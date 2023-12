Athene Madrid New York Rome Zagreb

speldde⚲ De definitieve resultaten worden vandaag bekendgemaakt 25 mei 08:04 UTC OOT Personeelsrapportage vanuit New York 'S Werelds grootste olijfoliewedstrijd heeft de bekroonde merken van dit jaar onthuld via een live feed op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie. De organisatoren van de wedstrijd zeiden dat er nog ongeveer 30 winnaars waren om te verifiëren en het laatste resultaat zou rond 2 uur (UTC) worden onthuld.

25 mei 11:36 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Frantoio, de cultivar die de Uruguayaanse producent Olivas de Paso dit jaar een Silver Award heeft bezorgd World Olive Oil Competition, werd oorspronkelijk vanuit Europa naar het Zuid-Amerikaanse land gebracht.

De olijventeelt werd in 1780 door de Spaanse kolonisten in Uruguay geïntroduceerd, maar de productie van extra vierge olijfolie in het Mercosur-land is relatief nieuw, te beginnen met de productie van olijfolie van eerste persing in de jaren dertig. Rond de eeuwwisseling werden vanuit Europa nieuwe bosjes met gecertificeerd materiaal – ziekteverwekkervrij en echt – geïntroduceerd, waarvan Frantoio een van de zes belangrijkste cultivars was.

Als een van de zes meest ingevoerde cultivars van dit jaar NYIOOC, Frantoio extra vierge olijfolie is fruitig met bittere en kruidige tonen en doet in de neus denken aan verse kruiden en amandelen.

25 mei 11:34 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Zuid-Afrikaanse producent Lion's Creek Olive Estate dat is weggelopen met twee prijzen - een gouden en een zilveren - op de 2022 NYIOOC ligt in de Zuid-Afrikaanse Karoo, een woestijngebied met zomerregens en koude, droge winters.

Hoewel Zuid-Afrika zes duidelijk afgebakende en diverse klimaatzones heeft, variërend van gebieden die synoniem zijn met met sneeuw bedekte bergen tot warme subtropische gebieden, worden er door het hele land olijfbomen gekweekt. Het epicentrum van de olijfindustrie bezuiden de Sahara is geconcentreerd in de provincie West-Kaap met zijn mediterrane klimaat, het meest gunstig voor de olijventeelt.

De zeer aanpasbare Missie cultivar, dat werd gebruikt in een van de bekroonde oliën van Lion Creek, werd vanuit Californië in Zuid-Afrika geïntroduceerd en is vanwege zijn veelzijdigheid de meest geteelde olijfboom in het land.

Kroatische olijventelers vieren hun NYIOOC successen

23 mei 17:48 UTC

Nedjeljko Jusup bericht vanuit Zadar

"We zijn derde in de wereld [in termen van totale prijzen],” Tomislav Duvnjak, eigenaar van Vodic DOO in Dalmatië, die twee Silver Awards won op de 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition, vertelde een netwerk van lokale olijventelers. ​"Ik hoop dat we het tot het einde volhouden, en dat dit het grootste succes tot nu toe is.”

Duvnjak verdiende twee Silver Awards en is een van de Kroatische producers die samen een record hebben behaald 93 awards (67 goud en 26 zilver) met nog een dag resultaten te gaan. Alleen Spaanse en Italiaanse producenten hebben dit jaar meer gewonnen, met respectievelijk 140 en 111.

Naast een recordaantal prijzen hebben Kroatische producenten met 83 procent het hoogste slagingspercentage behaald van alle landen die meer dan drie prijzen hebben gewonnen tijdens de competitie. Japan en Nieuw-Zeeland zijn de op één na hoogste, met elk 75 procent.

"Awards zijn een erkenning van de grote inspanning en het werk,” zei Domagoja ivković, die tijdens de wedstrijd een Gold Award verdiende. ​"Maar ook een verplichting om te blijven verbeteren, want aan de top blijven is moeilijk.”

Ivica Vlatkovic, de voorzitter van de Zadar County Olive Growers Association, die ook twee Silver Awards won op de 2022 NYIOOC, voegde eraan toe dat de rol die traditie heeft gespeeld in het succes van de Kroatische telers en producenten niet kan worden onderschat.

"De arbeid en het werk van de Kroatische olijventelers, onze grootvaders, was niet tevergeefs", concludeerde hij. ​"Velen van ons bouwden voort op hun fundamenten, plantten nieuwe olijven en boekten succes."

Al een recordjaar voor producenten in Kroatië, Turkije, VS

21 mei 13:21 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Met nog een paar dagen te gaan in de aankondigingen van de bekroonde merken van dit jaar, hebben producenten uit Kroatië al 91 prijzen gewonnen, waarmee ze hun vorig record van 87 in 2021. In 2015 waren er slechts 9 inzendingen uit het land, dat sindsdien een van de sterkste is geworden in termen van het aantal ingezonden merken en de mate van succes.

De dramatische toename van deelnemende merken van Turkije heeft een recordaantal van 58 onderscheidingen opgeleverd en de resultaten blijven binnenkomen, wat de bekendheid van het land als bron van olijfolie van wereldklasse versterkt.

Ondertussen hebben producenten uit de Verenigde Staten hebben tot nu toe 81 van de meest begeerde onderscheidingen in de branche gewonnen, waarmee ze het record van 2018 van 75 hebben verbroken.

20 mei 13:26 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Als het einde van de 2022 NYIOOC uitrolbenaderingen, hebben producenten uit 25 landen op zes continenten het gehaald op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie. De triomfantelijke producenten onthulden tot nu toe dat ze minstens 120 verschillende olijfvariëteiten gebruikten in hun bekroonde monovariëteiten en melanges.

Die cultivars zijn uitdrukking van hun lokale territoirs en tradities, zoals: Oblica, geteeld in Kroatië en Bosnië en Herzegovina, of Edremit, wat staat voor de historische traditie van uitmuntende olijfolie in Turkije.

Andere cultivars onderscheiden zich in verschillende landen en breedtegraden dankzij hun aanpassingsvermogen aan verschillende klimatologische omstandigheden.

Het Frantoio-variëteit is gegroeid door NYIOOC winnaars in negen verschillende landen. De Toscaanse variëteit beloont olijventelers niet alleen in Spanje en Kroatië, maar ook in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Zuid-Afrika en Uruguay. Frantoio-bomen staan ​​bekend om hun kracht en vitaliteit en hun bovengemiddelde fruitopbrengsten, wat resulteert in oliën met unieke aromatische eigenschappen.

Een groeiend aantal winnaars heeft ook gescoord met het ras Picholine, dat uit Zuid-Frankrijk komt en zo indrukwekkend is gegroeid dat het wordt gebruikt door NYIOOC winnaars in acht landen, waaronder Australië, de Verenigde Staten, Marokko en Israël. Een van de kenmerken van deze variëteit is de neiging om meer dan gemiddelde polyfenolen af ​​te leveren, die het gezonde profiel van extra vierge olijfolie versterken.

Het Koroneiki-cultivar is te vinden in bekroonde merken in zeven landen, waaronder de Verenigde Staten, Brazilië en Nieuw-Zeeland. Koroneiki, een oude cultivar die op grote schaal wordt gekweekt in zijn thuisland, Griekenland, is een populaire keuze voor boerderijen met een hoge dichtheid en levert hoogwaardige oliën in vele contexten.

19 mei 10:54 UTC

Costas Vasilopoulos rapporteert vanuit Athene

Het omzetten van olijven van de variëteit Kalamata in olijfolie is niet gebruikelijk in de olijfolie-industrie, aangezien ze meestal worden gereserveerd als tafelolijven als aanvulling op een Griekse salades en andere mediterrane gerechten.

De cultivar heeft echter een succesvol resultaat opgeleverd voor een Griekse teler die de concurrentie aanging met hun Kalamata monovarietal.

Kouros van Zeus uit Laconia in het zuidoosten van Peloponnesos verdiende een Gold Award voor het gelijknamige merk dat uitsluitend wordt gemaakt van de variëteit Kalamata.

"Ik ben erg blij dat ik een Gold Award heb gewonnen van zo'n belangrijke wedstrijd', zei eigenaar Efthymios Christakos. ​"We hebben met liefde en toewijding een innovatieve extra vergine olijfolie van Kalamata-Kalamon-olijven geproduceerd en voelen ons beloond met de resultaten."

Atsas Organic Products uit Nicosia daarentegen, dat zijn 7,000 olijfbomen cultiveert in zijn biologische boerderij nabij het dorp Evrychou (Solea-vallei) op ​​Cyprus, won een Zilveren Award voor zijn Atsas Zilveren Editie blend van olijven van de variëteiten Kalamon en Koroneiki.

Officiële gids toont 's werelds beste melanges

18 mei 12;33 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Minder dan een week na de afsluiting van de tiende editie van de NYIOOC, kan men opmerken dat bijna half van de winnende merken in de Official Guide to the World's Best Olive Oils zijn blends.

Terwijl monovariëteiten (ook wel monocultivars) zijn producten van één variëteit, mengsels combineren twee of meer olijfvariëteiten om complexe organoleptische profielen te maken.

Dit type productie kan resulteren in uitstekende extra vierge olijfolie, zoals de intense fusie van Bosana, Tonda di Cagliari en Semidana gelabeld Accademia Olearia; de harmonische vereniging van Frantoio, Leccino, Moraiolo, Pendolino en Dolce Agogia gemaakt op Fontanaro landgoed; en de rijke mix – Biancolilla Centinara, Nocellara del Belice, Cerasuola, Passalunara, Minuta, Moresca, Giarraffa, Nocellara Etnea, Piricuddara en Tonda Iblea – die de Heritage Blend vormt van Bona Furtuna boerderij.

"Als het gaat om melanges, kunnen we zeggen dat de vakbond de kracht vormt”, vertelde Irene Carpinelli, proever en oprichter van e‑olio, aan Olive Oil Times. ​"Als ze goed zijn samengesteld, worden de specifieke kenmerken van de verschillende betrokken variëteiten versterkt en verheven. Een intense, levendige, fruitige olie kan bijvoorbeeld worden gemengd met zachtere, frissere, wat resulteert in een uitgebalanceerde combinatie die bepaalde geuren en smaken benadrukt. Toch kunnen we zeker stellen dat de combinaties eindeloos zijn.”

Een blend kan op twee verschillende manieren worden verkregen: A ​"field blend” wordt gemaakt door de vruchten van verschillende variëteiten samen te verwerken, of molenaars kunnen elke variëteit afzonderlijk vermalen en de oliën later mengen. ​"Dat laatste stelt je in staat om rassen met verschillende rijpingstijden beter te combineren", merkt Carpinelli op.

"Hoewel monovariëteiten een uitdrukking kunnen zijn van een territorium en een productiemethode, zou ik melanges definiëren als: ​'signature' producten,” zei ze. ​"Het zijn zintuiglijke creaties die voortkomen uit de smaak, beleving en gevoeligheid van de boer die ook rekening moet houden met de trends en doelstellingen van de seizoenen. Ik zie ze als een uiting van het vakmanschap van producenten en blenders.”

Žutica monovarietal levert Montenegrijnse boerderij een winnend resultaat op

18 mei 12:14 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Barsko Zlato is het eerste merk uit Montenegro dat met zijn Silver Award de 2022-editie van de Official Guide to the World's Best Olive Oils haalt.

Montenegro is een klein land met oude tradities waarvan de kusten de zuidelijke Adriatische Zee ondersteunen. Daar, op die glooiende hellingen, wordt aangenomen dat de eerste olijfboomgaarden meer dan tweeduizend jaar geleden door de Romeinen werden geplant. Generaties boeren hebben een traditie opgebouwd die zich heeft uitgebreid tot religieuze rituelen en cosmetica.

