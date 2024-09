Calabrische coöperatie legt nadruk op kwaliteit en bouwt schaalvoordelen op

Olijfboeren in Calabrië, de op één na grootste olijfolieproducerende regio van Italië, zijn al begonnen met de oogst.

""Hoewel we dit jaar geen grote volumes verwachten, verwachten we wel een product van topkwaliteit", aldus Valeria Minasi, coördinator van het Dea Carolea-project in de regio Zuidwest-Italië.

Dea Carolea is een experimentele coöperatie die is opgericht door lokale olijfolieproducenten. Het doel is om schaalvoordelen te behalen, agronomische praktijken te optimaliseren en gezamenlijk hun hoge kwaliteit te verhogen extra vergine olijfolie op de wereldmarkt.

Een onderscheidend kenmerk van deze oogst is de uitzonderlijk hoge uiteindelijke olijfolieopbrengst, ongeëvenaard door anderen, zelfs bij een vroege oogst... Het is een zeer gewaardeerde olijfolie met een bijna intens medium fruitig profiel. - Antonio Lauro, oprichter, EVO IOOC Italië

Dea Carolea is een woordspeling die het Italiaanse woord voor godin samenvoegt, dea, met Carolea, de olijfsoort die al lang de vlaktes van Lamezia Terme domineert.

Onder het merk Dea Carolea houden deelnemende telers zich aan strikte productieprotocollen en certificeringen voor olijfolie.

Het Dea Carolea-project bouwt voort op het werk van producenten die al actief zijn binnen de Lametië Certificering met beschermde oorsprongsbenaming, die geldt voor olijfolie geproduceerd in Lamezia Terme.

Talrijke olijventelers beheren kleine en middelgrote boomgaarden op de vlakte en sommige families produceren al eeuwenlang olijfolie.

Dea Carolea wordt gepromoot als een kans voor telers om hun boerderijen, boerderijen en olijfoliemolens uit te breiden en veerkracht te bevorderen door gezamenlijke inspanning.

"“Een nieuwe generatie olijfondernemers die hun familiebedrijven hebben overgenomen en nieuw leven hebben ingeblazen, zijn de drijvende kracht achter het project”, aldus Minasi. ​"Om het merk te laten ontstaan, zoals het geval was met het beroemde Terra di Bari, moeten dit erfgoed en deze uiteenlopende ervaringen samenkomen in één enkel product.”

Volgens de projectcoördinator hebben 17 producenten zich er al toe verbonden om een ​​deel of al hun productie te laten voldoen aan de BOB-normen van het merk.

"“Sommige van onze bomen zijn eeuwenoud, terwijl andere zijn vervangen om de productiviteit te verhogen”, aldus Maria Cristina Di Giovanni, mede-eigenaar van Podere d'Ippolito, een PDO-consortiumboerderij en projectpromotor van Dea Carolea. ​"Wij vermijden echter intensieve of superintensieve landbouw, omdat dit ons landschap en onze identiteit is.”

"“Het beheren van zo’n prachtige olijfgaard is niet altijd gemakkelijk vanwege de kosten die ermee gepaard gaan”, voegde ze toe. ​"Bomen die eeuwen oud zijn, zijn veeleisender en uitdagender, en we hebben te maken gehad met een tekort aan arbeidskrachten.”

Volgens Di Giovanni hebben de fragmentatie en de kleinschaligheid van lokale olijfolieproducenten de erkenning van Carolea's extra vierge olijfolie vertraagd.

"“In eerste instantie organiseerden we promoties en bijeenkomsten met kopers en andere geïnteresseerden in olijfolie met de BOB-aanduiding Lametia”, aldus Di Giovanni. ​"“Hierdoor konden we mogelijke zwakke punten identificeren.”

"We realiseerden ons dat het bundelen van krachten essentieel was om zowel de kwaliteit als de kwantiteit te waarborgen', voegde ze toe, waarbij ze de noodzaak benadrukte om aan de eisen van de internationale markt te voldoen.

Maria Cristina Di Giovanni gelooft dat de coöperatie Dea Carolea lokale producenten zal helpen om Carolea extra vierge olijfolie wereldwijd te promoten. (Foto: Dea Carolea)

Naast de richtlijnen van Lametia PDO biedt Dea Carolea haar leden specifieke procedures aan die zij moeten volgen.

