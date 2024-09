De opbrengst van tafelolijven in Californië zal naar verwachting voor het tweede jaar op rij toenemen

De productie van tafelolijven in Californië zal naar verwachting voor het tweede jaar op rij stijgen, na een natte start in 2024 en gunstige weersomstandigheden waardoor de olijfbomen in bloei staan.

In een jaarlijks onderzoek onder 249 telers schatte het Amerikaanse ministerie van Landbouw dat Californië in 40,000 2024 ton tafelolijven zal produceren, een stijging van zes procent ten opzichte van 2023 en een verdubbeling van de opbrengst in 2022.

De USDA schatte dat de productie van Sevillano aanzienlijk zou stijgen en 3,200 Amerikaanse ton zou bereiken, terwijl de productie van Manzanillo 36,700 Amerikaanse ton zou bereiken. Andere variëteiten zijn goed voor de resterende 100 voorspelde Amerikaanse ton.

Het departement schreef de productietoename toe aan de neerslag in de late winter en het vroege voorjaar, waardoor de sneeuwlaag in de Sierra Nevada toenam en de capaciteit van het reservoir toenam tot ​"normale wateromstandigheden.” Dit werd gevolgd door gunstig weer toen de olijfbomen in mei bloeiden en het fruit begon te groeien.

De USDA merkte op dat hoge zomertemperaturen veel tafelolijventelers dwongen hun boomgaarden te irrigeren. Het departement voegde toe dat onvoldoende arbeid, stijgende productiekosten en marketingproblemen de grootste uitdagingen voor de sector blijven.

Ondanks dat de oogst voor het tweede jaar op rij is toegenomen, blijft de productie van tafelolijven in Californië dalen.

Tussen 2010 en 2014 produceerde de Golden State gemiddeld 82,700 Amerikaanse ton tafelolijven per jaar. Dit productiegemiddelde daalde van 68,520 tot 2015 naar 2019 Amerikaanse ton, en daalde van 33,490 tot 2020 naar 2024 Amerikaanse ton.

"Waarom neemt het tonnage af? De feiten wijzen op het weer, toegang tot arbeid, stijgende kosten en concurrentie van goedkope importen,” schreef Liz Tagami, oprichter van American Olive Farmer, in een oogstrapport van mei 2024.

Ze noemde met name de droogte in Californië van eind 2010 tot begin 2020 en de extreme weersomstandigheden in het voorjaar als twee klimaatfactoren die de productie beïnvloeden.

Daarnaast wees ze op het restrictieve immigratiebeleid, waardoor het voor producenten die afhankelijk zijn van handmatige oogst moeilijker is geworden om voldoende arbeidskrachten te vinden.

"Het immigratiebeleid heeft de arbeidsmigranten onder druk gezet, waardoor het moeilijk is om gedocumenteerde werknemers te vinden die kunnen werken als de olijven rijp zijn', schreef Tagami.

Naast de uitdagingen die het klimaat en het gebrek aan arbeidskrachten met zich meebrengen, hebben ook de lokale en internationale economische omstandigheden de Californische tafelolijvenboeren onder druk gezet.

Tagami wees op de stijgende brandstofkosten, olijffruitvliegvermindering, vergunningen en belastingen, gecombineerd met wat zij oneerlijke concurrentie noemde van Europese, met name Spaanse, import van tafelolijven.

"Geïmporteerde olijven – verbouwd zonder de arbeids- en milieubescherming van Californië en met het voordeel van EU-subsidies – kunnen in de VS worden verbouwd, verscheept en verkocht tegen lagere prijzen dan wij hier kunnen produceren, ondanks de recente compenserende tarieven voor ingeblikte rijpe olijven,” schreef Tagami.

Toch kregen de Californische olijfboeren in juli goed nieuws nadat de Amerikaanse International Trade Commission gestemd om tarieven te verlengen op de import van Spaanse zwarte rijpe tafelolijven voor nog eens vijf jaar.