Zoals de lokale producentenvereniging opmerkte, is de cruciale rol van Montenegro-olijfolie in zijn cultuur te vinden in de lokale keuken. De olijf staat zo hoog aangeschreven dat een lokale legende zegt dat elke bruidegom een ​​olijfboom moet planten voordat hij mag trouwen.

Barsko Zlato is afkomstig van de Žutica-cultivar, een genereuze inheemse olijfboomvariëteit die in de meeste lokale boomgaarden voorkomt. De kleur van de olijfolie geproduceerd door Žutica neigt meestal meer naar geel dan naar groen, daarom noemen de lokale bewoners het ​"gele opbrengst.”

16 mei 20:00 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Naarmate de resultaten blijven uitrollen, 524 awards zijn tot nu toe geschonken aan merken uit 24 landen. NYIOOC De organisatoren zeiden dat de onthulling waarschijnlijk op of vóór dinsdag 24 mei zal worden voltooid.

12 mei 13:35 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Sommige boeren verbouwen meer dan één gewas. Bekend als polycultuur, dient deze praktijk een poging om natuurlijke ecosystemen te repliceren.

Vanwege hun vergelijkbare klimatologische vereisten is het verbouwen van olijven en druiven een traditionele polyculturele landbouwpraktijk die wordt aangeboord door producenten zoals SCEA Leo's die een Gold Award won voor een Provence AOP extra vergine olijfolie dit jaar World Olive Oil Competition.

Olijfbomen beschermen wijnstokken tegen sterke wind die bestuiving kan belemmeren en zijn gecrediteerd voor het beschermen van de wijngaarden in de Italiaanse regio Umbrië tegen phylloxera, een insectenplaag die zich op druiven richt.

12 mei 13:25 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Twintig jaar geleden had Brazilië geen olijfolieproducenten. Sindsdien is de jonge industrie uitgebreid tot 230,000 liter in 2019 en is zij twee jaar geleden begonnen met het exporteren van haar oliën.

Ongeveer driekwart van de geoogste olijven van de Zuid-Amerikaanse producent zijn de Arbequina-cultivar en Braziliaanse olijfolie is typisch kruidachtig, waarvan sommige guavesmaken vertonen.

Rio Grande do Sul, de zuidelijkste staat van Brazilië, de thuisbasis van de producent Olivas de Lua die twee Gold Awards mee naar huis namen voor hun Koroneiki extra vierge olijfolie met gemiddelde intensiteit op de 2022 NYIOOC, is de grootste olijventeeltregio die in 60 2019 procent van de olijfolie van het land opleverde.

12 mei 13:22 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Er ging nog een Gold Award naar A1980, een biologische extra vierge olijfolie uit het prachtige landschap rond het Bolsena-meer in de regio boven Lazio in Midden-Italië. Het is een zeer vruchtbaar land waar olijfgaarden gemakkelijk te zien zijn aan de oevers van het meer en in de omliggende gebieden.

Het Boerderij Alessandra Nicolai groeit zijn Frantoio, Moraiolo, Leccino en Pendolino olijven in Montefiascone, een gerenommeerd oud dorp dat hoog boven het meer uittorent en wordt gedomineerd door de Rocca dei Papi ​"Popes' Castle”, een indrukwekkend gebouw gebouwd door paus Innocenzo III in de 12th eeuw na Chr.

De glooiende hellingen rond het kasteel - gekust door de westelijke bries en door het unieke lokale klimaat veroorzaakt door het betoverende meer dat door duizenden toeristen wordt gekoesterd - zijn verzorgd door generaties wijn- en olijftelers. Het grootste deel van het Montefiascone-gebied is van vulkanische oorsprong, een zegen voor wijn-, olijf- en fruittelers.

"Na de prijs vorig jaar hadden we nooit meer een bevestiging verwacht op de prestigieuze NYIOOC”, vertelde Alessandra Nicolai aan Onttuscia, de plaatselijke krant. ​"Ik heb vreugdetranen vergoten voor het nieuws. Mijn hele familie is erbij betrokken geweest, zoals mijn moeder die ons na de overwinning van vorig jaar aanmoedigde om onze zoektocht naar kwaliteit niet te stoppen, en vandaag delen we die positieve resultaten met haar.”

11 mei 17:53 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

In de 2014 NYIOOC, werd ongeveer een derde van de ingediende inzendingen toegekend. Dit jaar zal naar verwachting ten minste twee derde van de deelnemende producenten de meest begeerde prijzen in de sector mee naar huis nemen als de recente trends houden.

"Jaar na jaar is het slagingspercentage gestaag gestegen - niet omdat onze juryleden zwak zijn geworden, maar vanwege de pure vastberadenheid van producenten over de hele wereld om de oproep te beantwoorden en hun methoden te verbeteren, " schreef NYIOOC president Curtis Cord in een recente blogpost.

Producenten in elke regio zijn beter geïnformeerd over wat er nodig is om olijfolie van hoge kwaliteit te produceren dan in 2014, toen de meeste oliën laat geoogst en ongefilterd werden. Technische en educatieve initiatieven van coöperaties, BOB's en nationale landbouworganisaties hebben in de loop van de tijd bijgedragen aan een dramatische stijging van de kwaliteit.

"Onze juryleden waren van blijdschap over het zeldzame exemplaar waar ze tien jaar geleden blij mee waren, tot nu het grootste deel van de tijd. Wat een geluk voor ons allemaal om zoveel uitstekende oliën te hebben om uit te kiezen - een ondenkbaar concept nog maar tien jaar geleden", merkte Cord op.

De 1,267 oliën die zijn ingevoerd in deze tiende NYIOOC vertegenwoordigen een elite subset van hoogwaardige merken extra vierge olijfolie uit 28 landen. Inmiddels, tien jaar later, begrijpen de meeste deelnemende producenten waar het proefpanel en de markt naar op zoek zijn.

Foto: Brezza Tirrena Italia

Itrana betovert met suggestieve tomatentonen

9 mei 16:20 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Itrana is de olijfvariëteit achter het succes van Carroccia Campodimele, Brezza Tirrena en Agresti 1902, schonken elk een Gold Award aan de NYIOOC World Olive Oil Competition.

De drie bekroonde boerderijen in de provincie Latina, in het zuiden van Lazio, produceren uitstekende monovariëteiten die zich onderscheiden door een geur van tomaat, waarneembaar voor de neus en mond, aangevuld met tonen van gemaaid gras, aromatische kruiden en een lichte hint van amandel.

"Naar mijn mening vallen de extra vierge olijfolie van Itrana op door hun harmonie,” Gisa Di Nicola, proever en oprichter van Oliocentrica, Vertelde Olive Oil Times. ​"Ze kunnen heel elegant zijn, met fruitigheid, bitterheid en kruidigheid die altijd goed in balans zijn. Hun geur van tomatenblad intrigeert je en doet je denken aan de bruschetta ingewreven met tomaat die je grootmoeder voor je klaarmaakte toen je een kind was, en je kunt je zelfs een takje basilicum op de boterham voorstellen, en, om je heen, met gras begroeide hellingen in de wind. We kunnen zeggen dat hun geuren een hele sfeer oproepen. Omdat Itrana meestal niet te bitter of scherp is, gebruik ik het in proeverijen om de minder ervaren consumenten kennis te laten maken met de wereld van hoogwaardige extra vergine olijfolie.”

Aangezien bodem- en klimaatomstandigheden de organoleptische kenmerken van olijfolie beïnvloeden, kunnen er sensorische variaties zijn, afhankelijk van waar de boomgaarden zich bevinden. ​"In het binnenland van Sonnino en Itri kunnen de bomen op steil terrein een iets intensere olijfolie afgeven", legt Di Nicola uit. ​"Deze eigenschap wordt verzacht in de oliën gemaakt van planten die uitkijken op de zee, zoals die in de buurt van Gaeta. We vinden inderdaad veel boomgaarden die op terrasvormige heuvels liggen, ondersteund door droge stenen muren dicht bij de kust. Op nutraceutisch vlak heb ik gemerkt dat, als de juiste productiemaatregelen worden toegepast, de meest verborgen en verheven boomgaarden producten kunnen opleveren met een zeer hoog gehalte aan polyfenolen’, merkte ze op.

Laten we niet vergeten dat, dankzij zijn dubbele aanleg, de vrucht van Itrana na een pekelproces.

Sommige bomen hebben gezelschap nodig. Anderen niet.

6 mei 12:50 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

De olijfbomen die de bekroonde Leccino extra vergine olijfolie opleverden die de Australische producent opleverde Kaap Schanck Olive Estate een van hun drie Gold Awards dit jaar World Olive Oil Competition is een zelfsteriele cultivar die andere bomen nodig heeft om ernaast te groeien om vrucht te dragen, terwijl sommige zelfvruchtbaar zijn en geen andere olijfbomen nodig hebben voor bestuiving.

Behalve dat ze zelfsteriel zijn, zijn Leccino-bomen, zoals alle olijfcultivars, zelfincompatibel, wat betekent dat ze moeten worden bestoven door een boom van een andere cultivar om inteelt te voorkomen.

Hoewel dit soms de extra inspanning vereist van het kweken van een andere olijfcultivar in hetzelfde bos, produceren zelfvruchtbare bomen een grotere opbrengst dan zelfbestuivende bomen en zijn ze beter bestand tegen ongunstige klimatologische omstandigheden.

Hoewel zelfincompatibel en zelfsteriel, kunnen olijfbomen zoals Leccino uitstekende bestuivers zijn voor andere cultivars.

4 mei 12:58 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Jordaanse producenten hebben voortdurend te kampen met warm en droog weer, maar ironisch genoeg zijn het deze klimatologische omstandigheden die de extra vierge olijfolie van het Levantijnse koninkrijk hun unieke organoleptische eigenschappen verlenen.

Producenten zoals Jordan's Al-Maida Landbouw, die dit jaar een gouden en twee zilveren hebben gewonnen voor hun extra vierge olijfolie World Olive Oil Competition, worden geconfronteerd met hogere temperaturen als gevolg van klimaatverandering.

Het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering van de Verenigde Naties kan de vooruitzichten voor Jordaanse boeren niet met zekerheid voorspellen, maar tijdens het regenseizoen verminderen de olijfbomen van het land de bodemerosie die tot woestijnvorming leidt.

"Dit is ons tweede jaar dat we deelnemen aan de New York Olive Oil Competition,” vertelde Ziad Bilbeisi, eigenaar van Al-Maida. Olive Oil Times. ​"De prijs van vorig jaar gaf ons veel kansen, zoals een uitnodiging om onze EVOO te leveren voor de Best Chef Awards-ceremonie in Amsterdam. De onderscheidingen van dit jaar zullen onze olijfolie verder promoten op nieuwe markten, waardoor een grotere bekendheid en plezier van deze Jordaanse variëteiten van Arbequina en Arbosana mogelijk wordt."

Heilige Maximum Klooster van Vatopedi

Het klooster van Mount Athos biedt bekroonde olijfolie en authentieke mediterrane gerechten

3 mei 22:32 UTC

Costas Vasilopoulos rapporteert vanuit Athene

Het Vatopedi-klooster van de berg Athos heeft maar liefst vier Gold Awards gewonnen op de tiende editie van de World Olive Oil Competition.

De biologische olijfolie van het klooster, Eleonas Vatopediou Bio, won Gold Awards voor elk van de drie versies: de biologische Koroneiki, de vroege oogst Koroneiki en een blend. Een ander goud werd verdiend voor de Eleonas Monastic Koroneiki.

