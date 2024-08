EVOO-onderzoek raakt een muur in Griekenland

Ik rapporteer nu al meer dan een jaar over de controverse over de implementatie van EU-etiketteringsverordening 432/2012 in Griekenland. Het is een enorme taak geweest om deze Gordiaanse knoop van verkeerde informatie en wetenschappelijke verduistering te ontrafelen.

Mijn onderzoek is voortgezet en is verder gegaan dan de gebeurtenissen die ik in eerdere artikelen heb gemeld. Ik ben oog in oog gekomen met de tegenstrijdige belangen, politieke interventies, professionele jaloezie en mogelijk wetenschappelijk wangedrag en fraude binnen de wetenschappelijke gemeenschap van de EU.

Toen ik aan deze reis begon, nam ik aan dat wetenschappers op zoek waren naar waarheid en innovatie. Tenminste dat was mijn ervaring tot dan toe. In het moderne Griekenland krijgen sommige academici die goede banden hebben met familie of politieke voorkeuren echter een voorkeursbehandeling, zelfs als hun werk ondermaats of zelfs ronduit frauduleus is. Er wordt veel geld gegeven aan een klein aantal goed verbonden academici in Griekenland. Onlangs werd gemeld dat er op frauduleuze wijze miljoenen euro's aan EU-subsidies voor onderzoek zijn verkregen. De namen van de betrokken onderzoekers zijn niet gepubliceerd.

Persoonlijke academische rivaliteit kwam aan het licht toen drie vooraanstaande wetenschappers een brief naar de vorige president van het Griekse parlement stuurden; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou en Alexios-Leandros Skaltsounis op 18 juni 2014. Zij maakten bezwaar tegen de vraag die vorig jaar door enkele parlementsleden aan minister van Landbouw Athanasios Tsaftaris werd gesteld met betrekking tot de EU-verordening inzake de etikettering van gezondheidsclaims 432/2012.

Hier is een fragment:

"Tot onze verbazing ontdekten we dat een internationale website (oliveoiltimes.com) meldde dat een groep Griekse gekozen functionarissen een vraag in het parlement had ingediend, die verband houdt met de wetenschappelijke analyse (NMR) om twee specifieke stoffen (oleocanthal en oleaceïne) op te sporen in olijfolie van eerste persing en vraagt ​​de bevoegde autoriteiten - namelijk EFET (Hellenic National Food Safety) en het ministerie van Landbouwontwikkeling en Voedsel - om een ​​wetenschappelijke analyse (NMR) goed te keuren om de superioriteit van bepaalde in Griekenland geproduceerde oliën aan te tonen. Dergelijke acties zijn volgens ons buitengewoon misleidend, wetenschappelijk vaag, veroorzaken grote verwarring bij producenten en veel vragen over hun motivatie."

Wat deze drie wetenschappers motiveerde om een ​​brief te schrijven waarin de motivaties van gekozen functionarissen in twijfel werden getrokken, duurde een tijdje om erachter te komen. Wat de gekozen functionarissen motiveerde, is echter duidelijker.

De vraag die werd gesteld door een groep parlementariërs die namens olijventelers optraden, was om opheldering te vragen over de reden waarom EFET weigerde de verordening uit te voeren die Tsaftaris zelf eerder zo enthousiast had omarmd. De NMR zou hiervoor het perfecte instrument zijn. Maar om de NMR toegankelijker te maken, was een politiek besluit en draagvlak nodig.

De wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap heeft de NMR-methode: voor het nauwkeurig meten van individuele fenolische verbindingen, maar in Griekenland is dit genegeerd. Waarom? Omdat er veel EU-financiering op het spel staat. De EU heeft Griekse wetenschappers genereus gefinancierd om nieuwe methoden te vinden om fenolverbindingen in olijfolie te meten met het oog op de uitvoering van de EU-etiketteringsverordening 432/2012, maar de NMR is al uitgevonden zonder enige onderzoeksfinanciering van de EU.

Op etiketten is de volgende gezondheidsclaim toegestaan: Olijfolie polyfenolen dragen bij tot de bescherming van bloedlipiden tegen oxidatieve stress. De claim mag alleen worden gebruikt voor olijfolie die ten minste 5 mg hydroxytyrosol en zijn derivaten (bijv. oleuropeïnecomplex en tyrosol) per 20 g olijfolie bevat. Om de claim te dragen, moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

In tegenstelling tot de hierboven door de EU toegestane gezondheidsclaim, beweerden de drie wetenschappers die de brief schreven (Boskou, Tsimidou en Skaltsounis) dat het niet mogelijk was om de gezondheidsvoordelen van individuele fenolverbindingen in olijfolie te kwantificeren:

"De kwestie die in het Griekse parlement aan de orde is gesteld, is wetenschappelijk complex en wat de meest efficiënte, betrouwbare en economische analysemethode is of welke stoffen moeten worden geïdentificeerd, is iets dat door de wetenschappelijke gemeenschap moet worden beantwoord in plaats van door leden van het Parlement. Olijfolie is erg rijk aan bioactieve componenten, een klasse die chemisch verwante biofenolen zijn met hydroxytyrosol en tyrosol, en het is niet mogelijk om de bijdrage van elke afzonderlijke verbinding aan het algehele gunstige effect op de gezondheid te kwantificeren. "

Maar de EU had de gezondheidsvoordelen van hydroxytyrosol en zijn derivaten in olijfolie al gekwantificeerd. Dit was de basis van de gezondheidsclaim die is toegestaan ​​op het etiket van EVOO's met een hoog polyfenolgehalte die in aanmerking komen. In feite werd Tsaftaris gevraagd omdat hij gezag had over EFET te midden van klachten dat EFET niet toestond dat de EU-regelgeving inzake gezondheidsclaims werd geïmplementeerd.

Wat dit nog vreemder maakt, is dat de drie wetenschappers die deze protestbrief ondertekenden, zeer gerespecteerd worden op het gebied van olijfolie-onderzoek. Dit maakte me erg nieuwsgierig. Dus ik keek naar hun verweven relaties. Tsaftaris was ook een professor aan de Aristotelische Universiteit in Thessaloniki, waar Boskou en Tsimidou hun hoofdkantoor hebben. Zouden ze EFET hebben kunnen beïnvloeden om een ​​flop te maken bij het implementeren van de verordening?

Ik was verrast om de naam van Skaltsounis op de brief te zien. Skaltsounis is het hoofd van de afdeling Farmacognosie aan de Universiteit van Athene, waar Prokopios Magiatis de NMR-methode ontdekte voor het nauwkeurig meten van individuele fenolverbindingen in olijfolie olive. Waarom zou hij niet willen dat de NMR wordt gebruikt om hydroxytyrosol en zijn derivaten in olijfolie te meten om aan de verordening te voldoen? En waarom hebben deze drie wetenschappers de president van het Griekse parlement erbij betrokken, die geen autoriteit of kennis heeft over dergelijke zaken? Dachten ze dat ze zoveel politieke macht hadden?

Mijn onderzoek leverde een aantal onregelmatigheden en wrede rivaliteiten op die achter deze specifieke brief schuilgingen. Maar eerst een samenvatting van de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid en wat aanvullende achtergrondinformatie.

Na de eerste vraag raadpleegde Tsaftaris EFET en het antwoord was: ​"oleocanthal en oleaceïne kunnen niet worden gemeten en meegenomen om voor de gezondheidsclaim in aanmerking te komen, omdat ze niet specifiek in de verordening worden genoemd.” Toen ik hoorde wat ik dacht dat een misplaatst en onwetenschappelijk besluit was, belde ik onmiddellijk en schreef een brief aan de EU en vroeg om opheldering over welke specifieke derivaten van hydroxytyrosol moeten worden gemeten om in aanmerking te komen voor de gezondheidsclaim. Ik schreef ook naar EFET om de regelgeving uit te leggen en een pleidooi te houden voor de opname van oleocanthal en oleaceïne. De verordening verwees naar derivaten van hydroxytyrosol zoals tyrosol enz. Een chemicus met kennis van olijfolie chemie zouden weten naar welke andere afgeleiden ze verwezen. Zelfs als ze het niet wisten, hoefden ze alleen maar te googlen zoals ik deed.

Bijgevolg kwam EFET terug op hun beslissing en bevestigde dat inderdaad oleocanthal en oleaceïne gemeten zouden moeten worden om in aanmerking te komen voor de gezondheidsclaim. Toen ik dit hoorde, heb ik onmiddellijk een brief naar de EU gestuurd om hen te informeren dat EFET oleocanthal en oleaceïne had geaccepteerd en dat hun mening daarom niet langer nodig was. Ik heb ook toegevoegd: ​"ik heb begrepen dat EFET als de autoriteit over voedselkwaliteit en -veiligheid binnen Griekenland de jurisdictie heeft om te interpreteren hoe EU-regelgeving moet worden geïmplementeerd.” Ik heb ze gevraagd dat feit te bevestigen.

De ironie van deze situatie is dat een verslaggever gewapend met een passie voor het lezen van onderzoekspapers en juridische documenten zonder formele chemie of juridische achtergrond, de chemie achter EU-regelgeving en juridische status van EFET in relatie tot de EU zou moeten uitleggen. Kort nadat ik de positieve beslissing had gepubliceerd, flip-flopte EFET opnieuw en vroeg de EU om opheldering over de vraag of oleocanthal moet worden opgenomen.