Dankzij deze procedures wordt uitsluitend gebruikgemaakt van extra vierge olijfolie met BOB-certificering, die bovendien is getest door een gecertificeerd proefpanel.

advertentie

advertentie

"“We testen elke partij die aan het project wordt voorgelegd en die al een PDO-certificering heeft”, aldus Minasi. ​"Zodra deze partijen tot één enkel product worden gemengd, krijgt de resulterende extra vierge olijfolie ook zijn eigen PDO-certificering.”

"Bovendien wordt het product verder onderzocht door een gecertificeerde paneltest, waarna het een Dea Carolea extra vierge olijfolie wordt", merkte ze op.

Vanwege de verschillende agrarische praktijken van haar leden produceert Dea Carolea biologische en conventionele olijfolie.

"“Een voorbeeld van de gestandaardiseerde procedures is de oogst, die naar verwachting medio oktober in volle gang zal zijn”, legt Minasi uit.

Producenten kiezen voor een vroege oogst om de optimale kwaliteit van het Carolea-ras te verkrijgen en tegelijkertijd potentiële schade te voorkomen. olijf fruitvlieg plagen.

"Een onderscheidend kenmerk van deze oogst is de uitzonderlijk hoge uiteindelijke olijfolieopbrengst, ongeëvenaard door anderen, zelfs bij een vroege oogst", aldus Antonio Lauro, professioneel proever en oprichter van de EVO IOOC Italië olijfolie kwaliteitswedstrijd.

Door de vroege oogst kan Carolea haar optimale eigenschappen laten zien gezondheidsvoordelen en organoleptische kwaliteiten.

"“Als Carolea vroeg wordt geoogst, bevat het een hoog gehalte aan biofenolen, wat niet het geval is als het rijp wordt geoogst”, aldus Lauro. ​"Het ideale moment om te oogsten is wanneer de olijven van groen naar geel beginnen te kleuren, waardoor een opbrengst wordt behaald die hoog blijft in vergelijking met andere cultivars.”

"“Het is een zeer gewaardeerde olijfolie met een bijna intens, medium fruitig profiel”, voegde hij toe. ​"De karakteristieke tonen van het ras zijn onder meer appel, goudappel en amandel, met vaak hints van artisjok en olijfblad.”

Carolea's bitterheid is duidelijk aanwezig, met een gemiddelde intensiteit. ​"“Het heeft de neiging om de kruidige tonen te overschaduwen, die ook een gemiddelde intensiteit hebben, maar iets milder zijn”, aldus Lauro.

Di Giovanni benadrukte dat kopers die olijfolie van Dea Carolea zoeken, door als coöperatie tussen de leden te opereren, met één aanspreekpunt te maken krijgen.

"“Wij geloven dat dit de belangrijkste stap voorwaarts is waar we naar hebben gestreefd”, zei ze. ​"Er ontstaan ​​nieuwe producenten, waarvan velen jong zijn, wat veelbelovend is. We zijn er trots op dat het PDO-consortium nu historische partners en veel door jonge vrouwen geleide bedrijven omvat.”

Zowel Minasi als Di Giovanni benadrukten dat de volgende stap voor het project, naast de lancering van Dea Carolea, is om zich te richten op de verdere uitbreiding ervan.

"Hoewel middelgrote, goed gestructureerde bedrijven kunnen profiteren van het project, geldt dit vooral voor kleine producenten", aldus Di Giovanni.

"Samenwerking zorgt voor een grotere concurrentiekracht en voordeligere gezamenlijke overnames”, voegde ze toe. ​"Het opent ook de toegang tot financieringsbronnen die het overheidsbeleid reserveert voor bedrijfsgroepen, consortia en coöperaties, in overeenstemming met de richting van de wetgever.”

"“Carolea-olijfolie en tafelolijven zijn van groot belang voor Calabrië en vertegenwoordigen waarschijnlijk 40 tot 50 procent van de olijvenproductie in de regio”, aldus Lauro. ​"Dit gewas is behoorlijk winterhard, hoewel het wel last heeft van ziekteverwekkers zoals pauwenoog. Deze zijn echter zelfs in de biologische landbouw beheersbaar.”

"“Als alles volgens plan verloopt, zal de oogst in oktober voltooid zijn”, concludeerde Minadi. ​"De certificeringen worden in november afgegeven en Dea Carolea zou eind die maand beschikbaar moeten zijn voor de verkoop.”