De berg Athos, het autonome staatsbestel gelegen op het voorgebergte van Athos in Noord-Griekenland, heeft twintig kloosters en het is het spirituele en monastieke centrum van de oosters-orthodoxe kerk sinds haar oprichting in de late 8th eeuw.

De Athonite-gemeenschap is een populaire bestemming voor mensen van over de hele wereld, ongeacht hun religieuze overtuiging, die een wereld uit een ander tijdperk willen ervaren. Bezoekers van de gemeenschap hebben ook de kans om de mediterrane keuken in zijn puurste vorm te proeven.

De monniken van de berg Athos zijn bekwame wijn- en olijfoliemakers en staan ​​in heel Griekenland bekend om hun eenvoudige en smaakvolle recepten.

Hun gerechten zijn voornamelijk gebaseerd op mediterrane basisproducten zoals peulvruchten, groenten en zeevruchten, aangezien vlees in al zijn vormen uitgesloten is. Ze gebruiken kruiden zoals venkel, peterselie, piment, kaneel en komijn voor extra smaak.

De kloosters onderhouden hun eigen wijngaarden en olijfboomgaarden, terwijl uitgestrekte tuinen waar biologische groenten, fruit en peulvruchten van hoge kwaliteit worden verbouwd zich uitstrekken op het bergachtige land.

3 mei 11:16 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Bianchera-olijven produceren intense olijfolie, maar de Sloveense producent Timor heeft de inheemse ​"Istrian Bjelica” met andere cultivars om de delicate organische blend te creëren die verdiende ze een Gold Award Bij de 2022 NYIOOC.

Producenten mengen oliën om verschillende redenen, bijvoorbeeld om consistentie in smaak te garanderen, aangezien de smaak van de cultivar van een bepaalde boomgaard jaarlijks kan variëren als gevolg van het klimaat en andere factoren.

Blends worden ofwel gecreëerd door oliën van verschillende boomgaarden en landgoederen te combineren, of door verschillende cultivars in dezelfde boomgaarden te kweken en ze als één geheel te behandelen. Deze olijven staan ​​bekend als een veldblend en worden vervolgens tegelijkertijd geoogst, gemalen en gebotteld.

Hula Valley, Israël

Bekroonde olijfolie uit de Hula-vallei in Israël

2 mei 17:35 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Twee Gold Awards zijn behaald op de 2022 NYIOOC by Kerem Zait, een producent van extra vierge olijfolie van hoge kwaliteit wiens olijfbomen langs de oevers van de rivier de Jordaan in de Hula-vallei staan, een unieke omgeving in het noorden van Israël waar menselijke nederzettingen en landbouwactiviteiten in de loop van de tijd moeite hebben gehad om hun relatie met een rijk land te verfijnen. maar toch kwetsbare omgeving binnen het Hula National Reserve. Het is het eerste natuurpark van het land: weelderige wetlands waar trekvogels, zeldzame waterplanten en moerasdieren gedijen.

KeremZait heeft geïnvesteerd in ultramoderne machines en beste landbouwpraktijken, gebouwd op een lange traditie van olijventeelt. Olijfbomen in het gebied hebben een oude geschiedenis en de lokale olijfteelt dateert al millennia.

Onderzoekers geloven dat olijfbomen, pistachenoten en eiken de meest voorkomende boomsoorten waren in het gebied meer dan 15,000 jaar geleden, toen de temperatuur begon te stijgen toen de laatste ijstijd begon te vervagen. Sindsdien werden olijfbomen een veilige bron van brandstof en voedsel voor de lokale bevolking.

"Het is een grote eer om genoemd te worden tussen de grootste namen in de olijfolie-industrie. Ons unieke end-to-end proces - van teelt via persing tot distributie - dat we de afgelopen tien jaar in onze Israëlische boerderij hebben ontwikkeld, stelt ons in staat om deze goudwinnende kwaliteitsproducten aan onze waardevolle consumenten te leveren en een product van topniveau te brengen de lokale markt,” vertelde Nimrod Azulay, mede-eigenaar van KeremZait Olive Oil Times.

29 april 14:14 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Meer dan 370 prijswinnaars zal voor de eerste dag van mei zijn aangekondigd - lang voordat er in eerdere edities resultaten werden gemeld. Producenten in elke regio juichen hun prestaties toe in social media kanalen en verschijnen in nieuwsuitzendingen over de hele wereld op een eerder moment in hun campagnes dan voorheen.

De meeste oliën op het noordelijk halfrond werden weken eerder geanalyseerd dan vroeger, en merken op het zuidelijk halfrond sluiten zich vers van de fabriek aan in de rij.

Het Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie wordt meer dan 20,000 keer per dag bekeken, en de belangstelling neemt toe naarmate de resultaten zich blijven ontvouwen.

Picuele olijven

Picual en Koroneiki nemen het tegen elkaar op in bekroonde monovariëteiten

29 april 11:55 UTC

Costas Vassilopoulos rapporteert vanuit Athene

Na 18 dagen in de tiende editie van de World Olive Oil Competition, 357 awards (255 goud en 102 zilver) zijn geschonken aan producenten uit 21 landen over de hele wereld, terwijl de resultaten zich blijven ontvouwen.

Monovarietals (oliën gemaakt van een enkele olijfcultivar) hebben tot nu toe 217 prijzen gewonnen, vergeleken met 140 gewonnen door merken die zijn gemaakt met twee of meer variëteiten of melanges.

Wat betreft de specifieke variëteiten, zijn de meeste overwinningen geclaimd door oliën gemaakt van de picueel en Koroneiki variëteiten — respectievelijk 28 en 27.

De organisatoren van de wedstrijd merkten eerder op dat Koronieki de overheersende variëteit is in de 2022 NYIOOC (zowel monovariëteiten als melanges) tussen 151 verschillende olijfsoorten die dit jaar in de competitie vertegenwoordigd waren.

28 april 12:14 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

De producent Agresti 1902 viert zijn intrede in de wereld van hoogwaardige extra vergine olijfolie met een Gold Award voor 501 Hoogte. ​"We zijn verheugd met deze erkenning die onze eerste deelname aan de NYIOOC”, vertelde Francesco Agresti aan Olive Oil Times nadat hij erachter kwam dat zijn Itrana-monovarietal op de officiële gids was beland.

Een paar jaar geleden nam hij de traditie van het maken van olijfolie van zijn grootouders over met als doel een eersteklas extra vierge olijfolie te maken van 1,200 eeuwenoude olijfbomen op de steile terrasvormige heuvels tussen Sonnino en Itri, in het zuiden van Lazio. ​"We hebben vijf jaar geëxperimenteerd voordat we vorig seizoen een kleine proefproductie hebben gerealiseerd”, onthulde hij. ​"Tot slot hebben we dit jaar het definitieve product gelanceerd en dat geeft ons nu al veel voldoening.”

Veel van 's werelds beste olijfolie is ook biologisch

28 april 12:07 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Van de tot nu toe aangekondigde Gold en Silver Award-winnaars is bijna een op de drie biologisch geproduceerde extra vergine olijfolie.

Dergelijke voorlopige gegevens tonen de sterke betrokkenheid van veel high-end producenten, aangezien het gezonde profiel van extra vergine olijfolie een relevante drijfveer is op internationale markten.

De laatste cijfers van de World of Organic Agriculture tonen aan dat de wereldwijde marktwaarde van biologische voeding eind 2020 meer dan € 120 miljard bedroeg, een stijging van € 14 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar en de sterkste stijging ooit gemeten. De Verenigde Staten, de grootste wereldwijde importeur van extra vierge olijfolie, is ook de leidende markt als het gaat om biologisch voedsel.

28 april 11:58 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Producent Asur die een Gold Award heeft gewonnen voor hun medium-intensity extra vierge olijfolie tijdens de tiende editie van de World Olive Oil Competition maakt hun bekroonde olie te verkopen in België.

Eerder dit jaar meldde het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) in Nederland dat België in 2020 meer dan 22,000 ton olijfolie importeerde voor een waarde van € 74.5 miljoen, en dat 59 procent van zijn olijfolie-import werd van extra vierge olijfolie.

Het CBI rapporteerde dat van alle soorten olijfolie extra vergine olijfolie de snelst groeiende soort olijfolie was die in België werd geïmporteerd, met een stijging van 5,500 ton van 2017 tot 13,300 ton in 2020.

België importeerde naar verluidt 48 procent van hun olijfolie uit Spanje, en uit andere landen was hun import uit Griekenland de snelst groeiende.

Vierde goud voor Istrische Vergal Frantoio

26 april 17:29 UTC

Nedjeljko Jusup bericht vanuit Zadar

Het is geen toeval dat de extra vergine olijfolie Vergal Frantoio door het Istrische toeristenbedrijf Aminess uit Novigrad werd voor de vierde keer bekroond met een Gold Award op de prestigieuze NYIOOC, die misschien halverwege het proces van het onthullen van de resultaten is.

"We zijn enorm trots op onze Vergal. Voor de vierde keer zijn we bekroond in een extreem sterke competitie van de beste oliën ter wereld. We blijven ernaar streven om aan de top te blijven, ​"zei Alen Fiala, Vergal brand manager bij Aminess.

Vergal is de naam van een oude bron van zoet water - een synoniem voor gezondheid, zuiverheid en leven - en het gaat vandaag nog steeds door in de vorm van extra vierge olijfolie die Aminess produceert van de variëteiten Istarska Bjelica, Frantoio, Pendolino en Leccino, die ze plantten 15 jaar geleden naast hun hotels en kampen.

De olijfgaarden liggen vlakbij de zee, wat de olijfvruchten en de kwaliteit van de olie beïnvloedt. Ze oogsten en verwerken 50 ton olijven per jaar en produceren ongeveer 5,000 liter olie. Elke variëteit brengt een unieke smaak en aroma, afhankelijk van de kenmerken van het fruit, en voor de bekroonde Vergal Frantoio 2022 NYIOC-jury vielen artisjokken, walnoten, radijs, specerijen en kruiden op.

Bij Aminess wachten beroemdheden en andere producenten van extra vergine olijven uit de Kroatische olijfregio's Istrië en Dalmatië reikhalzend uit naar beoordelingen voor hun oliën.

Vorig jaar waren Istrische producenten verantwoordelijk voor 39 van de 86 prijzen in Kroatië.

Grote overwinning voor Darvari Gida Tarim nu een recordaantal producenten uit Turkije op hun resultaten wachten

26 april 12:40 UTC

Costas Vassilopoulos rapporteert vanuit Athene

Darvari̇ Gida Tarim werd de eerste Turkse producent die vier prijzen won tijdens de tiende editie van 's werelds grootste olijfoliecompetitie, terwijl de resultaten zich blijven ontvouwen op de Officiële gids.

De producent uit de Dardanelles Strait ontving twee Gold Awards voor zijn delicate Ottomaanse White Label-monovariëteit van de endemische Ayvalik-variëteit en de Byzantium Anna delicate monovariëteit van Edremit.

Darvari sleepte ook twee Silver Awards in de wacht voor nog eens twee extra vierge olijfolie van één variëteit, de Ottoman Black Label en de Byzantium Irene, beide gemaakt van olijven van de veelgebruikte Edremit-variëteit.

"We hadden moeite om voldoende arbeidskrachten voor de oogst te vinden, maar we hebben geïnvesteerd in speciaal materieel en hadden een goede vruchtzetting", zei mede-eigenaar Cem Erdilek na de bekendmaking van de resultaten. ​"We zijn blij en trots dat we onze kwaliteit kunnen bewijzen en zien dat we op de goede weg zijn.”

Dit jaar strijden er 113 merken uit Turkije mee NYIOOC — het meest dat ooit door Anatolische producenten is ingediend.

