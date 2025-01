Het zeer Italiaanse probleem op de California Olive Ranch

Sommigen van jullie waren misschien in december 2012 met mij in Washington voor een horen bij de United States International Trade Commission (USITC) over de concurrentievoorwaarden tussen Amerikaanse olijfolieproducenten en grote buitenlandse leveranciers.

Olive Oil Times was nog maar een paar jaar bezig met het verslaan van nieuws uit de sector, en de USITC-hoorzittingen voelden destijds als een grote deal – een rechtszaaldrama waarin opkomende Amerikaanse producenten het opnamen tegen oude importeurs.

De hoofdrolspeler was California Olive Ranch (COR), dat lobbyde voor een ​"gelijke speelruimte” met Europese producenten die, zo betoogden COR en anderen, genoten van oneerlijke voordelen, waaronder overheidssubsidies. Tegelijkertijd omzeilden ze kwaliteitsnormen en etiketteringsregels.

"Zodra de Amerikaanse olijfolie-industrie op een eerlijke markt mag concurreren op basis van prijs en kwaliteit,' aldus Adam Englehardt, vicevoorzitter van COR zei bij de procedure, ​"consumenten zullen in staat zijn om geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen op basis van betrouwbare labels en normen.”

Meer dan 95 procent van de olijfolie die Amerikanen consumeren, wordt geïmporteerd. Die handelsbalans, betoogde Englehardt, ​"zou je verwachten als de VS niet in staat zou zijn om olijfolie in grote hoeveelheden te produceren.” Maar COR maakte op dat moment een explosieve groei door – ze kochten land en sloten deals met boeren die hun weg naar de schappen van Amerikaanse supermarkten vonden.

De hoorzitting vond plaats kort na een baanbrekende UC Davis-rapport, deels dubieus gefinancierd door Californische producenten, die meer geïmporteerde olijfolie verkeerd gelabeld vonden dan binnenlandse. Toen kwam er een boek, Extra maagdelijkheid van Tom Mueller, die de donkere kant van de olijfolie-industrie onthulde.

Het reguliere nieuws bracht zijn lezers in extase met sensationele koppen die de fraude met olijfolie in de Oude Wereld aan de kaak stelde, en COR vloog hoog – hij zwaaide met zijn vlag van Californië toen de consument wantrouwde en Koop Amerikaans sentiment op hun hoogtepunt waren.

Toen werd het werkelijkheid.

Een andere energieke nieuwkomer, Boundary Bend, vloog vanuit Australië over, instellen winkelen in de Golden State en begonnen met het betalen van boeren nog meer dan COR was geweest. Europese bedrijven uitgebreid hun activiteiten in de Central Valley. En grillig weer, droogtes en branden introduceerden elementen van onzekerheid in COR's nette, dicht op elkaar staande rijen jonge Arbequina-planten.

Ik was verrast toen we gerapporteerd in 2012 dat COR onderhandelde om een ​​merk Italiaanse olijfolie te kopen, Lucini. Ik schreef het toe aan een strategie van het bedrijf om de distributie van zijn eigen oliën uit te breiden naar speciaalzaken waar Lucini vermoedelijk sterker was.

De CEO van COR was destijds Gregg Kelley, een voormalig directeur van Silicon Valley die wist hoe hij geld moest ophalen – en hij deedMet nieuwe investeerders die tevreden gesteld moesten worden en de oorspronkelijke Spaanse investeerders die het bedrijf financierden, moet de druk om de hectische groei vol te houden tot de volgende stap hebben geleid.

"Onze grootste uitdaging is de aanvoer,” Kelley zei in 2015, kort na de overname van Lucini. ​"We hebben hier in Californië genoeg land en middelen om aan de huidige vraag te voldoen,' vertelde hij Olive Oil Times. ​"Je moet niet vergeten dat wij met het oog op de lange termijn opereren.”

COR's behoefte aan voortdurende groei en het besef dat Californië alleen niet genoeg was om de Amerikaanse honger naar olijfolie van 350,000 ton te stillen, leidden Kelley's team naar leveranciers in Zuid-Amerika en Europa. Het ging om die gevreesde geïmporteerde oliën waar COR en zijn lobbyisten een paar jaar eerder zoveel tijd aan hadden besteed om ze zwart te maken.

"We zijn begonnen met het op de kaart zetten van Californië met COR,” Kelley vertelden ons in 2017, ​"en nu hopen we de aandacht op Argentinië te vestigen.” COR wilde misschien het profiel van de Argentijnse producenten verhogen, maar niet genoeg voor een shout-out op het label.

In 2018, COR onthuld haar ​"Destination Series” in de herkenbare verpakking van het merk. Kelley moet zijn innerlijke Cupertino hebben gekanaliseerd toen hij de slogan goedkeurde ​"Wereldwijd geteeld, handgemaakt in Californië” dat verscheen in relatief kleine letters onder de ​""Californische" paraplu.

