Winnaars van Kirkpinar

Republiek Başpehlivan

De eenpartijperiode van de Republiek Turkije begon met de formele oprichting van het land in 1923. De başpehlivan, of hoofdworstelaar, is de winnaar van de jaarlijkse Kirkpinar - 's werelds oudste sportevenement.

1 — Benli Abdullah — (1924)

2 — Geckinli Yusuf — (1925) [1]

3 — Kara Emin — (1926)

4 - Manisalı Rifat - (1927)

5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928)

6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)

7 - Kara Ali Akar - (1930)

8 — Edirneli Himmet — Çoban Mehmet (1931) [2]

9 - Kara Ali Akar - (1932)

10 — Huseyin Alkaya — (1933)

11 - Gostivarlı Mülayim en Hüseyin Alkaya - (1934) [3]

12 - Hüseyin Alkaya - (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)

13 - Kozpınarlı Ibrahim - (1943)

14 — Süleyman Ertas — (1944)

15 - Babaeskil Ibrahim Erdi - (1945)

16 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1946)

17 - İsmail Çolak - Süleyman Ertaş - (1947) [4]

18 — Babaeski Mustafa Yenici — (1948)

19 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1949)

20 — Süleyman Ertas — (1950)

21 - Irfan Atan - (1951)

22 — Tarzan Mehmet — (1952)

23 - Irfan Atan - (1953)

24 — Ibrahim Karabacak — (1954)

25 - Irfan Atan - (1955)

26 — Ibrahim Karabacak — (1956)

27 - Hasan Akar - (1957)

28 — Adil Atan — (1958)

29 — Ibrahim Karabacak — (1959, 1960)

30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)

31 - Mehmet Ali Yağcı en Ali Çelik (1962) [5]

32 — Sezai Kanmaz — (1963)

33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)

34 — Ali Çelik — (1965)

35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966, 1967, 1968)

36 — Babaeskil Nazmi Uzun — (1969)

37 - Ali Çelik en Aydın Demir - (1970) [6]

38 - Hasan Sahin - (1971)

39 - Mustafa Yildız - (1972) 40 — Davut Yılmaz — (1973)

41 — Ali Çelik — (1974)

42 — Worstelen geannuleerd door de gemeente (1975)

43 - Aydin Demir - (1976, 1977, 1978)

44 — Sabri Akar — (1979)

45 — Mehmet Güclu — (1980)

46 - Mustafa Yildız - (1981)

47 — Hüseyin Çokal — (1982, 1983, 1984)

48 — Sabri Akar — (1985)

49 - İbrahim Gümüş - (1986)

50 - Recep Kılıç - (1987)

51 — Recep Gurbuz — (1988)

52 — Saffet Kayali — (1989)

53 - Ahmet Taşçı - (1990, 1991, 1992, 1993)

54 — Cengiz Elbeye — (1994)

55 - Ahmet Taşçı - (1995, 1996, 1997)

56 — Cengiz Elbeye — (1998)

57 - Ahmet Tasçı - (1999)

58 — Vedat Ergin — (2000, 2001)

59 - Hasan Tonijn - (2002)

60 — Kenan Simsek — (2003)

61 — Recep Kara — (2004)

62 - Saban Yılmaz - (2005)

63 — Osman Aynur — (2006)

64 — Recep Kara — (2007, 2008)

65 - Mehmet Yesilyeşil - (2009, 2010)

66 — Ali Gurbuz — (2011, 2012)

67 - Ismail Balaban - (2013)

68 — Fathi Atli — (2014)

69 — Orhan Okulu — (2015)

70 — Recept Kara — (2016)

71 — smail Balaban — (2017)

72 — Orhan Okulu (2018)

73 — Ali Gurbuz (2019)

74 — Ali Gurbuz (2021)

75 — Cengizhan imşek (2022)

76 — Yusuf Kan Zeybek (2023)

77 — Yusuf Kan Zeybek (2024)

[1] Komt voor in publicaties, maar is niet geverifieerd.

[2] Gebonden.

[3] Gebonden.

[4] Er is geen winnaar uitgeroepen.

[5] Er is geen winnaar uitgeroepen.

[6] Worstelen eindigde voordat het was afgelopen.