Kroatische producenten delen de geheimen achter hun bekroonde succes

Na een uitdagende oogst zijn Kroatische olijventelers tevreden met hun prestaties in 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Producenten uit het Zuidoost-Europese land behaalden het vierde hoogste aantal prijzen tijdens de competitie: 80 uit 97 inzendingen. Volgens gegevens van de Olive Oil Times WereldranglijstAlleen Italië (148), de Verenigde Staten (96) en Spanje (83) wonnen meer prijzen.

Kroatië is een klein land, maar een supermacht in de kwaliteit van olijfolie, wat jaar na jaar wordt bevestigd. - Ivica Vlatković, voorzitter van de Zadar Olive Growers Association

Boeren en molenaars wezen er echter al snel op dat hun succespercentage van 82 procent het hoogste was van alle landen die meer dan tien extra vergine olijfolie monsters voor de Wereldcompetitie.

Kroatische producenten vierden hun succes na ongunstige omstandigheden, waaronder extreme klimatologische omstandigheden en ongedierte.

Koud weer in het voorjaar, gevolgd door regen op het moment van bloei en bestuiving, resulteerde in een lagere vruchtzetting aan de bomen. Dit werd gevolgd door de opkomst van de olijf fruitvlieg vóór de oogst, wat een impact had op de kwantiteit en kwaliteit van de olijfolie.

"We hebben de vierde plaats behaald in een sterke competitie met veel minder geregistreerde oliën dan onze belangrijkste concurrenten”, aldus Ante Vulin, de eigenaar van Antino, die een Gold Award verdiende voor een medium Oblica.

De producent teelt 1,000 olijfbomen, waarvan er 550 in productie zijn, langs de oevers van het Vrana-meer, het grootste meer van Kroatië, in de Noord-Dalmatische regio Pakoštane.

Samen met Vulin drie andere producenten uit de gemeente, die iets kleiner is dan Manhattan, gecombineerd met vijf World Competition awards.

Tomislav Čudina van Olea Altviool verdiende een Gold Award voor een medium blend; Vinko Lalin van OPG Laline verdiende twee Silver Awards voor een blend en Oblica; en Mario Barešić van Schipper Drage verdiende een Gold Award voor een Oblica.

"We hebben geen grote bosjes of hoeveelheden olie”, zei Vulin. ​"We hebben niet eens molens. Maar we hebben een traditie, een natuurlijke manier om gezond fruit te telen en premium olie te produceren die we verkrijgen door koude persing.”

Kroatische producenten vierden hun succes na een moeilijke oogst.

Ivica Vlatković, de president van de provinciale vereniging van olijventelers en een bekroonde producer uit het nabijgelegen Novigrad, prees ook het immense succes van het land, ondanks zijn kleine omvang.

In Kroatië wonen ongeveer 3.8 miljoen mensen. Volgens de Europese Commissie produceerde het land in het oogstjaar 3,500/2023 24 ton olijfolie, ongeveer tien procent minder dan het gemiddelde van de voorgaande vier jaar.

"Kroatië is een klein land, maar een supermacht als het gaat om de kwaliteit van olijfolie, wat jaar na jaar wordt bevestigd”, zegt Vlatković, die algemeen wordt beschouwd als de beste olijventeler onder artsen en de beste arts onder olijventelers.

Sinds 2017 heeft hij ook 15 prijzen gewonnen bij de NYIOOC, waarmee hij de meest succesvolle producer van het land tijdens de competitie is.

Sinds Tomislav Duvnjak, eigenaar van Vodice, lanceerde een gecoördineerde inspanning Om kleine Dalmatische producenten te organiseren en te helpen financieren zodat ze in 2021 inzendingen naar New York kunnen sturen, is Kroatië consequent een van de grootste winnaars van de Wereldcompetitie geweest.

Vlatković zei dat hij en andere producenten nu ​"leef voor de dag” wanneer Kroatië de meeste prijzen wint tijdens de competitie.

"Olijfolie komt van over de hele wereld naar New York waar olijven worden verbouwd”, zei hij. ​"Daarom vertegenwoordigt het het wereldkampioenschap in het evalueren van de kwaliteit van olijfolie. Op mondiaal niveau bevestigen Kroatische olijfolie al jaren hun hoge kwaliteit wat betreft het aantal verzonden en toegekende oliën.”

Vlatković zei dat Kroatische producenten bemoedigd zijn om te zien dat zij resultaten boeken die vergelijkbaar zijn met die van hun tegenhangers in de meer bekende olijventeeltlanden.

Hij schreef het onevenredige succes van het land toe aan verschillende factoren, waaronder de mentaliteit van Kroatische producenten, van wie velen kleine boeren zijn die zich wijden aan de zorg voor een klein aantal bomen.

Een andere sleutel tot het succes van het land is het professionele onderwijs dat aan deze olijventelers wordt geboden via regionale en landelijke verenigingen.

Bovendien zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd om oliemolens van hoge kwaliteit te bouwen met voldoende capaciteit om de oogst op dezelfde dag te verwerken.

Vlatković prees ook de rol van lokale proefpanels bij het helpen van olijventelers bij het identificeren van gebreken en het vaststellen van de oorzaken ervan.

Tot slot zei hij dat veel telers deelnemen aan tal van lokale en nationale evenementen, waardoor er een competitieve geest en een cultuur van verbetering in de sector ontstaat.

"Als Kroatische olijventelers in plaats van 97 minstens evenveel van hun oliën naar de NYIOOC [zoals producenten uit andere landen deden], ik weet zeker dat ze meer Gold Awards zouden hebben gewonnen en zo iedereen zouden hebben laten zien hoe ver Kroatië is gekomen in de productie van extra vierge olijfolie van topkwaliteit,” zei Vlatković.

Hij voegde eraan toe dat de omstandigheden er in de aanloop naar het oogstjaar 2024/25 goed uitzien in de bosjes.

"De situatie in de olijfgaarden is veelbelovend”, zei Vlatković. ​"De lente bracht voldoende vocht. De temperaturen zijn bijna ideaal, dus de olijfbomen staan ​​vol met bloemen.”

"We verwachten ook een goede bestuiving”, voegde hij eraan toe. ​"De oogst is nog ver weg, maar de kans is groot dat we een succesvolle campagne zullen hebben. Veel succesvoller dan vorig jaar, wat betekent dat er meer olie is bij de grootste kwaliteitsbeoordeling ter wereld in New York.”