Deense Familie Ambachten Prijswinnende Olijfolie in Toscane

Gioanna en Henrik Brorson-Jorgensen genoten van de olijvenoogst in Uzzano, Toscane, vlak bij Florence en Lucca.

"We zijn erg tevreden over de kwaliteit van de olijfolie. Het smaakt buitengewoon,” vertelden ze Olive Oil Times.

We doen niets speciaals met onze bomen. We maaien het gras ongeveer drie keer per jaar en spuiten niets. De uitkomst van elk jaar ligt volledig in de handen van de natuur. - Henrik Brorson-Jorgense, mede-eigenaar, Casale 3 Danesi

Het Deense echtpaar en hun dochter richtten Casale 3 Danesi in 2012, een meermaals bekroonde olijfolieproducent die ook uitblonk in de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Met ongeveer 450 olijfbomen cultiveert de familie vier van de meest typische variëteiten van Toscane: Frantoio, Moraiolo, Leccino en Pendolino. De bomen groeien op terrassen die de zuidkant van het huis van de familie omringen.

Henrik en Gioanna Brorson-Jorgensen zijn de medeoprichters van de kleine Deense familiefarm. (Foto: Casale 3 Danesi)

"“Terwijl sommige van onze olijfbomen pas vijf jaar oud zijn, zijn de meeste meer dan 70 jaar oud”, aldus Henrik Jorgensen. ​"Onze boerderij dateert uit 1790 en is omgeven door 1.7 hectare grond. Het is een historisch gebouw. ​​Daarom kan zelfs de witte kleur niet worden veranderd.”

Ooit was de familieboerderij het huis van de beroemde Italiaanse acteur en komiek Raffaele Pisu. ​"Dat wisten we niet totdat onze dorpsdokter ons vroeg waar we ons hadden gevestigd en ons dit vervolgens vertelde,” zei Jorgensen. Nu hangt er een foto van Pisu die in het huis is genomen.

Jorgensen zei dat de familie zich richt op een vroege oogst en olijven van alle rijpheden mengt tot hun bekroonde extra vergine olijfolie.

"Als we beginnen met onze vroege oogst, dragen veel bomen nog volledig groene olijven, waarvan de olie prachtig mengt met die van de andere bomen die net bruin of zwart worden, en met die van de bomen die halverwege de rijping zijn,' aldus Jorgensen. ​"Het resultaat is een extra vierge olijfolie die we lekker vinden, met die sterke, frisse tonen.”

Casale 3 Danesi produceert bekroonde olijfolie van 450 bomen in Toscane. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Interessant genoeg gaan veel van onze flessen naar de Verenigde Staten en Denemarken, maar veel andere blijven in Italië, omdat we verschillende restaurantklanten hebben", voegde hij toe. ​"Ze kopen onze olijfolie ook online. Ze gebruiken ons product in de keuken om de smaken van gerechten als risotto te versterken; ze herkennen de kwaliteit.”

Net als hun buren past het gezin dezelfde biologische aanpak toe op al hun gewassen, inclusief wijnranken en ander fruit.

"Toen het allemaal begon, introduceerde onze buurman ons in de fascinerende wereld van olijfolieproductie. Hij beheert meer dan 2,000 bomen en leerde ons de basisbeginselen,” zei Jorgensen.

"“Wij doen niets speciaals met onze bomen”, voegde hij toe. ​"We maaien het gras ongeveer drie keer per jaar en spuiten niets. De uitkomst van elk jaar ligt volledig in de handen van de natuur.”

In de loop van de tijd plantte Jorgensen een kleine wijngaard aan in de buurt van de olijfboomgaard. ​"Ik zie het verschil, want onze biologische aanpak voelt als een zware strijd met de wijngaard, maar met de olijfbomen lijkt alles op zijn plek te vallen', zei hij.

"“Het weer en de schommelingen in de olijvenproductie die door de natuur worden bepaald, zoals de wisselende opbrengsten en het oliegehalte in de olijven, zijn onze grootste uitdagingen”, merkte Jorgensen op.

Een nabijgelegen molen voorziet het Deense gezin van alles wat ze nodig hebben om extra vergine olijfolie van hoge kwaliteit te produceren.

"“Toch is het in oogstseizoenen als deze, waarin zware regenval alles nog moeilijker maakt, niet gemakkelijk voor ons of de hele regio”, aldus Jorgensen.

Casale 3 Danesi verkoopt extra vergine olijfolie in Italië en exporteert naar de Verenigde Staten en Denemarken. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Soms volgde de molen niet het gebruikelijke openingsschema omdat veel mensen niet aan het oogsten waren, waardoor we sommige oogstdagen eerder moesten beëindigen dan we wilden', voegde hij toe.

De olijven uit de kleine boomgaard worden met de hand geplukt met behulp van moderne elektrische harken en de traditionele groene netten die tijdens het oogstseizoen overal in het Italiaanse landschap te vinden zijn.

"“Als het gaat regenen, wordt alles natuurlijk ingewikkelder”, aldus Jorgensen. ​"Bovendien betaal je meer voor het malen als je natte olijven naar de molen brengt, omdat hun gewicht varieert.”

Regen had invloed op de oogstactiviteiten van veel Italiaanse telers, waardoor de familie gedwongen werd om te stoppen en te gaan oogsten. Ze wachtten hele dagen tot de boomgaard droog was.

"Dat was een andere uitdaging, omdat sommige werknemers die ons tijdens de oogst helpen, elders ook drukke schema's hebben', aldus Jorgensen. ​"Zelfs met al die uitdagingen tijdens de oogst is het resultaat een uitzonderlijk goede olijfolie.”

"Ik zag net dat we op plek 41 staanst onder olijfolieproducenten in Italië en 80th wereldwijd. Daar zijn we erg blij mee,” concludeerde Jorgensen, verwijzend naar hun plaatsing in de Olive Oil Times Wereldranglijsten.