China keert terug naar de cirkel van de winnaars

26 april 12:25 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Moderne verwerkingstechnologie geïmporteerd uit Italië, kwekerijen opgericht in samenwerking met mediterrane partners en voortbouwend op een gedegen kennis van de olijventeelt hielpen de Chinese Gansu Times Olive-technologie scoor een Silver Award op de 2022 NYIOOC. Hoewel het geen primeur was voor Chinese producenten, ontbrak een dergelijke relevante prijs sinds de Gold Award 2017, toegekend door Longnan Xiangyu Olives Development.

De duurzaamheid van Gansu Times Olive Technology, geboren in 2018, is gecertificeerd door het internationale panel van: B Corporation die een score van 92.4 toekende aan de olijvenboerderij. De olijven zijn afkomstig uit Gansu Longnan, het hart van de Chinese olijfolieproductie, een stad op een breedtegraad dichtbij die van veel producerende landen in het Middellandse Zeegebied.

De overwinning van Gansu is niet verwonderlijk gezien de forse investeringen die lokale boeren hebben gedaan om de olijvenproductie uit te breiden en hun producten te verbeteren. In 2021 bereikte het land dat bestemd is voor olijfboomgaarden in China meer dan 42,000 hectare, volgens het persbureau Xinhua. De olijventeelt biedt nu werk aan duizenden mensen in het gebied en wordt beschouwd als een pijler van de lokale economie.

"Elke druppel olijfolie die we produceren is een voorbeeld van de uitwisseling en integratie tussen China en het buitenland”, zegt Xinhua Li Gang, algemeen directeur van Gansu Times Olive Technology.

26 april 12:11 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Frankrijk Moulin Oltremonti dat een Gold Award heeft gewonnen voor zijn medium-intensity blended Taggiasca extra vierge olijfolie, is een van een toenemend aantal producenten die gebruik maken van de groeiende markt voor oleotoerisme.

Deze relatief nieuwe trend in het agrotoerisme, waaronder recreatieve en informatieve activiteiten bij olijfmolens en olijfgaarden, heeft zich in Italië zo ver uitgebreid dat de bepalingen die de sector van het wijntoerisme reguleren, zijn uitgebreid tot ​"olijfolie toeristische activiteiten” sinds 1 januari 2020.

Het Spaanse Oleotour Jaén-project vergroot het oleotoerisme in de regio door boerderijattracties in de hele provincie te promoten.

Oleotoerisme biedt mediterrane bestemmingen een ontsnapping aan de seizoensgebondenheid van het algemene toerisme: de drukste periode voor de oleotoeristische sector zijn tijdens de oogstmaanden later in het jaar, die over het algemeen de rustigste maanden zijn voor de rest van de toeristische sector.

Loopline Olives, Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelandse producenten komen sterk op

22 april 22:35 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

"Hun overwinningen zijn een enorme onderscheiding voor onze Nieuw-Zeelandse producenten die fanatiek zijn over de beste praktijken in alle facetten van hun productie", vertelde Gayle Sheridan, de executive officer van Olives New Zealand. Olive Oil Times.

Olives NZ heeft een aantal van de beste lokale olijfoliemerken ingevoerd in NYIOOC sinds 2015. Dit jaar hebben Olives NZ-inzendingen tot nu toe twee Gold Awards en één Silver gewonnen.

de biologische Totara-tunnel is een eerste keer Gold Award winnaar. Blauwe aarde won ook dit jaar goud, net als in 2018. Kapiti Olijven een Zilveren Award gewonnen.

"We wachten in afwachting op de resultaten van onze vierde inzending en de andere onafhankelijke inzendingen [uit Nieuw-Zeeland],” voegde Sheridan eraan toe.

22 april 14:30 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

De delicate biologische Souri extra vierge olijfolie van Libanese producent Solar dat is bekroond met een goud op de tiende World Olive Oil Competition is gemaakt van olijven die zijn geoogst van bomen van ongeveer 150 jaar oud.

Olijfbomen beginnen meestal vruchten af ​​​​te werpen tussen vijf en twaalf jaar oud, met Arbequina en Koroneiki soms vanaf ongeveer drie jaar. In 12 bleken olijfbomen die in de tuin van Getsemane in Jeruzalem groeiden minstens 2012 jaar oud te zijn, en in 900 Olive Oil Times meldde dat deze bomen nog steeds fruit produceerden.

De olijfboom van Vouves op Kreta, een van 's werelds oudste olijfbomen, is tussen de 2,000 en 4,000 jaar oud en draagt ​​nog steeds vrucht.

21 april 13:59 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Picholine-olijfolie, die de Marokkaanse producent heeft veiliggesteld Goddelijke Olijf een Silver Award voor zijn medium-intensity extra vierge olijfolie op de 2022 NYIOOC, bleek neuroprotectieve vermogens te hebben tegen de ziekte van Alzheimer volgens een artikel gepubliceerd in Olive Oil Times.

De onderzoekers die het onderzoek uitvoerden, gebruikten een commerciële variant van Picholine extra vierge olijfolie uit Frankrijk.

Picholine is de meest geteelde olijfcultivar in zijn geboorteland Frankrijk, maar ook in Marokko. Deze aanpasbare cultivar produceert fruitige olijfolie met nootachtige tonen en wordt wereldwijd gekweekt.

De dramatische opkomst van Turkije en Kroatië naar het wereldtoneel van olijfolie

21 april 00:49 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Met 1,267 merken uit 28 landen die strijden om de meest begeerde kwaliteitsprijzen in de branche, is dit jaar de World Olive Oil Competition vertegenwoordigt de grootste en meest diverse internationale collectie olijfolie die ooit is samengesteld en geanalyseerd.

Producenten uit Turkije en Kroatië zijn samen goed voor 228 merken, 56 jaar geleden nog 5. De dramatische stijging in beide landen volgde op initiatieven van regionale en nationale organisaties om de zichtbaarheid van hun lokale oliën te vergroten door een sterke show te maken op de Wereldcompetitie.

Paschala's

Deze NYIOOC winnaar is geïnspireerd door Aristoteles

20 april 23:45 UTC

Costas Vassilopoulos rapporteert vanuit Athene

Gevestigd in het land van Aristoteles in Chalkidiki, eerste deelnemer Paschala's verdiende een Silver Award voor zijn Entelechia extra vierge gemaakt van vroeg geoogste olijven van de inheemse Chalkidiki-variëteit.

"Het was onze eerste keer in de competitie,” vertelde de eigenaar Yiorgos Paschalas Olive Oil Times minuten na de winnende aankondiging. ​"Onze extra vierge werd minder dan een jaar geleden op de markt gebracht en het winnen van deze meest prestigieuze wedstrijd is altijd onze ambitie geweest.”

Het woord ​'Entelechia' werd bedacht door de grote filosoof zelf, en het vertaalt zich naar: ​'grote zorg en aandacht, en degelijkheid.'

"We bewaren Entelechia-olijfolie eerbiedig in een zeer elegante glazen fles”, merkte het bedrijf op. ​"Elke fles omsluit de Aristotelische filosofie, die de basis vormt van onze inspiratie. Het is het pad van het zaadje naar de plant, van de olijfvrucht naar de olijfolie, onze voltooiing.”

Entelechia is een extra vierge van gemiddelde intensiteit die wordt gekenmerkt door een bittere en kruidige smaak met een lange afdronk met geuren van vers gras, olijf- en tomatenbladeren, artisjok en amandel.

Karim Fitouri, Olivko

Vroeg NYIOOC resultaten wijzen op gestage opkomst van Tunesië

20 april 23:02 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Een paar weken na de wedstrijd hebben Tunesische producenten al 14 prijzen gewonnen als de 2022 NYIOOC blijft de winnende merken van dit jaar onthullen via een live feed op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie. Gezien deze eerste resultaten zouden Tunesische producenten dit jaar zelfs het record van 30 prijzen kunnen overtreffen die tijdens de 2021 . werden gescoord NYIOOC.

De onderscheidingen verdiend door Tunesische producenten bevestigen de maturiteit van een sector die gestaag groeit, niet alleen vanwege de kwaliteit van het product, maar ook vanwege de volumes.

Met de verwachte productie staat het Noord-Afrikaanse land op de vierde plaats na de belangrijkste producenten in de Europese Unie: Spanje, Italië en Griekenland.

20 april 12:40 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Gansu Times Olive Technology, de Chinese producent die won een Zilveren Award voor zijn delicate Frantoio extra vierge olijfolie op dit jaar NYIOOC, is gelegen in de grootste olijventeeltregio van het Aziatische land, de prefectuurstad Longnan in de Chinese provincie Gansu.

Met zijn mediterrane terroir herbergt Longnan meer dan honderd cultivars en is goed voor ongeveer 50 procent van de Chinese olijfbomen. Ongeveer 85 procent van de Chinese olijfolie wordt geproduceerd in Longnan.

Eerder vorig jaar schatte marktonderzoeksbureau Mordor Intelligence dat de Aziatische-Pacific olijfoliemarkt tussen 4.2 en 2020 jaarlijks met 2025 procent zal groeien, maar er werd gemeld dat lokale consumenten nog steeds de voorkeur gaven aan geïmporteerde olijfolie.

19 april 18:26 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Cyprus behoort opnieuw tot de producenten van de beste extra vierge olijfolie ter wereld. Met zijn biologisch geteelde olijven die binnen dertig minuten na de oogst worden geperst, is de ongefilterde bittere en fruitige Atsas Zilveren Editie heeft een Silver Award gewonnen op de 2022 NYIOOC, die komt na de Gold Award gescoord op de 2021 NYIOOC.

Net als andere hoogwaardige EVOO's van Atsas Organic Products, onderscheiden Silver Edition-flessen zich door hun volledig zwarte vacht die, volgens het bedrijf, ​"voorkomen direct contact met licht en oxidatie”, waardoor de kwaliteit van de inhoud na verloop van tijd wordt gewaarborgd.

Atsas Silver Edition is een mix van Koroneiki- en Kalamata-olijven die afkomstig zijn uit het kleine dorp Evrychou, in het district Nicosia, een relevant landbouwgebied voor enkele van de meest traditionele gewassen van de Middellandse Zee. Daar delen zevenduizend Atsas-olijfbomen het landschap met wijngaarden en granen. Het is een bufferzone van de Verenigde Naties, een speciale status die volgens Atsas heeft bijgedragen aan het jarenlang intact houden van het land.

"Ons bedrijf stelt zich het creëren en onderhouden van een duurzaam agrarisch ecosysteem voor, door middel van permacultuur. We streven ernaar om de ononderbroken productie van onze premium extra vergine olijfolie voort te zetten, terwijl we landbouwpraktijken gebruiken die de agro-ecologie ondersteunen en voldoen aan de behoeften van het klimaat en de speciale bodemgesteldheid van onze boerderij. Ons team werkt eraan om van het land een uniek en vruchtbaar agro-ecosysteem te maken”, schrijft het bedrijf op zijn website.

Op haar terrein beheert het bedrijf een waterreservoir en de infrastructuur die nodig is om de bomen en de transformatie van de olijven te verzorgen.

Castelbottaccio, de thuisbasis van Collettivo Castelboom (Foto met dank aan Turismo in Molise)

In Molise schittert Collettivo Castelboom met goud

19 april 18:23 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Collettivo Castelboom, genesteld in het hart van Molise, in Midden-Italië, bestaat uit professionals uit de sectoren cultuur, mode, voeding en onderzoek.

Verder gaan dan alleen het concept van de boerderij, het is ​"een collectief van kunstenaars, muzikanten, architecten, ontwerpers, chef-koks, filosofen en antropologen, waar iedereen drager is van zijn eigen vaardigheden met betrekking tot land en cultuur, en allemaal verenigd door de liefde voor natuur en schoonheid”, zeggen de oprichters in de presentatie van het ingrijpende project.

