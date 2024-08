De provincie Buenos Aires ziet een aanzienlijke groei in de olijfolieproductie

De olijfolieproductie stijgt langzaam maar gestaag in de provincie Buenos Aires, gevoed door nieuwe olijfbomen die zijn geplant in de wijk Coronel Dorrego.

Olijfbomen werden ongeveer 50 jaar geleden voor het eerst geplant in Coronel Dorrego, 525 kilometer ten zuiden van de nationale hoofdstad. Sindsdien zijn ze uitgebreid tot ongeveer 2,500 hectare en dragen ze ongeveer de helft van de jaarlijkse olijfolieproductie van de provincie bij.

Volgens gegevens van de Argentijnse Olijffederatie (FOA) is de provincie Buenos Aires verantwoordelijk voor twee procent van de nationale productie. Ongeveer 96 procent van de Argentijnse olijfolieproductie vindt plaats in de westelijke regio's San Juan, La Rioja, Catamarca en Mendoza.

In een poging om de olijventeelt in het gebied uit te breiden, hebben lokale producenten samengewerkt met het National Agricultural Technology Institute (INTA) om de beste plekken in het district te vinden om meer bomen te planten en een regionaal merk te ontwikkelen.

Ondanks het duidelijk andere klimaat dan het meer droge en bergachtige westen van Argentinië, vertelde José Massigoge, een onderzoeker bij INTA Barrow in Buenos Aires, aan de lokale media dat de bodem- en klimaatomstandigheden nog steeds ontvankelijk zijn voor de olijventeelt.

"Het gebied rond Dorrego, vooral in de buurt van de kust, beschikt bijvoorbeeld over zeer geschikte bodems die worden gekenmerkt door zandige leem die uitstekende drainage biedt – een van de essentiële vereisten voor de teelt van olijfbomen”, zei hij. ​"Hoewel de olijfboom een ​​veerkrachtige plant is, heeft hij een goede drainage voor zijn wortels nodig, een voorwaarde waaraan in deze regio voldoende wordt voldaan.”

Producenten zeggen dat de thermische amplitude de geleidelijke rijping van het fruit bevordert, wat resulteert in verhoogde niveaus van fenolen en een hoog aandeel oliezuur.

Massigoge merkte dat op ​"de koele temperaturen tijdens de vroege oogst dragen bij aan de aanwezigheid van polyfenolen en andere essentiële verbindingen, die de olie bitter maken. Bovendien is deze toestand gunstig voor het behoud van de olie, waardoor een hoge mate van duurzaamheid in de loop van de tijd wordt gegarandeerd.

Federico Bottini, een partner bij Agroliva, voegde eraan toe dat de aanzienlijke verschuiving tussen dag- en nachttemperaturen olijfolie oplevert met interessante organoleptische eigenschappen.

"Een ander opmerkelijk onderscheid is de beschikbaarheid van watervoorraden; de regio ontvangt jaarlijks ongeveer 600 millimeter neerslag, wat aanzienlijk hoger is dan die van de grootste plantagegebieden van het land”, zei hij. ​"Hoewel irrigatie in onze regio noodzakelijk is, dient het vooral als aanvullende maatregel. Bovendien heeft het koelere klimaat tijdens het oogstseizoen een positieve invloed op de kwaliteitsindicatoren van de producten."

"Hoewel ik niet over gespecialiseerde expertise op dit gebied beschik, kan ik bevestigen dat onze oliën consistent uitstekende resultaten opleveren in zowel fysisch-chemische als sensorische evaluaties”, voegde hij eraan toe. ​"Daarom hebben we in verschillende competities consequent gunstige resultaten behaald.”

Argentinië blijft een relatief bescheiden land extra vergine olijfolie producent vergeleken met de grootste producenten in het Middellandse Zeegebied. Volgens gegevens van de Internationale Olijfraad heeft het land de afgelopen vijf jaar gemiddeld 31,800 ton per jaar opgebracht, waarmee het de grootste producent buiten de Middellandse Zee is.

Producenten verwachten echter een daling van de oogst dit jaar vanwege de vele bosjes die een ​'buiten het jaar' in de natuurlijke alternatieve lagercyclus, een gebrek aan koude uren en extreme weersomstandigheden.

Niettemin blijven boeren in het hele land nieuwe olijfbomen planten, vooral in San Juan en La Rioja, om aan de stijgende vraag in de Verenigde Staten en de Verenigde Staten te voldoen. Europa.

De eerste plantages in Buenos Aires begonnen eind jaren veertig. In die tijd werden voornamelijk Picual- en Arbequina-bomen gekweekt en vond de productie plaats volgens traditionele methoden.

De hedendaagse praktijken in de regio zijn echter geëvolueerd om Arbosana- en Koroneiki-bomen te integreren die zijn geplant in olijfgaarden met een hoge dichtheid, die meer dan 2,000 olijfbomen per hectare bevatten.

Federico Hollender, de eigenaar van Estilo Oliva in Coronel Dorrego, herinnerde zich dat hij zich had aangepast aan modernere technologie.

"We besloten om te leren, de nieuwste technologieën in deze activiteit toe te passen en te kiezen voor het superintensieve systeem”, zei hij. ​"Toen zijn we begonnen met het beplanten van meer hectares met andere soorten olijfbomen, en we besloten door te gaan met telen.”

Producenten zijn optimistisch dat de olijventeelt in de provincie Buenos Aires zal blijven groeien en ondersteunen de lancering van een internationale olijfoliewedstrijd in de hoofdstad.