Klimaatchaos veroorzaakt chaos bij Chileense oogst

De olijfolieproductie in Chili is gedaald tot het laagste niveau sinds 2013, nadat de hoge temperaturen in het voorjaar en de regenval tijdens de oogst boeren en molenaars in het hele land parten speelden.

""De olijfolieproductie tijdens het seizoen 2024 bereikte 15,000 ton", aldus Gabriela Moglia, algemeen directeur van ChileOliva, een producentenvereniging. ​"Dit vertegenwoordigt een daling van 29 procent wat betreft de tonnen olie verkregen in 2023en ligt 33 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

"“De grootste uitdaging waren de hevige regenval in de oogstmaanden”, voegde Moglia toe.

Zie ook: Updates voor de oogst van 2024

Volgens Jorge Astudillo, een consultant voor de productie van olijfolie, zijn de hoge temperaturen in de winter en in het voorjaar, die verband houden met El Niño In het noorden van het land zijn veel olijfbomen beschadigd terwijl ze in bloei stonden.

"De productie in het gebied van Coquimbo, 300 kilometer ten noorden van Santiago, is met name praktisch tot nul of bijna nul gedaald,” vertelde hij Beide kanten van het tafelblad, een podcast. ​"Het is een heel belangrijk gebied… Twintig procent, zo niet meer, van de productie komt uit dit gebied.”

"Maar in de rest van het land was het een normaal jaar qua productie", voegde Astudillo toe. ​"Hoewel de vroege regenval de oogst beïnvloedde en er in andere gebieden vorst was.”

De olijfteelt vindt plaats in de gehele noordelijke helft van Chili, ongeveer 2,000 kilometer van de Azapa-vallei bij de grens met Peru tot de centrale Maule-vallei.

Als gevolg hiervan worden producenten aan weerszijden van het op één na grootste olijfolieproducerende land in Noord- en Zuid-Amerika met verschillende uitdagingen geconfronteerd.

Naast het ongewoon warme weer hebben telers in het noorden van het land te maken met de mediterrane fruitvliegenplagenDe invasieve soort, waarvan men denkt dat deze via gesmokkeld fruit uit Peru is geïntroduceerd, is ​"veroorzaakte verwoesting” in de olijfgaarden aan beide zijden van de grens.

Ondertussen, in de Maule-vallei, Las Doscientos algemeen directeur José Pablo Illanes zei dat het bedrijf een productiedaling van 20 procent heeft ervaren, waarbij hij de daling deels toeschreef aan het feit dat veel bomen in een ​''buiten het jaar' in de natuurlijke afwisselende vruchtzettingscyclus van de olijfboom en enige invloed van het klimaat.

De oogst van het bedrijf begon in mei en duurde 70 dagen, langer dan normaal vanwege de aanhoudende regenval. Toch maakt Illanes zich het meest zorgen over de mogelijkheid van lange periodes van droogte.

"“Leren leven met klimaatverandering is alles”, zei hij. ​"We weten dat vooral de kwestie van water het meest zorgwekkend is als we naar de toekomst kijken.”

Fernando Carrasco Spano, de hoofddirecteur van Olivos Ruta del Sol, waarvan de boomgaarden ongeveer 100 kilometer ten noorden van de Maule-vallei liggen, bevestigden dat de klimatologische omstandigheden tot een lagere opbrengst leidden.

"Dit jaar hadden we een opbrengstdaling van zeven procent', zei hij. ​"De olijven haalden niet de olieconcentratie van voorgaande jaren. De totale kilo's olijven waren erg goed, maar hun opbrengst was erg laag.”

"De grootste uitdaging dit seizoen was om de oogsttijd in evenwicht te brengen met de opbrengst", voegde Carrasco Spano toe. ​"Enerzijds wilden we vroeg oogsten om het risico op vorst te vermijden. Anderzijds wilden we een paar dagen of weken wachten tot de olijven olie bleven opbouwen. Uiteindelijk hebben we een goed resultaat behaald en een waardevolle campagne in 2024.”

Ondanks de dramatische productiedaling hebben Chileense exporteurs geprofiteerd van de opeenvolgende slechte oogsten in het Middellandse Zeegebied en de daaruit voortvloeiende historisch hoge prijzen in Europa en Amerika.

advertentie

advertentie

"“In de eerste helft van 2024, dat wil zeggen van januari tot juni, werd er $ 38,165,119 (€ 34,347,980) FOB-waarde geëxporteerd, wat een stijging van 50 procent vertegenwoordigt in vergelijking met dezelfde periode in 2023”, aldus Moglia.

"Wat betreft het volume van de olijfolieverzendingen naar het buitenland, werd in de eerste helft van 2024 in totaal 4,176 ton olijfolie verzonden, wat een daling van twee procent betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2023", voegde ze toe.

Brazilië en de Verenigde Staten blijven de belangrijkste bestemmingen voor Chileense export, goed voor respectievelijk 58.4 en 23.1 procent qua waarde. Spanje is de derde belangrijkste bestemming, goed voor 7.4 procent qua hoeveelheid.

"“Er is een grotere vraag vanuit markten als Brazilië”, bevestigde Illanes. ​"Het feit dat de productie in Spanje de afgelopen drie opeenvolgende jaren is afgenomen vanwege de droogte, heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde olievoorraad is afgenomen en dat er een grotere vraag is ontstaan ​​op nabijgelegen markten.”

"“Onze export groeide met 33.4 procent, zowel in waarde als in volume”, voegde Carrasco Spano toe.

Door de aanhoudende wereldwijde vraag en de afnemende productie zijn de prijzen voor olijfolie in Chili aanzienlijk gestegen.

Volgens Astudillo is de prijs voor een flessen olijfolie van een halve liter van een producentmerk ongeveer 7,500 Chileense pesos (€ 7.30). Hij schat dat Chilenen tussen de 900 milliliter en één liter olijfolie per hoofd van de bevolking consumeren.

"“De prijs van flessenolie in de schappen is verdubbeld, dus de markt, en vooral de eindconsument, is gedwongen om te zoeken naar grotere of goedkopere formaten”, zei hij.

Hoewel er dit jaar geen officiële gegevens over de binnenlandse olijfolieconsumptie zijn gepubliceerd, voegde Astudillo toe: ​"“We zien dat er op lokaal niveau sprake is van een daling van de consumptie.”

Toch zei Illanes dat Las Doscientos, dat ongeveer 50 procent van zijn olijfolie in Chili verkoopt, geen daling in de vraag zag vergeleken met de afname in het aanbod.

"“Ondanks de prijs, die flink steeg, daalde de vraag nooit in dezelfde verhouding als het aanbod”, zei hij. ​"Nu weten we dat de vraag gehandhaafd bleef terwijl deze prijsniveaus werden bereikt. Dit geeft ons gemoedsrust, wetende dat mensen olijfolie waarderen als onderdeel van hun basishuishoudelijke mandje.”