'Nieuwe Wereld'-producenten gaan handelsgroep aankondigen bij Rival International Olive Council

Al meer dan een halve eeuw is het in Madrid, Spanje gevestigd Internationale Olijfraad (IOC) heeft het eerste en laatste woord gehad over sensorische en chemische evaluatie, normen en het vergemakkelijken van de handel in olijfolie over de hele wereld. De hele Europese Unie en verschillende andere olijfolieproducerende landen zijn dat ook leden van het IOC. De VS is daar niet een van.

As gemeld Olive Oil Times afgelopen augustus, en uit beleidsoogpunt gaan de Verenigde Staten geen partnerschappen van deze aard aan. Dan Flynn van het UC Davis Olive Center zei: ​"In Washington blijft de boodschap terugkomen dat de VS geen enkele van hun jurisdictie over normalisatie willen afstaan ​​aan een groep vreemde naties. " Maar er is meer aan de hand dan een politieke oorlog. Het stemmen binnen de organisatie wordt gewogen naar landen met de hoogste productie, waardoor degenen met de hoogste consumptie, zoals de VS, in de kou staan.



Recente rapporten van ongebreidelde fraude in de branche, zoals eerder deze maand beschreven in een bom segment on ​'60 minuten 'en twijfelachtige normen voor de chemische en sensorische evaluatie van extra vierge olijfolie hebben alleen maar gediend om de vastberadenheid van de Amerikaanse producenten om hun eigen normen te creëren en te handhaven, te versterken.

Deelnemers aan het Internationale olijfoliecompetitie van New York in 2014 zei Gregg Kelley, CEO van California Olive Ranch (COR), ​"Wat de Internationale Olijfolieraad betreft, besteden we niet veel tijd aan zorgen over zijn activiteiten. Natuurlijk houden we ze bij en houden we bij wat daar gaande is, maar (de VS) is geen lid. Er zijn uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden en het is aan hen om te beslissen of ze een vooruitstrevende industrie zullen steunen die constant op zoek is naar de beste ervaring aan de consument.”

Gisteren, in een artikel op Bloomberg.com, stelden Peter Robison en Vernon Silver de vraag, ​"Staat Amerikaanse olijfolie op het punt zijn moment te hebben? " Het artikel trok parallellen tussen het cruciale moment in de geschiedenis van de wijnhandel toen, in 1975, producenten uit de Nieuwe Wereld eindelijk serieus werden genomen nadat een Californische vintage superieur werd geacht aan zijn Europese tegenhangers.

Dus, zoals EVOO van Amerikaanse makelij blijft doen schitter op wereldwijde wedstrijden en via proefpanels over de hele wereld, en terwijl de groeiende industrie blijft voortbouwen op de technische vooruitgang in de productie onder leiding van bedrijven als COR, Corto Olive en Cobram Estate, zien velen een grote verschuiving naar hogere kwaliteit en verantwoordingsplicht.

"California Olive Ranch probeert met olijven te doen wat Californië deed met wijn, ”zei Kelley tegen Bloomberg. En deze maand meldde het Bloomberg-artikel, ​"Van producenten uit de Nieuwe Wereld wordt verwacht dat ze de oprichting aankondigen van een rivaliserende organisatie, de World Olive Oil Trade Group, "waarvan de leden waarschijnlijk Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en andere producenten uit de Nieuwe Wereld zullen omvatten, zoals Chili, Argentinië, Uruguay en Zuid-Afrika. .

De organisatie zou ooit nog een andere vaandeldrager kunnen zijn, een organisatie die de unieke zorgen vertegenwoordigt van de jonge olijfoliesectoren in de Nieuwe Wereldlanden en hun progressieve benadering van een oude industrie.