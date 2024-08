Californië's 462,000 hectare grote 'Field of Dreams'

Over een paar weken zal in Washington een openbare hoorzitting worden gehouden door de United States International Trade Commission over de ​"concurrentievoorwaarden” tussen Amerikaanse olijfolieproducenten en grote buitenlandse leveranciers. De onderzoek is gestart op verzoek van House Ways and Means Committee voorzitter Dave Camp.

Wachten in de coulissen is een voorstel federale marketingorder opgesteld door Californische producenten in de hoop nieuwe hindernissen op te werpen voor geïmporteerde olijfolie en tegelijkertijd een gemakkelijker pad voor hun eigen weg te banen. Beide partijen zijn aan het pleiten voor wat een intense strijd zou moeten zijn.

Binnenlandse olijfolieproducenten leveren momenteel minder dan 2 procent van wat Amerikanen consumeren – bijna 98 procent wordt geïmporteerd – en er is breed uitgemeten, ook op deze pagina’s, dat Amerikaanse producenten op een dag 5 procent leveren. Maar zou er zo'n gemene strijd zijn om nog maar 2 ½ procent (slechts 8,000 ton)?

Het antwoord blijkt nee te zijn. Er staat veel meer op het spel dan de algemeen gerapporteerde 5 procent en beide partijen weten dat.

Volgens een bron uit de Californische olijfolie-industrie hebben spelers uit de lokale industrie hun zinnen gezet op het voorzien in veel meer dan 5 procent van de binnenlandse behoeften. Sterker nog, ze achten het niet helemaal onmogelijk dat allen van de olijfolie die Amerikanen nodig hebben, zou uiteindelijk door Amerikaanse producenten kunnen worden geleverd.

In ronde getallen zullen Amerikanen dit jaar 280,000 ton olijfolie consumeren, of 74 miljoen gallons, waarmee het de grootste markt ter wereld is buiten Europa. Een moderne boerderij met een hoge dichtheid kan 160 gallons per hectare produceren, dus je zou ongeveer 462,000 hectare nodig hebben om zoveel olijfolie te maken.

Klinkt als veel? Nou, dat is het, en dat is het niet. Denk hier eens over na: alleen al in Californië wordt ruim 800,000 hectare aan amandelen gewijd. En de Spaanse olijfolieproducent hojiblanca schat dat haar bezit binnenkort 1.2 miljoen acres zal bereiken.

Plots lijkt 462,000 hectare binnen handbereik, vooral als je een paar traktaten uit Georgia, Arizona en Texas erin gooit. In feite ziet het er ongeveer zo uit:

Het is dus geen wonder dat Europese producenten in het geweer komen, veeleisende actie op het hoogste niveau over wat zij zien als Amerikaanse inspanningen om handelsbelemmeringen op te werpen. Amerikanen zeggen dat ze alleen op zoek zijn naar ​"gelijk het speelveld.” Waar sommige spelers in de industrie misschien echt naar op zoek zijn, is meer een 462,000 hectare groot ​"veld van dromen."