Hun missie is om banen te creëren, het gebied te promoten, het milieu te behouden, de waarde van de lokale landbouwsector te vergroten en cultureel bewustzijn te vergemakkelijken. Het succes van vorig jaar herhalen op de World Olive Oil Competition, de groep behaalde een Gold Award met Solare, een Gentile di Larino monovarietal gekenmerkt door een medium fruitigheid en een goed uitgebalanceerde bitterheid en kruidigheid, met een overheersende hint van verse amandel en tonen van olijfblad en veldkruiden.

15 april 18:28 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Takao Nouen in Shodoshima heeft wederom een ​​Gold Award gewonnen tijdens de Wolrd Olive Oil Competition. De producent uit Japan werd bekroond voor a Nevadillo Blanco en Manzanilla blend. Takao Nouen vertelt bezoekers van haar website dat succes begint bij het verzorgen van de grond, het oogsten van elke variëteit op het juiste moment en het met de hand verzorgen van de olijven, één voor één. Olive Hatake heeft smaaksensaties van kruiden, groene thee, groene amandel en gras, merkte de jury op.

Tot nu toe zijn er vier Gouden en twee Zilveren Awards aangekondigd voor Japanse merken, van de 8 merken die vanuit het land werden ingevoerd, volgens de officiële statistieken.

Donato Conserva en zijn broer Michele op de boerderij van Mimì

14 april 11:51 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

"We zijn blij en trots op de resultaten die we hebben bereikt”, vertelde Donato Conserva aan Olive Oil Times direct na de tweede Gold Award verdiend door Mimi op de tiende NYIOOC verscheen op de live feed van de wedstrijd.

De Apulische producent is aanwezig in de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie met zijn Coratina voor het zevende jaar op rij.

"Deze onderscheidingen belonen ons alle inspanningen die we hebben geleverd, vooral om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, om onze consumenten het hoogste kwaliteitsniveau te garanderen", aldus de boer. ​"We zijn van mening dat deze erkenningen die zijn verkregen in zo'n belangrijke competitie ons een boost kunnen geven bij het creëren van nieuwe synergieën en samenwerkingen.”

De olijfboomgaard waar de extra vergine olijfolie van Mimì wordt geproduceerd, strekt zich uit over een gebied van 75 hectare (185 hectare) tussen Modugno en naburige dorpen in de provincie Bari en omvat 23,000 planten van Ogliarola Barese, Coratina, Peranzana, Cima di Melfi en Nocellara del Belice.

In het hart van de boerderij staat een hoogtechnologische molen, waar de vruchten onmiddellijk worden geplet – vaak al binnen enkele uren na de oogst.

"We verbeteren ons productieproces voortdurend met technische updates en verbeteringen”, legt Conserva uit. Er loopt een samenwerking met de polikliniek van Bari om onderzoeken uit te voeren naar de nutraceutische eigenschappen van extra vierge olijfolie. Bij Mimì Farm wordt speciale aandacht besteed aan de organoleptische profielen, met het oog op de ontwikkeling van producten met een hoog polyfenolgehalte.

14 april 11:48 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Zoals olijven groeien is ontluikend in Georgië en de telers werken eraan om een ​​centrale rol te spelen in de olijvensector in de zuidelijke Kaukasus, lokale boeren verbouwen Edremit- en Gemlik-olijven, twee cultivars die uit Turkije worden geïmporteerd.

Edremit, de cultivar die de Turkse producent heeft verdiend Mavras Zeytincilik twee Zilveren Awards dit jaar NYIOOC, wordt op grote schaal geteeld in Turkije en is goed voor bijna een vijfde van de olijfbomen van het land. Het is favoriet bij Georgische boeren vanwege zijn koude winterhardheid en aanpassingsvermogen aan lokale landbouwpraktijken, zoals koperspuiten.

Ook bekend als Ayvalik, produceren Edremit-olijven oliën met intense fruitigheid en delicate bitterheid.

OPG Damir Vanđelić

Istrische oliën maken hun debuut terwijl de resultaten binnen blijven stromen

13 april 12:47 UTC

Jusup Nedjeljko bericht vanuit Zadar

Aangezien de 2022 NYIOOC resultaten blijven in hun wereldwijde syndicatie, oliën uit Istrië, de beroemdste Kroatische olijventeeltregio, verschijnen bij de winnaars.

"Vorig jaar Goud en Zilver, nu twee Goud. Dit is de beste bevestiging dat we voortdurend in kwaliteit verbeteren”, vertelde Patricija Vanđelić aan Olive Oil Times.

Het Vanđelić familieboerderij is gelegen in het hart van Istrië, tussen Bale en Rovinj langs de Adriatische kust. Op ongeveer 6,500 hectare groeien 60 olijfbomen. Er zijn ook kersen, nectarines, abrikozen, appels, peren, bessen en druiven. De beroemdste drager van de naam Nono Remiggio is echter hun ​"vloeibaar goud” van de inheemse soorten Buža, Istarska Bjelica, Rosinjola, Karbonaca, Leccino, Pendolino, Frantoia en Maraiola.

"Onze olijven groeien op 50 tot 90 meter boven zeeniveau, waar altijd frisse lucht stroomt, wat met veel zon fruit van uitzonderlijke kwaliteit geeft", vertelt Vanđelić. Ze beginnen het seizoen met de handpluk en het verse fruit wordt direct verwerkt in hun eigen oliemolen. Patricia wijst erop dat dit een groot voordeel is. Ze zijn niet afhankelijk van anderen en regelen zelf de verwerking binnen 12 uur na de oogst.

Het Nono Remiđo merkolie, genoemd naar hun grootvader, komt op de markt in kwaliteitsverpakkingen - dik donker glas en een anti-oxidatieplug behouden de kleur, geur en smaak van de olie alsof deze net was gevuld.

Beide Vanđelić-oliën worden gekenmerkt door een intens aroma en een matige bitterheid, terwijl de smaakzin wordt gedomineerd door de fruitigheid van artisjok, kruiden, bloemen, groene peper en vanille.

"We proberen de kwaliteit hetzelfde te houden of, zoals het dit jaar is, zelfs beter, vertelde Patricija Vanđelić aan de Olive Oil Times. ​"Het NYIOOC Awards zijn de beste aanbeveling aan onze klanten. Naast de permanente hopen we op nieuwe.”

13 april 12:32 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Aangezien de 2022 NYIOOC ging zijn tweede week in, de eerste Galega monovariëteit is toegekend aan de producent Monte do Camelo, gelegen in de Portugese regio Alto Alentejo ten oosten van de hoofdstad Lissabon voor hun delicate Tratturo de Fronteira extra vergine olijfolie.

Alto Alentejo maakt deel uit van de regio Alentejo in Portugal, die bekend staat om zijn uitstekende olijfolie.

Galega, bekend als de ​"Portugese Olijf,” is de belangrijkste cultivar van het Mediterrane land en is goed voor 80 procent van de olijvenproductie. Fruitig, goed uitgebalanceerd en licht bitter, deze droogtetolerante, oude variëteit wordt voornamelijk in het noorden gekweekt.

Decaan Fabijančić

In vroege resultaten boekt Dean Fabijančić eerste overwinning voor Istrië

12 april 17:41 UTC

Jusup Nedjeljko bericht vanuit Zadar

"Onze kwaliteit is constant. Het enige wat ontbrak was deze extra stap, die we wensten en God zij dank,” zei Decaan Fabijančić, een succesvolle olijventeler en eigenaar van een familieboerderij uit Istrië, de beroemdste olijventeeltregio van Kroatië.

Zijn twee oliën, de Vetta-melange van Bjelica, Leccina en Buža, en de monovarietal Vetta Buža, hebben zojuist Gold Awards gewonnen op de 2022 NYIOOC.

"Al onze olijven zijn natuurlijk en biologisch geteeld. We produceren EVOO van hoge kwaliteit met een specifieke smaak in een van de beste olijventeeltregio's ter wereld - Istrië," vertelde Fabijančić Olive Oil Times.

Het NYIOOC De juryleden van 2022 beoordeelden de oliën als robuust en nadrukkelijk fruitig. De smaken van artisjok, peper, bittere amandel, pijnboompitten, walnoot, groene amandel en kruiden domineren.

"Onze olie heeft de symbolische naam Vetta, wat in het Kroatisch betekent: Top. Het is de naam van de plaats waar we de eerste olijfgaard hebben geplant, maar het weerspiegelt ook de wens om tot de absolute top te behoren op het gebied van kwaliteit, zei Fabijančić, de winnaar van de eerste Gold Awards van dit jaar voor Istrië.

Van de in totaal 86 onderscheidingen voor Kroatische olijventelers vorig jaar, waren er 39 Istrische merken.

12 april 11:58 UTC

Costas Vasilopoulos rapporteert vanuit Athene

Extra vierge olijfolie uit Turkije heeft zich aangesloten bij de benijdenswaardige groep vroege prijswinnaars tijdens de 2022-editie van 's werelds grootste olijfoliewedstrijd.

Egenin Kalbi, gevestigd in de provincie Manisa in het westen van het land, won een Silver Award voor zijn Arbequina monovarietal.

Mavras Zeytincilik, uit de regio Küçükkuyu, won twee Silver Awards voor zijn Mavras monovarietal en Mavras biologische monovarietal, beide gemaakt van olijven van de Edremit-variëteit.

"Onze olijfolie, die wereldwijd concurreert, werd opnieuw bekroond met zilveren prijzen”, aldus het bedrijf. ​"We zijn er trots op Turkije te vertegenwoordigen.”

De kampioenen van Toscane roemen hun band met het gebied

10 april 11:10 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Op de zes dagen in de tiende World Olive Oil Competition, al vijf extra vierge olijfolie uit Toscane is te vinden op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie.

De kampioenen omvatten melanges — Podere Il Montaleo, geproduceerd in Casale Marittimo bij Pisa (Moraiolo, Frantoio, Maurino, Leccino, Pendolino); Antico Poggiolo uit Pistoia (Frantoio, Leccino en Moraiolo); Le Balze, gemaakt op de heuvels van Florence (Frantoio, Moraiolo, Leccino) - en monovariëteiten - Kali Organic Toscano IGP van Castiglione della Pescaia (Leccino) en Il Cavallino Speciale editie geproduceerd aan de kust van Bibbona (Leccio del Corno).

"Deze Gold Award bevestigt nogmaals dat de richting die we zijn ingeslagen de juiste is”, zegt Romina Salvadori, de producer achter Il Cavallino, over het resultaat. ​"We runnen niet alleen een olijfgaard en een molen en maken er een topproduct van, maar het belangrijkste is dat we met veel zorg en respect voor ons land zorgen, in harmonie met de natuur leven, in een gezonde omgeving.”

De inzet om duurzaamheid is inderdaad een gedeelde waarde tussen al deze producenten, die hun band met het gebied benadrukken door het gebruik van typisch Toscaanse variëteiten, waar je gemakkelijk tonen van artisjok, amandel, distel, cichorei en aromatische kruiden kunt waarnemen.

Hun boerderijen bezoeken, harmonieus geïntegreerd in het landschap, van de oevers tot het binnenland, betekent het ontdekken van de verschillende zielen die de unieke charme van Toscane vormen

Eerste winnaar uit Frankrijk is Moulin de la Coquille's Fruit Vert AOP

7 april 18:33

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Voor het tweede jaar op rij de verrassende smaken van Fruité Vert AOP hebben verdiend de Franse producer Moulin de la Coquille een Gouden Award.

