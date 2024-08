Boundary Bend, Australische leider op het gebied van innovatieve olijfolie

In iets meer dan tien jaar tijd hebben medeoprichters Rob McGavin en Paul Riordan en hun team bij Boundary Bend Limited hebben het grootste olijfoliebedrijf van Australië opgericht. ​"Maar jeetje, we hebben wat problemen gehad', zegt de heer McGavin. ​"Het is gewoon zwaar. En ik zou zeggen dat 95 procent van de mensen die erop uit gaan om een ​​olijfgaard te planten – zelfs als ze in de industrie zitten – er echt moeite mee hebben, omdat het heel, heel moeilijk is om ze consequent te laten produceren – om je bestuiving, voeding, water, verwerking, logistiek juist – zodat je aan de andere kant een uitstekende kwaliteit EVOO hebt voor een concurrerende prijs.”

Olijfolie-expert Dr. Richard Gawel is vol lof over de inspanningen van Boundary Bend en de belangrijke bijdragen aan de industrie als geheel. ​"Ze zijn een echt verticaal geïntegreerd bedrijf – van kwekerij tot marketing”, zegt Dr Gawel. ​"Ze dragen aanzienlijk bij aan onderzoekskennis over olijfolie, en veel van hun resultaten zijn openbaar beschikbaar en relevant voor producenten, zowel in Australië als elders. Ze hebben onderzoek gedaan naar een breed scala aan onderwerpen, zoals middelen voor het losmaken van fruit, vorstschade, mechanisch oogsten en verwerkingshulpmiddelen om er maar een paar te noemen, en hun laboratorium heeft ook gewerkt aan het verifiëren van de geldigheid van nieuwe tests die helpen identificeren wat ik beschouw als zijnde de plaag van de industrie: de aanwezigheid van oude olie in mengsels. Het belangrijkste is dat via hun Cobram Landgoed merk, hebben ze een belangrijke rol gespeeld bij het plaatsen van betaalbare, hoogwaardige EVOO in de Australische supermarktschappen.”

Dr.Gawel wijst er ook op dat de technische experts van het bedrijf, Leandro Ravetti en Pablo Canamasas, actief zijn in het verspreiden van hun resultaten aan de industrie en hun tijd besteden aan andere branchekwesties, zoals het ontwikkelen van moderne, relevante normen om consumenten te helpen het verschil tussen de olijfoliesoorten.

"Vanuit de marketingkant,” voegt Dr. Gawel toe, ​"Boundary Bend heeft actief gewerkt aan het creëren en promoten van twee niveaus van EVOO - een supermarktlijn en een op rassen gebaseerde speciale lijn, en ze zijn misschien wel het meest onmiddellijk erkende EVOO-merk in Australië geworden. Als bedrijf zijn ze al lange tijd voorstanders van de Australische Olive Association, zowel in het verstrekken van

expertise en ondersteunend onderzoek.”

Tegenwoordig exploiteert Boundary Bend Limited meer dan $ 250 miljoen (USD 254 miljoen) aan olijfactiva en is met 2.5 miljoen olijfbomen onder zijn controle de grootste eigenaar / beheerder van olijfgaarden in Australië en een van de grootste ter wereld.

De afgelopen zes seizoenen leidt BBL de dynamische en opkomende olijfolie-industrie in Australië. Het bedrijf is de eerste en enige teler in Australië die in één seizoen meer dan 40,000 ton fruit heeft geproduceerd en verwerkt. En met minder dan 18 procent van alle olijfbomen die in Australië zijn geplant, hebben BBL-boomgaarden de afgelopen vier jaar ongeveer de helft van de Australische olijfolie geproduceerd.

De fruitproductie van BBL is aanzienlijk hoger dan het wereld- en Australische gemiddelde. De gemiddelde olieopbrengst per hectare is meerdere malen (370 tot 1,500 procent) hoger dan die van de traditionele en grote producerende regio's Spanje, Italië, Griekenland, Turkije en Tunesië.

"De ultramoderne verwerkingsfabrieken van BBL in het noorden van Victoria, met een capaciteit van meer dan 1,700 ton per dag, zijn niet alleen de grootste verwerkingsfabrieken op het zuidelijk halfrond, maar ook de meest efficiënte en kwaliteitsgedreven”, zegt Executive en Technisch Directeur Leandro Ravetti. ​"Deze verwerkingsfabrieken zijn niet alleen in staat om de laagste verwerkingskosten in Australië te behalen en zijn compatibel met de verwerkingskosten in elk ander gebied van de wereld, maar hebben ook een aantal van de hoogste extractie-efficiënties, met een gemiddelde extractie-efficiëntie van meer dan 89 procent in het verleden. vier seizoenen."

In de afgelopen acht jaar heeft BBL steeds meer olijfolie geproduceerd met behoud van extreem hoge kwaliteitsnormen. Als bewijs hiervan hebben BBL-oliën alleen al in de afgelopen twee jaar vier Best in Show-prijzen gewonnen (waaronder Best Oil in Australia in 2009), 22 gouden medailles, 41 zilveren medailles en 45 bronzen medailles, waardoor ze de meest bekroonde oliën zijn in de Australische olijfolie-industrie.

"Ik denk dat Australië cruciaal is voor de toekomst van de olijfolie-industrie", zegt Rob McGavin. ​"Er zullen de komende 10 jaar behoorlijk grote vooruitgang zijn op het zuidelijk halfrond wat onze positie op de wereldmarkt betreft.” Met de toewijding van Boundary Bend om nieuwe technologieën te omarmen, conventies uit te dagen en te experimenteren met nieuwe ideeën, zal het bedrijf zeker een belangrijke rol spelen bij deze komende evenementen.