elimineert en voorkomt dat ze zich ophopen. Met name twee eiwitten worden in verband gebracht met dit soort ophopingen bij vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer.

Amyloïde-bèta-precursoreiwit is betrokken bij verschillende biologische functies, van de vorming en reparatie van synapsen tot hormoonregulatie. Het vormt ook amyloïde-bèta, dat giftig is voor neuronen.

advertentie

advertentie

Amyloïde-bèta hoopt zich gemakkelijk op, vormt kleine clusters die oligomeren worden genoemd en verzamelt zich uiteindelijk in omvangrijke amyloïde plaques.

Deze ophopingen zijn om verschillende redenen gevaarlijk. Ze kunnen ontstekingen veroorzaken door een immuunreactie en kunnen ook de productie van abnormaal tau-eiwit induceren.

Tau-eiwit is essentieel voor het behoud van de juiste structuur van neuronen. Wanneer tau-eiwitmoleculen echter beschadigd raken, kunnen ze loskomen en clusters vormen die bekend staan ​​als neurofibrillaire kluwens. Wanneer dit gebeurt, volgt de dood van neuronen, waardoor de overdracht van berichten in de hersenen wordt verstoord.

Er is een tekort aan autofagie ontdekt bij Alzheimerpatiënten, evenals verhoogde niveaus van amyloïde oligomeren en plaques en neurofibrillaire kluwens.

Zie ook: Onderzoekers gebruiken AI om de olijfolieverbindingen te identificeren die de ziekte van Alzheimer beïnvloeden

Daarom is het vermogen van oleuropeïne om dit proces te induceren potentieel een belangrijk mechanisme waarmee extra vierge olijfolie kan beschermen tegen neurodegeneratie.

Amyloïde plaque is ook aanwezig in de hersenen van oudere volwassenen die geen Alzheimer ontwikkelen, wat impliceert dat er meer dan één factor in het spel is.

Neuro-inflammatie, de activering van gliacellen, zoals microglia en astrocyten, die neuronen op hun plaats houden en hun normale functie ondersteunen, is een sterke kandidaat.

De activering van deze cellen veroorzaakt de productie van ontstekingsfactoren zoals cytokinen en chemokinen, die zijn waargenomen rond plaques en beschadigde neuronen in de hersenen van Alzheimerpatiënten.

Fenolverbindingen die voorkomen in extra vierge olijfolie, zoals hydroxytyrosol en oleuropeïne, hebben het vermogen aangetoond om de translocatie van nucleaire factor kappa B (NFkB) naar de kern te belemmeren, wat leidt tot een verminderde productie van pro-inflammatoire middelen en zo de neuro-inflammatie, veroorzaakt door microglia.

Bovendien is waargenomen dat deze verbindingen de uitscheiding van ontstekingsremmende cytokinen versterken, terwijl ze de productie van pro-inflammatoire cytokinen onderdrukken, wat een veelzijdige benadering biedt voor het bestrijden van neuro-inflammatie.

MUFA's gekoppeld aan een betere hersengezondheidvia het cardiovasculaire systeem

Naast het hoge polyfenolgehalte is olijfolie rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (MUFA's).

De beroemd Seven Countries Study ontdekte dat verschillende vetten zeer verschillende effecten op de gezondheid kunnen hebben. Uit het onderzoek bleek dat mensen in Griekenland en andere delen van de Middellandse Zee ondanks een vetrijk dieet weinig last hadden van hartziekten.

De onderzoekers concludeerden dat dit kwam doordat de primaire vetten in hun dieet niet de verzadigde dierlijke vetten waren die gebruikelijk zijn in landen met hogere hartziekten, maar de enkelvoudig onverzadigde vetten van olijfolie.

Sterk bewijs bestaat koppeling hart-en vaatziekte en de ziekte van Alzheimer, dus het terugdringen van de eerste is een van de vele strategieën die als essentieel voor preventie worden beschouwd.

De vervanging van verzadigde vetten met enkelvoudig onverzadigde vetzuren zoals oliezuur heeft op dit gebied een bewezen track record. Oliezuur is het belangrijkste bestanddeel van olijfolie en maakt 70 tot 80 procent uit.

