Bekroonde producent promoot Rhodos als olijfoliebestemming

Het eiland Rhodos in de zuidoostelijke Egeïsche Zee is een populaire toeristische bestemming voor zowel Grieken als buitenlanders en is niet de eerste regio die in je opkomt als het om Griekse olijfolie gaat.

De liefde van de familie Kallas voor olijfbomen heeft Rhodos echter op de kaart gezet van de belangrijkste olijfolieproducerende regio's van het land.

De boodschap die wij (met deze awards) wilden uitdragen is dat Rhodos naast een toeristische topbestemming ook een plaats is waar olijfolie van hoge kwaliteit wordt geproduceerd. – Stavros Kallas, CEO, Natura Rodos

De Kallases cultiveren al generaties lang olijfbomen; hun eerste olijfolie werd geproduceerd in 1959. In de loop der jaren realiseerde de familie zich dat de weg vooruit was om olijfolie te merken in plaats van deze in bulk te verkopen. De eerste olijfolie uit hun olijfgaarden werd eind jaren negentig gebotteld.

In 2000 verplaatste de familie al hun activiteiten naar het dorp Theologos in het noordwesten van Rhodos Natuur Rodos.

Een keerpunt voor het bedrijf was de eerste deelname aan de 2020 NYIOOC World Olive Oil Competition, waar het won een Zilveren Award. Sindsdien is Natura Rodos consequent bekroond tijdens de grootste wedstrijd voor olijfoliekwaliteit ter wereld.

"De boodschap die we wilden overbrengen is dat Rhodos niet alleen een toeristische topbestemming is, maar ook een plaats is waar olijfolie van hoge kwaliteit wordt geproduceerd”, aldus Stavros Kallas, CEO van het bedrijf. ​"In de daaropvolgende jaren zijn we niet opgehouden met ons best te doen verdiende een Gold Award in New York in 2022.”

"Het is voor ons een groot genoegen dat ons product zijn weg naar het buitenland heeft kunnen vinden en kan worden geïntroduceerd bij mensen uit andere continenten en culturen”, voegde hij eraan toe. ​"Klanten willen altijd graag iets proberen dat bekroond is en waarvan bekend is dat het specifieke normen op het gebied van kwaliteit en smaak overtreft.”

In de 2023 NYIOOC, het bedrijf won er nog een Gold Award voor zijn Koroneiki extra vergine olijfolie, gevolgd door een Zilveren onderscheiding in 2024.

"Onze inspanningen werden op de best mogelijke manier beloond, waardoor onze aanwezigheid tussen de beste olijfolies ter wereld werd verzekerd”, aldus Kallas.

"De prijs van dit jaar was vooral belangrijk omdat het een heel moeilijk jaar voor ons was”, voegde hij eraan toe. ​"Als gevolg van de verwoestende bosbranden van vorig jaar zijn de gewassen en de natuurlijke omgeving van ons eiland ernstig getroffen, en zijn we getuige geweest van de gevolgen van de klimaatverandering voor het ecosysteem van het eiland.”

Kallas teelt vier variëteiten, waaronder Frantoio, geïntroduceerd tijdens de Italiaanse bezetting begin jaren twintigth eeuw. (Foto: Natura Rodos)

Natura Rodos kweekt 2,000 olijfbomen van vier verschillende variëteiten: de Griekse Koroneiki, de Italiaanse Frantoio en de Spaanse Arbequina en Picual. Ongeveer een kwart van de bomen van het bedrijf is biologisch geteeld.

Kallas zei dat de Koroneiki-bomen de hoogste opbrengst hebben van hun olijfvariëteiten, terwijl de bomen van de twee Spaanse cultivars de jongste zijn in de familiebosjes.

De Frantoio-olijfbomen daarentegen hebben hun wortels in de Italiaanse bezetting van Rhodos, die begon in het begin van de jaren tien van de vorige eeuw en dertig jaar duurde.

"Het telen van olijfbomen van verschillende variëteiten geeft ons ook enige flexibiliteit, omdat de vruchten tijdens de oogst op enigszins verschillende tijdstippen kunnen worden geplukt,” zei hij.

Maar net als bijna elke andere olijfolieproducent in het Middellandse Zeegebied wordt Natura Rodos getroffen door de klimaatverandering.

"De hogere temperaturen tijdens de bloei van de bomen en de duidelijke vermindering van de regenval hebben invloed op de olijfolieopbrengst van onze bomen”, aldus Kallas. ​"We moesten de meeste van onze olijfgaarden irrigeren om onze productiecapaciteit en de hoge organoleptische kenmerken van onze olijfolie te behouden.”

Kallas voegde eraan toe dat bosbranden een andere belangrijke bedreiging vormen voor de boeren in Rhodos, waarbij jaarlijks veel olijfbomen op het eiland in brand staan.

Klimaatverandering is een voortdurende uitdaging voor producenten op het eiland Rhodos. (Foto: Natura Rodos)

"Onze bomen zijn tot nu toe onaangetast gebleven door branden, maar we hebben gemerkt dat onze omzet aanzienlijk daalt in door brand getroffen gebieden”, zei hij.

"Branden zijn een onvoorspelbare factor die angst veroorzaakt bij alle olijventelers op het eiland”, aldus Kallas. ​"Daarom ontdoen we onze bosjes in de zomer voortdurend van droog gras en onkruid en passen we alle brandbeveiligingsmaatregelen toe.”

Rhodos, in Griekenland bekend als de ​'Emerald Island' is het vierde grootste eiland van het land en herbergt meer dan 1.5 miljoen olijfbomen, voornamelijk Griekse cultivars.

Afgelopen augustus werden grote stukken landbouwgrond, waaronder 50,000 olijfbomen, verwoest beschadigd door een natuurbrand die meer dan tien dagen brandde in Midden- en Oost-Rhodos.

Kallas benadrukte dat het permanente doel van Natura Rodos is om de hoogste kwaliteit van zijn olijfolie te behouden.

"We houden de zuurgraad van onze extra vierge olijfolie laag en controleren voortdurend alle parameters tijdens de extractie om binnen de perken te blijven”, zei hij. ​"Wij geven er de voorkeur aan een kleinere hoeveelheid olie te verkrijgen dan de delicate organoleptische kenmerken van onze olijfolie te verliezen.”

"We wisten dat we een kwaliteitsproduct in handen hadden, dus besloten we om überhaupt mee te doen aan de wedstrijd in New York”, voegde Kallas eraan toe. ​"Ons eiland, Rhodos, wordt ook geprezen vanwege onze erkenning op de NYIOOC, bekend geworden als een plaats waar smaakvolle landbouwproducten van hoge kwaliteit worden geproduceerd.”