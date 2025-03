World Olive Oil Competition 2025 Live-updates

speldde⚲

Eerste resultaten voor 2025 bekendgemaakt

4 mrt 13:34 UTC

OOT Personeelsrapportage vanuit New York

Van Jaén tot Hunan wachten boeren, molenaars en bottelaars vol spanning op het nieuws of hun extra vierge olijfolie een prijs heeft gewonnen op de 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Resultaten van 's werelds grootste en meest prestigieuze olijfoliekwaliteitswedstrijd zijn al vrijgegeven. Tweeëntwintig oliën uit Albanië, Kroatië, Italië en de Verenigde Staten werden op de eerste dag bekroond.

De deadline voor het indienen van voorstellen is verlengd tot 15 maartth, producenten uit 25 landen op het noordelijk halfrond hebben hun extra vierge olijfolie al opgestuurd om te worden geanalyseerd door de NYIOOC team.

Om producenten zoveel mogelijk tijd te geven om te profiteren van hun prestaties, worden de bekroonde resultaten bekendgemaakt tijdens de beoordelingsperiode, zodra ze zijn geverifieerd (in plaats van te wachten tot het laatste monster is beoordeeld voordat ze in bulk worden vrijgegeven).

De live uitslagen voor het noordelijk halfrond beginnen in maart, totdat alle winnaars bekend zijn.

De dertiende editie is nu in de maak. NYIOOC is 's werelds meest vooraanstaande wedstrijd voor olijfoliekwaliteit, met inzendingen uit tientallen landen die strijden om de meest begeerde onderscheidingen in de sector. De jaarresultaten worden gesyndiceerd via toonaangevende mediakanalen wereldwijd, in de Officiële gids voor 's werelds beste olijfolie en Olive Oil Times Wereldranglijsten.