Zie ook: Studie onthult inzichten in de impact van olijfolievetten op essentiële celstructuren

Naast het helpen reguleren van de immuunfunctie, heeft onderzoek aangetoond dat wanneer het wordt gebruikt ter vervanging van verzadigd vet uit de voeding, enkelvoudig onverzadigd vet de risico's op hart- en vaatziekten vermindert door de niveaus van bloedlipiden zoals cholesterol te verlagen.

Er is ook aangetoond dat het verhogen en verlagen van dit laatste in menselijk bloedserum de verhouding tussen HDL (lipoproteïne met hoge dichtheid) en LDL (lipoproteïne met lage dichtheid) verbetert.

Een belangrijke manier waarop hart- en vaatziekten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dementie is door de verslechtering van de bloed-hersenbarrière. Deze barrière verwijst naar de gespecialiseerde eigenschappen van het vasculaire systeem van het centrale zenuwstelsel die de uitwisseling van ionen, moleculen en cellen tussen het bloed en de hersenen regelen.

Wanneer deze disfunctioneel wordt, kan de bloed-hersenbarrière toxische moleculen in de hersenen toelaten en de eliminatie van toxische stoffen zoals amyloïde-bèta- en abnormale tau-eiwitten belemmeren.

Dit kan leiden tot verhoogde neuro-ontsteking en oxidatieve schade, die ook in verband is gebracht met de ziekte van Alzheimer.

Onderzoek heeft ontdekt dat de regelmatige consumptie van extra vierge olijfolie de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière in de hippocampi en het omliggende gebied vermindert, waardoor de normale functie wordt hersteld.

EVOO en het mediterrane dieet

Meerdere onderzoeken hebben geconcludeerd dat het naleven van de Mediterraan dieet komt overeen met een verminderd risico op dementie, inclusief de ziekte van Alzheimer.

Uit een cohortstudie uit 2023 van de United Kingdom Biobank bleek dat hoe hoger de therapietrouw van een individu, hoe verlagen hun risico van het ontwikkelen van dementie. Opvallend genoeg bleek dit waar te zijn, ongeacht de genetische aanleg.

Uit een afzonderlijk Amerikaans onderzoek uit 2023 bleek dat de niveaus van vijf micronutriënten die veel voorkomen in het mediterrane dieet aanzienlijk lager waren in de hersenen van degenen die waren overleden aan de ziekte van Alzheimer dan degenen die zonder de ziekte waren gestorven.

De studie analyseerde de hersenen van 31 donoren van wie de gemiddelde leeftijd bij overlijden 75 jaar was en ontdekte dat de hersenen van mensen met de ziekte ongeveer de helft van de niveaus van lycopeen, retinol, luteïne, zeaxanthine en vitamine E bevatten.

Hoewel het lichaam deze stoffen slechts in kleine hoeveelheden nodig heeft, zijn ze cruciaal voor het in stand houden van veel lichaamssystemen, zoals het immuunsysteem, de ogen en de huid.

Zie ook: Mediterraan dieet en lichaamsbeweging geassocieerd met een betere darmgezondheid bij oudere volwassenen

De landen rond het Middellandse Zeegebied behoren historisch gezien tot de gezondste landen in de wereld, met relatief lage aantallen hart- en vaatziekten en kanker, evenals een langere levensverwachting.

Op puur voedingsvlak is het mediterrane dieet gebaseerd op de dagelijkse consumptie van fruit, groenten, peulvruchten, noten, volle granen en wat zuivel, waarbij extra vierge olijfolie als belangrijkste vetbron dient.

De in Spanje gevestigde Mediterranean Diet Foundation, een van de meest invloedrijke organisaties die zich toelegt op het onderzoeken en promoten van het mediterrane dieet, definieert het dieet als een manier van leven. Leefstijl en waarden vormen in de visie van de stichting een wezenlijk onderdeel dat niet van het geheel kan worden gescheiden.

Dit komt tot uiting in de mediterrane dieetpiramide. In tegenstelling tot de meer bekende voedselpiramides, is de basis opgebouwd uit een combinatie van beweging, rust, gezelligheid en koken op het fysieke front en een toewijding aan duurzame, lokale, seizoensgebonden en milieuvriendelijke voedselkeuzes op het gebied van waarde.

Hoewel er meer onderzoek nodig is om te bepalen hoe het mediterrane dieet het lichaam helpt zoveel ziekten te vermijden en te bestrijden, zijn de voordelen ervan voor de menselijke gezondheid al duidelijk bewezen.