"Een krachtige olijfolie die uw salades zal sublimeren”, aldus het familiebedrijf, wiens olijfboomgaarden gedijen in de Vallée des Baux in de Provence, tussen Fontvieille en Les Baux de Provence. sinds de 6th Eeuw CE, olijfbomen zijn gegroeid in deze vruchtbare regio in Zuidoost-Frankrijk, die tegenwoordig wordt gedeeld met gerenommeerde wijngaarden.

Anglandau, Grossane, Salonenque, Verdale en Pitcholine zijn de vijf cultivars waarmee Moulin de la Coquille zijn extra vierge olijfolie kan produceren onder de beschermde oorsprongsbenaming (BOB), Europa's lokale specialiteitscertificering. ​"Het garandeert de naleving van strikte specificaties waarvan traceerbaarheid en het zoeken naar uitmuntendheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, merkt de familie op. En dat garandeerde nog een Goud voor hun Fruité Vert.

7 april 12:39 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Een paar dagen na de start van de World Olive Oil Competition, Riva del Garda-landbouw verdiende een Gold Award voor zijn biologische blend 46° Parallelo Biologico. Het wordt geproduceerd aan de noordelijke oevers van het Gardameer, een pre-alpine gebied dat geniet van een mediterraan microklimaat dankzij de aanwezigheid van het brede zoetwaterbekken. Hier vinden Casaliva, Frantoio en Leccino de ideale omstandigheden om te gedijen. ​"We zijn erg blij met deze erkenning", zegt Massimiliano Consolo, de business development manager van het bedrijf Olive Oil Times. ​"Ondanks een door klimatologische problemen niet makkelijke campagne, zijn we erin geslaagd om een ​​product van topkwaliteit te bemachtigen.”

Spiros Borraccino bij de Oilalá-molen

Coratina: de formidabele cultivar achter veel van de bekroonde merken

8 april 12:08 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

Op dag vier van de 2022 NYIOOC, zijn eenentachtig bekroonde extra vierge olijfolie onthuld op de Officiële gids. Als je door de variëteiten bladert, is het je misschien opgevallen dat vijf van hen uit één enkele variëteit bestaan: Coratina.

Een laat rijpende vrucht, bekend om zijn zeer hoog polyfenol inhoud. Oorspronkelijk afkomstig uit Corato, in de buurt van Bari in Puglia, zijn Coratina-olijfbomen nu over de hele wereld te vinden. Bij Oliela boerderij, in Barletta, groeien ze naast Peranzana. In Californië, op Cobram Landgoed, ze worden samen gekweekt met Picual, Arbosana, Arbequina, Mission en Manzanillo.

Coratina-oliën zijn meestal herkenbaar aan hun gedurfde karakter, gekenmerkt door een gemiddeld of, vaker, intens niveau van fruitigheid. Een peperachtige kruidigheid en een resolute bitterheid omarmen een noot van verse amandel, die wordt waargenomen in de neus en mond, waar ook de sensaties van gras en artisjok naar voren kunnen komen.

De beschrijving van zo'n scherpe smaak mag de nieuwkomers in de olijfoliewereld echter niet afschrikken. De hightech molens van vandaag, gecombineerd met de expertise van technici, blenders en proevers die in staat zijn om de juiste balans tussen elementen te vinden, stellen ons in staat om te genieten van Coratina-monovariëteiten dat zijn buitengewone zintuiglijke ervaringen.

8 april 00:22 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Vier dagen na de tiende editie van de World Olive Competition hebben producenten uit Italië al 20 prijzen gewonnen - 17 gouden en 3 zilveren. Eerste keer winnaar Tenuta Venter sloeg goud met een organische melange van gemiddelde intensiteit. "[Deze prijs] geeft veel voldoening na alle inspanningen die we het hele jaar hebben geleverd", zei eigenaar Antonella Ferrara in een nieuwsupdate over de officiële gids voor 's werelds beste olijfolie. Italië heeft 208 van de 1,267 inzendingen in de grootste olijfoliekwaliteitswedstrijd ter wereld ingeschreven.

Amerikaanse winnaars zijn onder meer producenten in Oregon en Georgia

8 april 00:06 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Producenten in de Verenigde Staten hebben voortgebouwd op hun indrukwekkende start eerder deze week door nog eens zes prijzen te winnen. Oregon-gebaseerd Durant Olijfmolen verdiend drie Gold Awards voor zijn Mission, Frantoio en Koroneiki monovariëteiten en een Silver voor zijn melange van gemiddelde intensiteit.

De producent van Gorgia (VS) Vijf otters won een Gold Award of zijn veldmix van Arbequina, Arbosana en Koroneiki. Sharon Flanagan, de eigenaar van Five Otters zei in a nieuws update op de officiële gids voor 's werelds beste olijfolie die het verbouwen van olijven is ​"nieuw in deze regio in Georgië en ik hoop dat deze prestatie meer telers in het gebied aanmoedigt." In dit stadium hebben producenten in de Verenigde Staten 16 Awards gewonnen tijdens de 2022 NYIOOC.

7 april 17:39 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Adembenemende uitzichten op de Adriatische zee omlijsten de eeuwenoude olijfbomen die groeien op het eiland Šolta, in Kroatië, gekust door de zachtste winden van Dalmatië. Daar, OPG Lucio creëert twee extra vierge olijfolie van wereldklasse. Zijn Lucio oltanka monovariëteit en Lucio Oblica & oltanka blend hebben elk een Gold Award gewonnen op de 2022 NYIOOC.

De olijfbomen van Lucio worden gekweekt tussen rijen kruiden, rozemarijn en lavendel en zijn strikt de lokaal gekoesterde Dalmatische cultivars zoals Levantinka die het gehemelte wat bittere tonen en een licht vleugje pikant bieden. In Lucio's Levantinka monovarietal EVOO, de 2022 NYIOOC jury heeft smaaksensaties gevonden van kruiden, groene peper, witlof en radijs.

7 april 13:42 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Israël en Arabische kinderen ontwerpen samen de labels van de 2022 NYIOOC Gouden Award winnaar Extra Positieve Olijfolie, een bittere en kruidige EVOO-vrucht van één enkele variëteit van Coratina-olijfbomen. Geproduceerd door een non-profitorganisatie van Joodse en Arabische vrouwen die werken voor verandering, de bekroonde extra vierge olijfolie zal helpen bij de financiering van lokale samenwerkings- en gemeenschapslandbouwprojecten.

Achttien tot nu toe voor Spanje met nog een lange weg te gaan

7 april 11:33 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Olijfolie producenten uit Spanje hebben tot nu toe 18 prijzen gewonnen - 15 gouden en drie zilveren - in de eerste drie dagen van de 2022 NYIOOC.

"De prijs bevestigt de weg die we moeten bewandelen om onze klanten de beste kwaliteit te kunnen bieden.” Ecológica La Olivilla's Juan Ignacio Valdés Alcocer zei in a nieuws update op de officiële gids voor 's werelds beste olijfolie na het winnen van een Gold Award voor het derde achtereenvolgende jaar.

Spaanse producenten hebben 159 oliemonsters ingediend bij de NYIOOC dit jaar hun op één na hoogste aantal inschrijvingen in de Wereldcompetitie.

7 april 11:29 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Producenten in de Verenigde Staten hebben tien prijzen gewonnen in de eerste drie dagen van 2022 NYIOOC aangezien de resultaten blijven worden vrijgegeven. Il Fiorello Olijfolie Maatschappij heeft een Gold mee naar huis genomen voor zijn biologische Moraiolo en twee Silvers voor zijn Pendolino en zijn biologische Frantoio. Cobram Landgoed is bekroond met een goud voor zijn Coratina met gemiddelde intensiteit, zilver voor zijn Arbequina en een andere voor een delicate Arbequina. Showa boerderij, Oh Olijfolie, Rancho Milagro en Frantoio Grove won de andere vier prijzen.

7 april 11:26 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

"Er is ​"er gaat niets boven een beetje concurrentie om de geest te concentreren, "vertelde Nick Wilkinson, mede-eigenaar van Rio Largo Olive Estate in Zuid-Afrika, terwijl hij en andere Zuid-Afrikaanse producenten wachtten op de resultaten van hun inzendingen

"Elk jaar bereiden we ons voor op onze oogst, wetende dat deze wedstrijd eraan komt. We hebben vanaf het begin deelgenomen en voelen ons vereerd dat een klein familielandgoed helemaal uit het zuidelijkste puntje van Afrika zijn mannetje kan staan ​​tussen al die internationale landgoederen die al generaties lang onderscheidende extra vergine olijfolie produceren. Het houdt ons scherp om jaar na jaar continu extra vierge olijfolie van topkwaliteit te produceren.”

6 april 18:49 UTC

Costas Vasilopoulos rapporteert vanuit Athene

Producenten uit Kreta en de Peloponnesos vertegenwoordigen Griekenland tot nu toe in de vroege resultaten van de 2022 World Olive Oil Competition, 5 Awards hebben gewonnen (3 goud en 2 zilver) in 's werelds meest prestigieuze olijfoliekwaliteitswedstrijd.

Veel andere olijfolieproducerende gebieden van het land hebben echter al een bekroonde traditie in de competitie opgebouwd.

Onder andere het eiland Lesbos in de Egeïsche Zee, Corfu en Kefalonia in de Ionische Zee, centraal Griekenland, Chalkidiki en het gebied van Makri in Noord-Griekenland zijn in eerdere edities geslaagd met hun uitstekende EVOO's, en concurrerende producenten uit deze gebieden zijn benieuwd of ze dit jaar ook zullen zegevieren.

6 april 17:30 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Veertien Gold Awards in zeven jaar tijd zijn verzameld door twee extra vergine olijfolie geproduceerd door Rafaël Alfonso Aguilera in de buurt van de prachtige Tabernas-woestijn, in Spanje.

De monovarietal Oro del Desierto Picual en de Oro del Desierto Organic Coupage mengen elk een nieuwe Gold Award gewonnen Bij de 2022 NYIOOC.

Veel zon, constante temperaturen en een snelle extractie tijdens de oogst, zijn de hoofdingrediënten van de winnende Picual monovarietal waarvan de smaaksensaties bloemen, banaan, artisjok, amandel en kruiden bieden.

De unieke woestijnlocatie vormt het decor voor de biologische en duurzame benadering van de landbouw en de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie.

"Een adequaat beheer van de olijfgaard heeft zorg nodig om een ​​correcte vruchtbaarheid, productie en onderhoud van het milieu te verkrijgen, en ook om een ​​product te verkrijgen dat vrij is van chemie”, zei het bedrijf toen het hoorde van hun uitgebreide overwinningsreeks bij de World Olive Oil Competition.

Een fietstocht bij Castello Monte Vibiano Vecchio

Natuur- en voedselliefhebbers, reizigers, wandelaars, fietsers…

6 april 15:14 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

De diepe band tussen de schoonheid van het gebied en de kwaliteit van de producten is nu een vaststaand feit.

In de laatste decennia, bewustzijn is gegroeid onder Italiaanse boeren dat alleen een gezond milieu een uitstekende extra vergine olijfolie kan opleveren. Dit besef bevorderde een vicieuze cirkel waarin de bescherming van het milieu, met inbegrip van het historische en natuurlijke erfgoed, en de verbetering van de sensorische en voedingskenmerken van producten hand in hand gaan.

Denk bijvoorbeeld aan Nino Centonze, waarvan de boerderij in de Belice-vallei in het westen van Sicilië archeologische overblijfselen heeft die teruggaan tot 800 voor Christus. Of, Tamia in Tuscia, dat grenst aan het oude pelgrimspad dat bekend staat als Via Francigena. nu Kali Biologische Toscano IGP – de eerste Toscaanse extra vergine olijfolie die een Gold Award op 2022 NYIOOC – die direct naast de prachtige stranden van Toscane wordt geproduceerd.