Dit was een verwoestende gang van zaken voor Griekse olijfolie, dat meer oleocanthal bevat dan oleacein. Een gunstige beslissing van EFET zou een zeer positieve ontwikkeling zijn geweest voor een sector die dringend behoefte had aan goed nieuws.

In de tussentijd moest ik mijn brief verschillende keren opnieuw naar de EU sturen omdat ze hun kantoren en afdelingen reorganiseerden. De EU heeft mijn vraag na een jaar vertraging eindelijk beantwoord en me laten weten dat de nationale voedselveiligheidsinstanties in de EU-lidstaten inderdaad de volledige bevoegdheid hebben om de EU-regelgeving te interpreteren en uit te voeren. De enige keer dat de EU erbij betrokken raakt als er een klacht is, in welk geval ze proberen te bemiddelen, maar de uiteindelijke beslissing wordt bepaald door het EU-gerechtshof.

Na ontvangst van de e-mail schreef ik terug en vroeg of er een klacht tegen EFET was ingediend door een ander land of individu. Ze hebben me een link gegeven waar alle klachten worden geregistreerd. Ik heb geverifieerd dat er geen klachten zijn ingediend tegen EFET hierover, of enige andere kwestie.

Dit leidde me tot de voor de hand liggende conclusie dat de klacht die EFET ertoe bracht om van mening te veranderen herhaaldelijk afkomstig was uit Griekenland. Maar wie was verantwoordelijk voor het tegenhouden van de uitvoering van een verordening die zo'n positief effect zou hebben op Griekse olijfolie?

Ik besloot de mensen die de brief schreven te ontmoeten en te interviewen, te beginnen met de heer Skaltsounis, aangezien hij in Athene was en ik eerder aan Boskou en Tsimidou had geschreven en mijn e-mails bleven onbeantwoord en telefoontjes werden niet beantwoord. Tsimidou werkte ook aan een nieuwe methode om fenolische verbindingen in olijfolie te meten en had de NMR-methode herhaaldelijk genegeerd.

Skaltsounis stemde meteen in met een interview. Als hoofd van de afdeling Farmacologie van de Universiteit van Athene zat Skaltsounis op dezelfde afdeling waar Magiatis en Melliou hun onderzoek uitvoerden. Ik ontmoette Skaltsounis in zijn laboratorium aan de universiteit.

Skaltsounis had onlangs een paper gepubliceerd waarin hij de ontdekking aankondigde van een nieuwe CE-methode (Capillaire Elektroforese) om oleocanthal en oleaceïne te meten. Skaltsounis beweerde dat deze nieuwe methode was geverifieerd door HPLC en hij citeerde het Magiatis-document over NMR als bewijs van de geldigheid ervan. Ik vroeg hem of Magiatis of Melliou zijn methode verifieerde met NMR. ​"Ze weten niet wat ze doen', zei hij nadrukkelijk.

Omdat ik van dit interview geen debat wilde maken, stond ik hem toe verder te gaan. Ik wilde weten wat er achter zijn aanvallen zat op twee wetenschappers die op zijn eigen afdeling werken. Ik heb eerder wetenschappelijke rivaliteit gezien, maar deze was persoonlijk.

Skaltsounis heeft me genereus rondgeleid in zijn lab en al zijn lopende onderzoekswerkzaamheden. Hij poseerde graag voor foto's terwijl hij beweerde niet op zoek te gaan naar publiciteit zoals sommigen ​"anderen.” Een duidelijke verwijzing naar de publiciteit die Magiatis en Melliou internationaal hebben ontvangen voor hun werk met Quantitative NMR.

Hier is een fragment uit zijn onderzoekspaper:

"Voor zover wij weten, beschrijven we hier de eerste gevalideerde CE-methode die geschikt is voor de gelijktijdige, kwantitatieve bepaling van oleocanthal en oleacein in olijfolie. Tot nu toe is slechts één test gerapporteerd die aan deze criteria voldoet (Karkoula, Magiatis et al., 2012). Vergeleken met de laatste, die kwantitatieve NMR gebruikte, is de CE-test veel eenvoudiger en economisch, maar de kwantitatieve resultaten zijn vergelijkbaar en even reproduceerbaar... Andere, meer conventionele benaderingen zoals HPLC vereisen een langere analysetijd (40 versus 15 min) en vergemakkelijken de bepaling alleen van oleocanthal (Impellizzeri & Lin, 2006).”

