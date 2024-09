Peloponnesische smaken naar Amerikaanse keukens brengen

Toen de Grieks-Amerikaanse Katerina Mountanos zich in de Verenigde Staten vestigde en een gezin stichtte, was ze teleurgesteld over de smaak van de meeste Griekse olijfolie die in Amerikaanse supermarkten werd verkocht.

"Toen ik mijn eigen gezin stichtte, begon ik meer thuis te koken', vertelde Mountanos Olive Oil Times. ​"Ik vond dat de Griekse extra vierge olijfolie in de supermarkt hier smaakte het totaal niet naar wat mijn familie in Griekenland produceerde en genoot.”

Hoewel Mountanos voornamelijk opgroeide in Londen en New York, bracht ze haar zomers als kind door in het huis van haar familie in het kleine pittoreske stadje Koroni in het zuiden van de Peloponnesos.

Zie ook: Producentprofielen

"“Dit idyllische dorp heeft altijd het ware Griekenland vertegenwoordigd”, zei ze. ​"Ik weet niet zeker of ik het geluid van de zee, de geur van zout en de smaak van olijfolie in woorden kan vatten.”

Koroni wordt beschouwd als de oorsprong van de Koroneiki-olijfsoort. In de 19th In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde de stad zich snel en groeide de lokale economie op basis van de productie van olijfolie, rozijnen en aardewerk.

"“Ik ben opgegroeid met de kennis van hoe goede olijfolie smaakt”, aldus Mountanos. ​"Ik wist dat ik de goede dingen naar de VS wilde brengen”

Voordat hij zich waagde aan de wereld van de olijfolieproductie, nam Mountanos ook een cursus olijfolie sommelier om dieper in te gaan op de verdiensten en kwaliteiten van extra vergine olijfolie.

Katerina Mountanos richtte Kosterina op om extra vierge olijfolie en tafelolijven uit de Peloponnesos naar de Verenigde Staten te brengen. (Foto: Kosterina)

"Ik was overdonderd door de gezondheidsvoordelen van olijfolie wanneer [de olijven] vroeg worden geoogst en op de juiste manier worden gemalen,” zei ze. ​"Ik leerde over de polyfenolen gevonden in extra vergine olijfolie en het verhaal van het onderzoeksteam dat ze ontdekte.”

"Ik besloot me te richten op het maken van een extra vierge olijfolie die authentiek mediterraan is, heerlijk om te ruiken, te proeven en mee te koken, en bovenal vol zit met gezondheidsvoordelen', voegde Mountanos toe.

Olijfoliepolyfenolen, zoals oleuropein, hydroxytyrosol en oleocanthal, zijn natuurlijk voorkomende plantenstoffen die als antioxidanten werken.

Oleocanthal, dat uitsluitend in extra vergine olijfolie voorkomt, heeft aantoonbaar dezelfde effecten op het menselijk lichaam als ibuprofen, een ontstekingsremmend medicijn dat pijn, koorts en ontstekingen verlicht.

Kosterina, het bedrijf opgericht door Mountanos (ook bekend als Katina) en haar man Kostas, lanceerde in 2020 zijn eerste merk olijfolie op fles. De extra vierge olijfolie Kosterina Original met een hoog fenolgehalte wordt gemaakt van vroeg geoogste Koroneiki-olijven die in het zuiden van de Peloponnesos worden verbouwd.

Kosterina verwerkt ook Kalamata en groene Konservolia tafelolijven. (Foto: Kosterina)

Sindsdien heeft Kosterina haar lijn olijfolie uitgebreid met de Kosterina Everyday olijfolie, een biologische extra vierge olijfolie die het meest geschikt is voor Koken en bakkenen de lijn van gearomatiseerde extra vierge olijfolie met Griekse kruiden en knoflook.

"“Extra vierge olijfolie van topkwaliteit met een hoog gehalte aan polyfenolen is altijd de kern van ons merk geweest”, aldus Mountanos. ​"Wij willen mensen helpen om langer en lekkerder te leven.”

"Smaak is een indicator van kwaliteit en te veel Amerikanen missen niet alleen de onweerstaanbare smaak van extra vierge olijfolie, maar ook de antioxiderende superkrachten die afkomstig zijn van olijven die vroeg zijn geoogst", voegde ze toe.

Toewijding aan kwaliteit en authenticiteit heeft zijn vruchten afgeworpen voor Kosterina, waardoor het bedrijf dit jaar een Silver Award heeft gewonnen NYIOOC World Olive Oil Competition voor de monovarietal Kosterina Original, zijn eerste deelname aan de wedstrijd.

De oogst begint in de olijfgaarden van Kosterina in Koroni. (Foto: Kosterina)

Het is geen verrassing dat Mountanos' Griekse afkomst en haar passie voor authentieke Griekse smaken haar ook in de olijvenbranche hebben gebracht. Een recente toevoeging aan Kosterina's mediterrane assortiment zijn de natuurlijk gedroogde Kalamata- en groene Konservolia-tafelolijven van het bedrijf.

Opnieuw reisde Mountanos terug naar haar kindertijd om de gereedschappen te vinden waarvan zij geloofde dat ze

beter passen bij Kosterina's nieuwe project.

advertentie

advertentie

"Toen ik jong was en mijn zomers in Koroni doorbracht, bonden mijn grootmoeder en andere plaatselijke bewoners een zak olijven van het huis vast en lieten ze maandenlang in de zee rijpen', aldus Mountanos.

"“Bijna alle olijven die ik hier in de VS zag, waren smakeloze, zwarte olijven die hoogstwaarschijnlijk in loog waren uitgehard, waardoor alle gezonde voedingsstoffen uit de olijf zijn verdwenen”, voegde ze toe. ​"Toen we onze producent in Griekenland vonden die hun olijven op natuurlijke wijze in zeezout liet rijpen, wisten we dat we de juiste producent hadden gevonden om hoogwaardige Griekse olijven naar de Verenigde Staten te brengen.”

Kosterina won een Zilveren Award op de 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. (Foto: Kosterina)

Volgens één bron werden de eerste olijven die in zout water werden geconserveerd, per ongeluk ergens in de Griekse zeeën ontdekt in de oudheid: in zijn epische gedicht Aeneis van de 1st eeuw v.Chr., vertelt de Romeinse dichter Vergilius het verhaal van een Griekse visser die olijven in het water zag drijven tijdens het vissen. Nadat hij ze had geproefd, besefte hij dat ze hun bittere smaak hadden verloren en een unieke smaak hadden.

Volgens Mountanos resulteert het natuurlijk rijpen van olijven in zeezoutpekel gedurende zes tot twaalf maanden in gefermenteerde olijven met een hoog gehalte aan probiotica, de bacteriën die essentieel worden geacht voor een gezonde darmflora.

"Extra vierge olijfolie is goed voor het hart, maar olijven zijn ook een bron van essentiële voedingsstoffen', voegde ze toe. ​"Olijven zijn ook rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetten, die de cardiovasculaire gezondheid bevorderen en ijzer, koper, calcium en vezels bevatten.”

"“Ik beschouw mezelf als een geluksvogel en ik wil de opmerkelijke schatten van Zuid-Griekenland zo goed mogelijk delen”, aldus Mountanos. ​"Mijn geboorteplaats, Koroni, en de herinneringen die mijn familie en ik daar hebben gecreëerd, zijn verweven met alles wat we bij Kosterina doen.”

"Onze missie is om te blijven bewijzen dat gezond ook lekker kan zijn en dat de moderne Mediterraan dieet is het beste voor de algehele gezondheid,” concludeerde ze.