"We hebben altijd geloofd dat de echte kwaliteit alleen uit een gezonde omgeving kan komen”, zegt Lorenzo Fasola Bologna, de Umbrische producent achter de meermaals bekroonde Monte Vibiano Vecchio-kasteel. ​"We hebben het voorrecht om in zo'n prachtig land te wonen dat het onze missie is om het te waarderen en te behouden."

De officiële gids voor 's werelds beste olijfolie bevat een Toerisme sectie - een gelukkige plek voor toekomstgerichte natuur- en voedselliefhebbers, reizigers, wandelaars en fietsers die de . zullen vinden beste extra vierge olijfolie en de uitstekende ervaringen die ermee verbonden zijn.

6 april 13:15 UTC

Daniel Dawson rapporteert vanuit Montevideo

Een Gouden Award voor De Škegro Family Winery merk Krs betekent dat Bosnië en Herzegovina op de kaart staan ​​van NYIOOC winnaars voor het vijfde jaar op rij. Lokale functionarissen en producenten in Herzegovina hopen dat hun resultaten de jonge olijfolie-industrie in de regio zullen stimuleren.

Terwijl de resultaten van dag 3 zich blijven ontvouwen, zijn er al 46 prijzen uitgereikt aan producenten uit negen landen, en in de loop van de komende weken zullen er steeds meer worden bekendgemaakt.

Zesenveertig en tellen...

6 april 13:12 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Er zijn tot nu toe slechts 46 winnaars bekend gemaakt. Als het slagingspercentage overeenkomt met recente NYIOOC overeenstemt, kunnen we de komende weken nog maar liefst 800 extra prijzen verwachten in deze grootste olijfoliewedstrijd ooit.

6 april 11:36 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

In de eerste resultaten hebben Nieuw-Zeelandse producenten een vliegende start gemaakt door twee gouden en één zilveren prijs mee naar huis te nemen. Blue Earth Olive Oil en Totara Tunnel hebben respectievelijk Gold Awards gewonnen voor hun medium blend en medium Frantoio. Kapiti Olives is bekroond met een Zilver voor zijn delicate blend.

6 april 11:32 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Tunesische producent Olivko heeft het Noord-Afrikaanse land trots gemaakt door weg te lopen met vijf onderscheidingen voor zijn biologische oliën. Het bedrijf is bekroond met Golds voor zijn robuust Chetoui, medium Chemlali en medium Wild Cultivar en Silver Awards voor zijn delicate Chetoui en medium Chetoui.

6 april 11:28 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Paleis van Varignana begon pas onlangs met de productie van hoogwaardige extra vierge olijfolie, in 2017, en nu, en voor het tweede jaar op rij, zijn biologische Stijfheid heeft een Gold Award gewonnen op de 2022 NYIOOC. Deze Correggiolo monovariëteit wordt bewogen door de bijzondere intensiteit van zijn kruiden en bittere smaak met tonen van artisjok, eucalyptus en amandel.

De steenvruchten van Correggiolo worden gemakkelijk herkend door de mensen in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna, omdat ze worden gekenmerkt door een typisch asymmetrische en langwerpige vorm. Terwijl ze rijpen, dragen Correggiolo-vruchten een gedeeltelijk zwarte laag die wordt verlicht door paarse reflecties.

Palazzo di Varignana werd beloond met nog twee Gold Awards voor zijn melanges, Meng Verde en Meng Blu, die indruk maakte op de NYIOOC juryleden met hun bloemige en fruitige tonen.

Foto: Ylenia Granitto

Producenten uit de Italiaanse hoofdstad wachten reikhalzend uit naar de resultaten

5 april 17:05

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

De producenten van Lazio - de centrale regio van Italië met de hoofdstad Rome - volgen met spanning de onthulling van de winnaars van de 2022 NYIOOC. Hun toenemende deelname in de loop van de tijd aan de World Olive Oil Competition komt overeen met een steeds groeiend aantal onderscheidingen en met een sterkere aanwezigheid jaar na jaar op het wereldtoneel.

Nadat ze zijn gegaan van 9 Gold Awards die gezamenlijk werden behaald in 2020 naar 12 Golds in 2021, zijn hun verwachtingen voor de lopende editie hooggespannen.

De regio heeft een prachtig en gevarieerd gebied, van berg tot zee, inclusief vulkanische meren. Dit wordt weerspiegeld in een rijke olijfbiodiversiteit die op zijn beurt door boeren wordt verheerlijkt door uitstekende extra vierge olijfolie.

Onder vele vinden we de blend A1980 geproduceerd door Alessandra Nicolai aan het meer van Bolsena, het assortiment monovariëteiten en blends geproduceerd in Vetralla door Francesca Boni op het landgoed Traldi, de Sabina BOB en nieuwe Roma BGA gemaakt in Frantoio Narducci, en de monovariëteiten geproduceerd door Lucia Iannotta in het gebied van de Pontijnse heuvels.

Variërend van het kruid van de Caninese variëteit tot de tomatentonen van Itrana en de bloemengeuren van Salviana, zullen de beste extra vergine olijfolie van de regio op de Officiële gids.

5 april 14:45 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Voor de vierde keer op rij, Agri Olive Shodoshima heeft een prijs gewonnen bij de NYIOOC met een van zijn monovariëteiten: Mission. Het komt van een Japans eiland genesteld in de binnenzee van Seto, waar wind en regen enkele van de mooiste en meest vruchtbare olijfbomen van het land voeden.

Velen geloven dat hier de eerste Japanse olijfbomen werden verbouwd sinds het eiland gezegend is met een mediterraan klimaat, waardoor het een ideale bakermat is voor de olijventeelt.

Dat is een van de redenen achter de hoogwaardige EVOO-productie van OM, maar het bedrijf noemt ook een duurzame benadering van de olijventeelt en bemesting gemaakt met olijfwater en compost verkregen door het vergisten van de gesnoeide olijftakken van de boomgaarden.

De Mission-cultivar, algemeen bekend in Californië, behoudt zijn hoge polyfenolgehalte op het eiland Shodo en balanceert dat met een overheersende smaaksensatie van artisjok.

5 april 14:01 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Drie elegante flessen, drie melanges, drie 2022 NYIOOC Gouden Awards voor Farchioni Oli extra vierge olijfolie, afkomstig uit Umbrië, de regio Midden-Italië die bekend staat om zijn unieke keuken.

Verpakt in een modieuze witte dop, ging er één Gold Award naar Olivocoltura Eroica or heroïsche cultivatie, zo genoemd omdat het afkomstig is van oude olijfbomen die zijn gegroeid op moeilijk bereikbare steile hellingen en terrassen.

Die bomen zijn niet alleen een uitdaging om te onderhouden en te verzorgen, ze getuigen ook van de tijd in een adembenemend landschap, een ideale plek voor een bedrijf dat in 1780 begon met de productie van olijfolie.

5 april 10:57 UTC

Lisa Anderson rapporteert vanuit Kaapstad

Wordt dit jaar de sterkste show van Israël op de NYIOOC World Olive Oil Competition dusver?

Israëlische producent Kerem Zait werd beloond met twee gouden medailles en ontving op één dag het hoogste aantal onderscheidingen dat het land in het Midden-Oosten ooit jaarlijks heeft ontvangen op NYIOOC. Als er meer staat voor Israël tijdens de wedstrijd van dit jaar, zal het dan meer Israëlische producenten aanmoedigen om hun oliën in de mondiale arena te introduceren?

Tot nu toe is het grootste deel van Israëls olie geproduceerd voor binnenlandse consumptie.

GangaLupo

De eerste prijs arriveert in Puglia met GangaLupo

4 april 23:53

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

"Het winnen van een vierde Gold Award op rij maakt ons trots en vertelt ons dat we gestaag in de goede richting gaan”, zei Vito Girone zodra hij zijn GangaLupo monovariëteit van Coratina op de officieel NYIOOC .

Het succes van de Apulische producent volgt op een sterke toewijding aan kwaliteit. Zijn familiebedrijf runt een bos van 22 hectare in het vlakke kustgebied van Santo Spirito, in het noorden van Bari. De vruchten van 5,000 Coratina-planten worden op het juiste moment verzameld en vervolgens geplet in een ultramoderne molen. Er wordt grote zorg besteed aan het verkrijgen van het uitstekende sensorische profiel van de monovarietal.

"Het vorige olijvenseizoen was complex door de droogte", legt Girone uit. ​"Het was zwaar, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om dit probleem te overwinnen en een zeer goed product te verkrijgen. Nu zijn we nog meer tevreden met de manier waarop we de uitdagingen hebben aangepakt waarmee we werden geconfronteerd, en we zijn van plan ons werk met dezelfde vastberadenheid voort te zetten.”

4 april 23:36 UTC

Costas Vasilopoulos rapporteert vanuit Athene

Het duurde slechts enkele ogenblikken voor Alexis Karabelas van AMG Karabelas om zijn enthousiasme mee te delen Olive Oil Times na het ontvangen van twee Gold Awards op de 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Onze vreugde is immens', vertelde Karabelas ons. ​"Winnen bij NYIOOC is het hoogtepunt van het oogstseizoen en de ultieme erkenning van ons harde werk. Het was een veeleisend seizoen met vijf maanden droogte en extreme temperaturen die grote uitdagingen voor telers met zich meebrachten, maar uiteindelijk hebben we bereikt wat we wilden doen: onze EVOO's van topkwaliteit produceren."

Een eerste deelnemer bij NYIOOC World Olive Oil Competition, AMG Karabelas maakte een indrukwekkend debuut met een slagingspercentage van 100 procent: het bedrijf ontving twee Gold Awards van twee inzendingen: Laurel & Flame Fresh van vroeg geoogste olijven van de lokale variëteit Tsabidolia, en Laurel & Flame Olympia BGA, een premium blend gemaakt van de alomtegenwoordige Koroneiki en de Kolireiki-variëteit.

De familie Karabelas zijn olijftelers en producenten van de vierde generatie, die 5,000 olijfbomen in familiebezit verbouwen op het vruchtbare land van het oude Olympia in het westen van de Peloponnesos.

Ze verwerken hun olijven in hun ultramoderne molen die ze hebben genoemd ​"The Olive Temple' en is ontworpen door Alexis en zijn broer Francesco.

"Het is pas het tweede seizoen dat onze nieuwe fabriek in bedrijf is en onze allereerste deelname aan NYIOOC, maar we raakten twee van de twee', zei Karabelas. ​"We komen terug voor meer.”

Eerste winnaar van Italië onthuld: Rastrello uit Umbrië

4 april 17:37 UTC

Ylenia Granitto rapporteert vanuit Rome

"Het is zo'n eer om dit jaar goud te ontvangen', vertelde Christiane Wassmann Olive Oil Times slechts enkele ogenblikken na het horen van het nieuws van de Gold Award, behaald op de World Olive Oil Competition.

De essentie van de olijvenbiodiversiteit van het Trasimenomeer - Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Dolce Agogia, Rosciola dell'Umbria en Nero di Panicale - wordt uitgedrukt door Rastrello Single Family, de eerste Italiaanse extra vergine olijfolie die op de levende voeden zich met de officiële gids voor 's werelds beste olijfolie.

Rastrello verenigt biologische olijfgaarden met 1,300 planten en een boetiekhotel in het 500 jaar oude Palazzo Grossi van Panicale, Umbrië.