Het is klassiek ​"als je niet kunt verslaan ​'em, doe mee ​'em.” Plotseling was COR een begunstigde van de subsidies waar ze over klaagden. En ondanks al hun gepraat over waarheidsgetrouwe labels, beschuldigden velen het merk ervan een van de meest misleidende labels in de stad te voeren.

Italië kan zich hierin vinden.

Italiaanse olijfolie heeft al eeuwenlang een reputatie als de beste ter wereld. Het probleem is altijd geweest dat er heel weinig is om rond te gaan. Italianen consumeren meer dan het land produceert. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om elk jaar een half miljoen ton naar verre oorden te exporteren?

Like ​"“Gemaakt in Californië”, was er ​""Product of Italy", het absolute verkoopargument dat ervoor zorgt dat de door Italië gezegende (hoewel niet geproduceerde) olijfolie in elke winkel en bijna elke keuken ter wereld te vinden is.

Oliën uit Spanje, Marokko, Griekenland, en Tunesië werden vakkundig gemengd en verpakt in flessen en blikken met Italiaanse merknamen en afbeeldingen, en ze werden verklaard Producten uit Italië. De meeste van de olijfolie die écht Italiaans was, heeft De Laars nooit verlaten.

Toen begonnen de zaken te veranderen. Spanje werd het zat om in feite een derde van zijn land te wijden aan een winstgevend product en begon pogingen te ondernemen om zijn eigen vlag te laten wapperen, merken te vestigen en waarde toe te voegen. En Italiaanse boeren begonnen zich ongemakkelijk te voelen bij producten die beweerden Italiaans te zijn, terwijl ze dat niet waren.

De ​"Campagne “Made in Italy” gestart beschamen bedrijven die consumenten probeerden te misleiden en er werden nieuwe regels opgesteld om bottelaars te dwingen transparanter te zijn over de herkomst van oliën in Europa en daarbuiten.

En dat is wat er nu in Californië gebeurt.

Nieuw wetgevingAB-535, waarover wordt gedebatteerd, zou het gebruik van ​"Californische olijfolie, " ​"‘Californische olijven’ of andere soortgelijke termen in merknamen en verpakkingen die niet zijn geproduceerd van in Californië geteelde olijven.

"Dit is een reactie op de groeiende devaluatie van extra vierge olijfolie uit Californië door de producten van California Olive Ranch, die op cynische en valse wijze de naam Californië op hun etiket vermelden om consumenten de indruk te geven dat de olijfolie uit Californië komt", vertelde Alan Hilburg, de oprichter van de onlangs opgerichte California Coalition for Truth in Olive Oil Labeling, aan Olive Oil Times.

Maar COR ziet dat anders. ​"De etiketten van olijfolie die AB-535 reguleert, zijn niet misleidend wanneer ze opzichtig de regio van herkomst van hun product vermelden", vertelde de nieuwe CEO van het bedrijf, Michael Fox. Olive Oil TimesMaar als COR echt duidelijk wilde zijn over de oorsprong, waarom creëerden ze dan niet een apart merk voor hen, zoals hun Lucini-lijn?

In hun 2019/20 lidmaatschapsovereenkomstheeft de California Olive Oil Council een nieuwe regel aangekondigd: ​"Als gebruik van ​'Californië 'in een zin zoals bedrijfsnaam, merknaam of ander woord of groep woorden, of afbeeldingen die Californië identificeren op het etiket van een olie die door het lid wordt verkocht, dan moet 100 [procent] van het fruit om de olie te produceren komen uitsluitend uit de staat Californië. "

Dat maakte COR ongeschikt voor lidmaatschap van de groep. Een woordvoerder van het bedrijf zei dat ze sowieso niet van plan waren om weer lid te worden van de COOC.

Het staat op de muur geschreven. Maar het echte probleem hier is niet dat mensen niet kunnen zien of een olie in Californië of ergens anders is gemaakt aan de hand van het etiket. Het probleem is dat ze erom geven.

Of een EVOO in Italië, Californië, Tunesië of Slovenië wordt gemaakt, zou niet de belangrijkste factor moeten zijn bij aankoopbeslissingen. Natuurlijk is het leuk om de oorsprong te zien zonder woordspelingen en bedrog, maar wat telt is: is het goed?

Hoogwaardige extra vierge olijfolie wordt in tientallen landen over de hele wereld geproduceerd. Producenten van topkwaliteit, waar ze zich ook bevinden, verdienen uw klandizie.

Het probleem is dat mensen niet zelfstandig de kwaliteit kunnen bepalen. Daarom vertrouwen ze op cryptische informatie op etiketten die weinig regels volgen.

Gemaakt in Californië is een nieuw item in een lange lijst van betekenisloze marketingtermen, zoals Product van Italië en koudgeperst.

In een perfecte wereld zouden we allemaal weten hoe lekker EVOO zou moeten smaken, en nationalisme zou niet zo'n grote rol spelen in onze aankoopbeslissingen. Tot die tijd zal het zo gaan.