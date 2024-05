Een zilveren randje voor sommige Marokkaanse producenten na een slechte oogst

In Marokko is een teleurstellende oogst afgesloten, met goed nieuws voor enkele producenten.

Adil Bajoub, een agronomisch ingenieur en coördinator van Marokko's eerste olijfolie-specifieke masteropleiding, Vertelde Olive Oil Times dat Marokko naar verwachting in het oogstjaar 109,836/2023 24 ton olijfolie zal produceren.

Hoewel de aanvankelijke droge omstandigheden zorgen baarden, hebben de recente regenbuien in Marrakesh onze vooruitzichten voor het komende seizoen verbeterd. – Wajih Rekik, CEO van CHO Amerika

Hoewel dit hoger is dan de aanvankelijke verwachting van 106,000 ton en de opbrengst van vorig jaar (die de Internationale Olijfolieraad heeft verlaagd van 156,000 ton naar 107,000 ton), blijft het aanzienlijk onder het vijfjarig gemiddelde van 160,000 ton.

Rachid Benali, de voorzitter van de Marokkaanse Interprofessionele Olijffederatie, vertelde de lokale media dat een gebrek aan regenval in de maanden vóór de oogst resulteerde in een veel lagere olieaccumulatie dan eerder werd verwacht.

"In de droge zones was de productie minimaal”, zei hij. ​"Zelfs in gebieden met een goede zetting van de olijvenvruchten waren de olijven erg klein. In plaats van 20 tot 22 procent te bereiken, lag de olieopbrengst tussen de 10 en 15 procent.”

Sommige boeren en molenaars in de provincie behaalden echter nog steeds bekroonde kwaliteit. Drie producenten hebben samen één Gold Award en twee Silver Awards gewonnen in 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

"De oogst dit jaar is beter uitgevallen dan verwacht, ondanks het tekort aan regen”, zegt Wajih Rekik, CEO van CHO America, dat een Silver Award verdiende voor zijn merk Moresh.

"Onze olijfoliekwaliteit was hoog en bereikte een zuurgraad van minder dan 0.2 procent in een groot deel van onze productie”, voegde hij eraan toe. ​"Hoewel de aanvankelijke droge omstandigheden zorgen baarden, hebben de recente regenbuien in Marrakesh onze vooruitzichten voor het komende seizoen verbeterd.”

Terwijl CHO-groep is van Tunesië grootste olijfolieproducentbeheert het bedrijf ook 280 hectare olijfgaarden in de buurt van Marrakech.

Volgens bedrijfsgegevens zal CHO Group in het huidige oogstjaar 600 ton Moresh extra vierge olijfolie exporteren, met Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada als de belangrijkste bestemmingen. ​"Onze omzet in 2024 verviervoudigde vergeleken met 2023”, aldus Rekik.

Ongeveer 400 kilometer ten noordoosten van Marrakech lopen de producenten achter Noor Fes vierde ook een relatief succesvolle oogst en Gold Award voor een biologische Picholine. De familie verbouwt ongeveer 300 hectare olijfbomen in de buurt van Saïss.

De producenten achter Noor Fès geloven dat de lokale Picholine-variëteit de sleutel is tot het overwinnen van de uitdagingen die verband houden met de klimaatverandering in Marokko. (Foto: Noor Fès)

"De oogst van dit jaar was erg goed”, zegt Ghizlane Tazi, algemeen directeur van het bedrijf. ​"Onze productie is stabiel ten opzichte van vorig jaar: we hebben zo'n 400 ton extra vergine olijfolie. '

Tazi schreef de veerkracht van het bedrijf toe aan zijn investeringen in de olijfgaarden en agronomische praktijken. Toch erkende ze de impact van de aanhoudende droogte en intense hittegolven op veel van de olijfolieproducenten in de provincie.

"We hebben een duurzaam en efficiënt druppelirrigatiesysteem," zei Tazi, eraan toevoegend dat Picholine-olijven begin april de neiging hebben om te bloeien, wat betekent dat ze niet werden beïnvloed door de sterke hittegolven en droge wind in mei, toen andere variëteiten de neiging hadden om te bloeien.

"Door onze irrigatie nauwgezet te beheren en de effecten van het wisselen van olijfbomen tot een minimum te beperken door middel van het op de juiste manier snoeien van bomen en het met de hand plukken om de knoppen te beschermen”, vermeed Noor Fès de extreme productiedalingen die andere producenten ondervonden, zei Tazi.

Toch blijven Marokkaanse producenten en functionarissen bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering terwijl het land steeds heter en droger wordt. Dit zal vooral voelbaar zijn bij de 40 procent van de olijfboomgaarden in het land die niet geïrrigeerd zijn.

"Onze grootste zorgen hebben betrekking op de gevolgen van de opwarming van de aarde en het gebrek aan regen, die aanzienlijke uitdagingen vormen voor de olijfolie-industrie”, aldus Rekik. ​"De schommelingen in de productie en de detailhandelsprijzen dreigen de consumptie van olijfolie te verminderen, omdat kopers zich mogelijk tot alternatieve oliën zullen wenden.”

Bajoub voegde eraan toe dat de eerste tekenen in de olijfgaarden wijzen op een nieuwe uitdagende oogst voor het Noord-Afrikaanse land, de op één na grootste olijfolieproducent op het continent.

"Gebaseerd op wat ik heb waargenomen tijdens mijn bezoeken aan enkele boomgaarden in de Meknes-regio, is er een aanzienlijke impact van de klimaatverandering op dit gewas: de regen van [eerder in de lente] gaf inderdaad hoop, maar de bloei werd bij sommige bomen verstoord. in volle bloei, andere beginnen net of bloeien helemaal niet”, zei hij.

"We kunnen in het oogstjaar 2024/25 opnieuw een productiedaling verwachten”, aldus Bajoub. ​"Ik ben er zeker van dat de productie in de regio Meknes in ieder geval onder het gemiddelde zal liggen."

Ondanks de uitdagingen gelooft Tazi dat Marokkaanse producenten zich kunnen aanpassen door inheemse variëteiten te omarmen, te investeren in moderne irrigatie en de beste oogstpraktijken te volgen.

"De trend is in de richting van volatiliteit omdat het klimaat onvoorspelbaar is en verandert in de hele regio”, voegde ze eraan toe. ​"Toch blijven we optimistisch.”