Er is enige twijfel of de resultaten inderdaad nauwkeurig en reproduceerbaar zijn, aangezien ze HPLC gebruiken als een van hun validatiemethoden. HPLC is al weerlegd door Magiatis in een studie van de HPLC-methode en gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Eenvoudig gezegd reageren oleocanthal en oleaceïne met de methanol en/of het water dat in HPLC wordt gebruikt, waardoor onnauwkeurige metingen ontstaan. Om de Skaltsounis CE-methode te laten werken, zijn pure oleocanthal en oleacein nodig als referentiestandaarden.

"We proberen hier in ons laboratorium pure oleocanthal en oleaceïne te produceren. We zijn van plan om ze de eerste gevalideerde en geaccepteerde zuivere vormen van oleocanthal en oleaceïne te laten zijn,” vertelde Skaltsounis me.

"Dus jij bent dan de leverancier van oleocanthal en oleaceïne voor alle tests die met deze nieuwe methode zouden worden uitgevoerd?” Ik vroeg. ​"Ja natuurlijk", zei hij. ​"We hebben nog een laboratorium in de buitenwijken van Athene, waar we ons werk ook doen in samenwerking met de universiteit,” voegde hij eraan toe.

"Dus met jouw CE-methode zou je oleocanthal en oleaceïne kunnen meten om de EU-regelgeving te onderbouwen?” Ik vroeg. ​"We weten niet welke we moeten meten, omdat ze in de loop van de tijd veranderen. " hij legde uit.

Hij liet me een grafiek zien die illustreerde hoe oleocanthal en oleacein terugkeren naar hun oorspronkelijke hydroxytyrosol en tyrosol. ​"Dat bewijst gewoon dat oleocanthal en oleaceïne derivaten zijn van hydroxytyrosol en tyrosol.” merkte ik op. Maar Skaltsounis schudde alleen maar zijn hoofd.

Voor deze verslaggever werd het duidelijk waarom Skaltsounis niet zou willen dat deze regeling met NMR-meetmethode zou worden ingevoerd.

Griekenland zit midden in een braindrain die de slimste en meest getalenteerde wetenschappers dwingt om werk in het buitenland te zoeken. Maar het wordt erger. Griekenland lijkt ook te lijden onder een intellectuele eigendomsafvoer.

De Griekse wetenschappelijke gemeenschap blijft innoveren en nieuwe methoden en octrooieerbare ideeën en ontdekkingen uitvinden. Maar wat gebeurt er met hen? Waar gaan ze heen? Wie krijgt het krediet en wie profiteert ervan?

Ik hoorde van een andere professor dat Magiatis een officiële klacht had ingediend bij de Universiteit van Athene over een octrooi dat Skaltsounis had geregistreerd bij het Amerikaanse octrooibureau in samenwerking met de kankeronderzoeksfaciliteit van City of Hope in Californië. Magiatis beweert dat hij een van de uitvinders was, maar hij werd niet gecrediteerd en de Universiteit van Athene ook niet. Ik heb Magiatis hierover gevraagd en hij bevestigde dat hij inderdaad de klacht had ingediend.

De klacht tegen Skaltsounis over de octrooirechten van Magiatis en de Universiteit van Athene ligt nog ergens op een bureau. Twee opeenvolgende decanen van de universiteit hebben geen actie ondernomen om de klacht van meer dan een jaar geleden over wetenschappelijk wangedrag tegen Skaltsounis te onderzoeken. Het blijft onbeantwoord en niet onderzocht zoals zoveel andere dingen in Griekenland.

Opgemerkt moet worden dat de broer van Skaltsounis een rechter bij het Hooggerechtshof in Griekenland is. Er is gesuggereerd dat dit misschien de reden is voor de passiviteit. Misschien staan ​​de autoriteiten niet te popelen om mogelijk wangedrag tegen de broer van een rechter van het Hooggerechtshof te onderzoeken.

Ik heb een kopie van dit artikel naar Boskou, Tsimidou en Skaltsounis gestuurd, maar kreeg geen antwoord of commentaar.

Feit is dat NMR niet alleen oleocanthal en oleaceïne meet, maar ook een aantal andere fenolische verbindingen in één keer en binnen 3 minuten. Er is geen doorlopende inkomstenstroom van de NMR-methode voor de wetenschappers die het hebben ontdekt. Er is een overvloed aan NMR-apparatuur die inactief is of in universiteiten en onderzoekslaboratoria internationaal. Zou het niet beter zijn om ze te gebruiken in plaats van te proberen een andere methode te ontwikkelen die slechts twee fenolische verbindingen meet en de aankoop van pure oleocanthal en oleaceïne vereist?

Het IOC staat op het punt te beslissen welke methode ze officieel moeten accepteren voor de nauwkeurige meting van individuele fenolverbindingen in olijfolie. Het antwoord ligt voor de hand.