Het is een familiebedrijf dat zowel hun landerijen als horecastructuren beheert volgens de principes van duurzaamheid. Ze implementeerden systemen voor hergebruik en besparing van hulpbronnen, evenals landbouwmethoden die gebruik maken van praktijken met een lage impact.

"Na zoveel hard werken en toewijding om de hoogste kwaliteit extra vierge olijfolie te maken, is het zeer de moeite waard om deze erkenning te krijgen”, voegde Wassmann eraan toe. ​"Het voelt alsof we een stap dichter bij het maken van ons gebied van Lago Trasimeno meer bekend zijn vanwege onze uitmuntende kwaliteit in de wereldwijde arena van extra vergine olijfolie.”

4 april 17:35 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Slechts een paar uur in de 2022 NYIOOC resultaten uitrol, boerderijen laten al zien hoe gastvrijheid zich vermengt met EVOO van hogere kwaliteit.

Het ​"De boerderij van Le Balze di Fontisterni heeft zojuist een Silver Award ontvangen voor zijn biologische Balze, een melange van Moraiolo (70 procent), Leccino (20 procent) en Frantoio (10 procent) olijfvariëteiten - drie gerenommeerde cultivars die de teler met de hand oogst.

Balze is een zeer kleine biologische producent wiens olijfbomen verspreid zijn over twee hectare van de prachtige Toscaanse heuvels bij Florence.

Balze gebruikt zijn EVOO's om de maaltijden die aan de gasten worden aangeboden te karakteriseren. ​"Moraiolo, met zijn licht bittere tonen van artisjok, aubergine en peper, wordt versterkt met een Toscaanse ribollita, geroosterde lever en zwarte kool, of tortelli met vleessaus”, schrijft de chef van Balze.

Californische EVOO's al te zien in vroege resultaten

4 april 17:31 UTC

Paolo DeAndreis rapporteert vanuit Rome

Californische EVOO's zijn al te zien in vroege resultaten. Il Fiorello Olive Oil Company heeft zojuist twee Silver Awards en een Gold gewonnen voor zijn Moraiolo, een monovariëteit met gemiddelde intensiteit van een van de meest geliefde Toscaanse cultivars. In Californië betekent dat smaaksensaties van kruiden, amandel, walnoot, artisjok en eucalyptus, de NYIOOC rechters opgemerkt.

Het bedrijf verdiende zijn Silver Awards voor Pendolino en Frantoio, nog twee monovariëteiten gemaakt door de Californische producent die zorgt voor 13 verschillende cultivars in de boomgaarden Green Valley en Suisun Valley.

4 april 13:06

Daniel Dawson rapporteert vanuit Montevideo

AMG Karabelas is de eerste Griekse producent die wordt toegekend op de 2022 NYIOOC. De telers uit Olympia wonnen een Gold Award voor hun Laurel & Flame Fresh-merk, een middelgrote Botsikoelia-monovariëteit.

Ondertussen Hark werd de eerste Italiaanse producent die de overwinning behaalde tijdens de 2022-editie van 's werelds grootste olijfoliewedstrijd. De Umbrische producenten verdienden een Gold Award voor hun Single Family-merk, een biologische medium blend van Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Dolce Agogia, Rosciola dell'Umbria en Nero di Panicale olijven.

Kroatische producenten wachten reikhalzend op resultaten, verwachten recordjaar

4 april 13:04 UTC

Nedjeljko Jusup bericht vanuit Zadar

Olijventelers en olieproducenten uit Istrië en Dalmatië zijn tevreden met het aantal extra vierge olijfoliemonsters dat ze hebben ingediend bij de NYIOOC World Olive Oil Competition dit jaar en kijken reikhalzend uit naar de resultaten.

Vorig jaar wonnen Kroatische producenten 87 prijzen op de NYIOOC. Velen zijn er dit jaar van overtuigd dat ze in ieder geval de resultaten van vorig jaar zullen evenaren en hopelijk zullen overtreffen.

"We zullen bewijzen dat we de hoogste kwaliteit boetiekproductie ter wereld hebben,” zei Ivica Vlatković, een eerdere NYIOOC winnaar. ​"We hebben niet het grootste aantal olijfgaarden ter wereld, maar wat we produceren en in flessen doen is van de hoogste kwaliteit.”

Realtime onthulling van NYIOOC winnaars gaat verder

4 april 17:27 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

'S Werelds grootste olijfoliewedstrijd heeft de bekroonde merken van dit jaar onthuld via een live feed op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie.

In plaats van te wachten tot alle inzendingen zijn beoordeeld voordat de resultaten in bulk worden vrijgegeven, zoals de gewoonte was voor de NYIOOC nu in zijn tiende editie, leren bekroonde producenten hun resultaten in de volgorde waarin monsters werden ontvangen door NYIOOC om te oordelen.

Het NYIOOCDe protocollen voor beoordeling op afstand maken de analyse van oliën op het noordelijk en zuidelijk halfrond mogelijk wanneer ze verser zijn en meer kans hebben om hoge cijfers van keurmeesters te krijgen.

"Virtuele proeverijen met behulp van onze gepatenteerde software stellen ons in staat om beter werk te leveren door monsters in hun bloei te analyseren, " NYIOOC president Curtis Cord schreef in januari blogpost. ​"Om producenten dit jaar meer tijd te geven om hun prestaties bekend te maken en hun winnende merken op de markt te brengen, zullen we de resultaten vrijgeven zodra ze binnenkomen in plaats van te wachten tot alle inzendingen zijn beoordeeld", voegde hij eraan toe.

En de eerste prijs gaat naar...

4 april 12:01 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Onder de producenten uit 27 landen die meer dan 1,400 merken hebben geregistreerd in de World Olive Oil Competition, iemand moest de eerste zijn.

Vandaag om - uur (UTC) toen de eerste resultaten werden onthuld op de live feed van de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie, het was de Valdepeñas Olive Coöperatieve Vereniging (Colival) die, voor hun Arbosana monovariëteit, verdienden de eerste van de meest begeerde onderscheidingen van het jaar in de branche en herhaalden hun Gold Award in 2021.

"Wij zijn er heilig van overtuigd dat kwaliteit ons handelsmerk is, ook al is de weg moeilijk, moeizaam en soms weinig erkend door de sector, en je denkt dat zoveel moeite het niet waard is. Maar juist die continuïteit, oogst na oogst, het verkrijgen van kwaliteit is wat ons hier vandaag maakt", zegt het bedrijf, gevestigd in de gemeente Valdepeñas in de Spaanse provincie Ciudad Real, op haar website.

3 april 23:56 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Nog iets minder dan 12 uur voordat de eerste prijswinnaars bekend worden gemaakt op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie. De allereerste resultaten worden morgen (4 april) om 12 uur (UTC) uitgerold.

Het wordt de langste onthulling ooit voor de World Olive Oil Competition, waarbij de resultaten van meer dan 1,250 inzendingen uit 28 landen in realtime worden vrijgegeven naarmate de bevindingen van de juryleden gecertificeerd zijn. De uitrol duurt naar verwachting tot mei.

Koroneiki olijven

Welke olijfsoort komt het meest voor? NYIOOC 2022 inschrijvingen? Koroneiki

1 april 14:25 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Van de 1,267 extra vierge olijfolie die in 2022 zijn ingevoerd World Olive Oil Competition, bevatten meer olie van Koroneiki-olijven dan welke andere variëteit dan ook, aldus de organisatoren van de wedstrijd, gevolgd door Picual, Arbequina, Frantoio, Leccino en Coratina. In feite zijn er 151 olijfvariëteiten (of cultivars) vertegenwoordigd in de monovariëteiten en melanges die dit jaar strijden om de meest begeerde prijs van de olijfolie-industrie.

NYIOOC Panelleider Kostas Liris legde uit dat de Koroneiki wordt vaak aangeduid als de vredestichter. ​"Het relatief lage niveau van bitterheid en scherpte en het zachte karakter maken deze variëteit tot een ideale basis om een ​​zeer goede olijfolie op te bouwen," zei hij, ​"terwijl de relatief hoge hoeveelheid polyfenolen van het ras helpt om de kwaliteit in de loop van de tijd te behouden."

Registratie sluit met 1,267 inschrijvingen, het breken van het vorige record

1 april 12:47 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Registratie voor de 2022 NYIOOC World Olive Oil Competition gesloten vandaag om - uur (UTC), slechts enkele dagen voordat de eerste resultaten worden vrijgegeven op de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie.

Producenten uit 28 landen registreerden 1,267 merken, waarmee ze de recordbrekende deelname van vorig jaar van 1,171 overtroffen.

De eerste resultaten in de 2022-editie worden op maandag 4 april vrijgegeven en gaan door totdat elke ingediende inzending is beoordeeld en gecertificeerd, ergens in mei.

30 maart 19:19 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Terwijl er nog steeds inzendingen binnenkomen, loopt Italië voorop met tot nu toe 213 ingediende merken. Inzendingen uit Spanje staan ​​op 167. Er zijn de afgelopen dagen al 20 procent meer inzendingen (132) uit de Verenigde Staten dan vorig jaar, 140 uit Griekenland, 112 uit Turkije, 110 uit Kroatië en 59 uit Portugal. Zevenentwintig landen zijn vertegenwoordigd.

Wereldwijde onzekerheid opnieuw het decor voor NYIOOC

30 maart 15:30 UTC

Daniel Dawson rapporteert vanuit Montevideo

Nogmaals, de NYIOOC World Olive Oil Competition begint tegen een achtergrond van wereldwijde onzekerheid.

In 2020 ging 's werelds grootste concurrentie voor olijfoliekwaliteit snel over naar een beoordeling op afstand toen de Covid-19-pandemie de wereld overspoelde. Dit jaar zullen de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de toekomst van Europa in de gedachten zijn van veel producenten die volgende week reikhalzend uitkijken naar de resultaten van de competitie.

"We zijn optimistisch dat de wereld geconcentreerd is op een olijfoliewedstrijd”, zegt Hadas Lahav, de CEO van Sindyanna in Galilea.

De door vrouwen geleide Arabisch-Israëlische producers verdienden een Silver Award op de 2021 NYIOOC en hebben twee extra vierge olijfolie ingediend bij de editie van de wedstrijd van dit jaar, zei Lahav. Ze wil meer prijzen winnen, maar realiseert zich dat sommige dingen belangrijker zijn.

"Iedereen die nu vecht voor een betere wereld, tegen de oorlog, alles wat geen bloedvergieten is en geweld is goed, is absoluut optimistisch”, zei ze. ​"Laten we olijfoliewedstrijden houden en geen oorlog."

30 maart 14:06 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Het NYIOOC zei vandaag dat het opnieuw een recordjaar zal worden in termen van het aantal inschrijvingen in 's werelds grootste olijfoliecompetitie, met meer dan 1,200 inzendingen en de registratie sluit vrijdag.

De eerste NYIOOC resultaten zullen maandag worden gestreamd, zeggen de organisatoren

30 maart 12:26 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

NYIOOC de organisatoren zeiden dat de eerste resultaten in de editie van 2022 op maandag 4 april zullen worden vrijgegeven en doorgaan totdat elke ingediende inzending is beoordeeld en gecertificeerd, ergens in mei.

"Om producenten meer tijd te geven om hun prestaties bekend te maken en inventaris te verplaatsen, zullen we nu resultaten vrijgeven zodra ze binnenkomen, in plaats van te wachten tot alle inzendingen zijn beoordeeld, "zei ze. De inschrijving voor de wedstrijd van dit jaar sluit op 1 april.

De winnende merken worden onthuld in de Official Guide to the World's Best Olive Oils en in speciale secties van Olive Oil Times.

Dit is een ontwikkelingsverhaal. Kom terug voor updates. (Bijgewerkt op 9 december 2023 01:20)

