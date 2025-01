Ontdek bekroonde olijfolie in de zuidelijke hooglanden van Brazilië

Gelegen in het hart van de meest zuidelijke Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, is een uitgestrekt park gewijd aan de natuur en olijfbomen uitgegroeid tot de bron van bekroonde extra vergine olijfolie.

Het park beslaat tientallen hectares en herbergt een grote verscheidenheid aan planten en dieren, naast duizenden olijfbomen. Elk jaar bewonderen honderdduizenden bezoekers de natuurlijke pracht ervan.

Parque Olivas do Gramado ligt in de weelderige groene heuvels van de Caí River-regio, ongeveer twee uur ten noorden van Porto Alegre. Het olijfpark werd zes jaar geleden officieel geopend voor bezoekers en is geworteld in een rijke familietraditie.

"“Het park vierde in december zijn zesde verjaardag”, aldus André Bertolucci, mede-eigenaar van Olijfbomen van Gramado. ​"De basis, inclusief toeristische infrastructuur, toegangswegen, olijfgaarden, machines en uitrusting, werd echter halverwege de jaren 2010 gelegd, toen de eerste investeringen werden gedaan op ons familiebezit om een ​​grote droom te vervullen.”

Sinds 2023 heeft Olivas do Gramado twee opeenvolgende Silver Awards gewonnen NYIOOC World Olive Oil Competition edities vanwege de delicate mix van Arbequina-, Picual-, Frantoio-, Koroneiki-, Ascolana- en Manzanilla-olijven.

De familie deed een beroep op de expertise van patriarch Pedro Bertolucci, die zich sinds de jaren 1980 bezighield met de promotie van het toerisme in Brazilië.

"Samen met mijn broers en zussen Paula en Daniel, en onze overleden moeder Susana Bertolucci, bezochten we olijfgaarden in landen als Portugal, Spanje en Italië, en zagen we dat de olijventeelt in Brazilië nog in de kinderschoenen stond', aldus Bertolucci.

Het was toen dat oleotoerisme werd de drijvende kracht achter een nieuw project.

Een van de toeristische aanbiedingen van Olivas do Gramado is de mogelijkheid voor bezoekers om hun eigen olijfoliemengsels te maken. (Foto: Olivas do Gramado)

""We zagen een unieke kans om het fascinerende proces van het produceren van hoogwaardige extra vergine olijfolie te delen met Brazilianen, versterkt door een scala aan gastronomische, avontuurlijke, beschouwende en vermakelijke ervaringen die nu de kern vormen van de activiteiten bij Olivas do Gramado", aldus Bertolucci.

"In het park kunnen bezoekers deelnemen aan de sensorische geharmoniseerde proeverij, waarbij ze maximaal zeven verschillende olijfolies en aromatische infusies kunnen proeven, elk gecombineerd met specifieke gerechten', voegde hij toe. ​"Tijdens dagelijkse presentaties die worden gehouden in vijf sessies in ons auditorium met 40 zitplaatsen, geven onze sommeliers minilessen over olijfolie, waarbij onderwerpen als oogsten, extractie, sensorische eigenschappen, fraude, chemische analyse en een introductie tot sensorische evaluatie aan bod komen.”

De familie Bertolucci investeerde ook in een toeristentreintje, de Olivas Express, dat door de olijfgaard rijdt, terwijl een gids uitleg geeft over het planten, het beheer van de olijfgaard en de oogst.

"In februari en maart organiseren we een evenement genaamd Nostra Oliva, waarbij bezoekers deelnemen aan de olijvenoogst en de oliewinning, en zelfs hun eigen vloeibare goud bottelen', aldus Bertolucci.

"De dag wordt afgesloten met een zonsondergang over de canyons, met gast-DJ's, een uitgebreide antipasti-spread en natuurlijk onze vers gemaakte ongefilterde olie nuovo, "Voegde hij eraan toe.

Volgens Bertolucci trekt Olivas do Gramado jaarlijks 250,000 bezoekers, dankzij de ligging als populaire lokale toeristische bestemming.

De eigenaar schat dat jaarlijks een kwart miljoen mensen Olivas do Gramado bezoeken om meer te leren over olijfolie en om te genieten van het schilderachtige landschap. (Foto: Olivas do Gramado)

""Gelegen in het Atlantische Woud en met een adembenemend uitzicht op de Pedras Brancas-canyons op het platteland van Gramado, een gebied dat gevormd werd door de Italiaans-Duitse kolonisatie in de regio Hortênsias van Rio Grande do Sul, werd deze droom werkelijkheid", aldus Bertolucci.

Olivas do Gramado cultiveert 29 hectare aan olijfgaarden met ongeveer 12,600 olijfbomen, waaronder Arbequina, Koroneiki, Ascolana en Manzanilla. Er worden ook extra Spaanse, Griekse en Italiaanse variëteiten op het landgoed verbouwd.

De meeste olijfbomen zijn ongeveer 10 jaar oud, sommige jonger. Naarmate deze bomen volwassen worden, verwacht het bedrijf een aanzienlijke toename in de olijfopbrengsten.

Het selecteren van de juiste cultivars was essentieel voor het succes van het project.

"“We hebben veel geleerd van Uruguay, met name van de Uruguayaanse Olijvenvereniging (Asolur) en de faculteit scheikunde van de Universiteit van de Uruguayaanse Republiek”, aldus Bertolucci.

"Uruguay heeft een lange geschiedenis van olijventeelt in Zuid-Amerika en dient als een uitstekende referentie voor de Braziliaanse olijventeelt vanwege de overeenkomsten in terroirs", voegde hij toe. ​"Dit heeft ons enorm geholpen bij het selecteren van de variëteiten die het beste geschikt zijn voor onze bodem in de Serra Gaúcha.”

Volgens Bertolucci is milieubehoud een van de kernprincipes van de Braziliaanse olijventeelt.

"Bij Olivas do Gramado zijn alle oeverbossen volledig behouden, waardoor de boomgaard wordt beschermd tegen schimmels, bladluizen, schildluizen en andere ziekten die de olijfbomen kunnen aantasten', zei hij.

"Een groot deel van de toeristische infrastructuur wordt aangestuurd door een fotovoltaïsche centrale, die zonnepanelen gebruikt om groene energie op te wekken voor de molen, het laboratorium, de winkel en het restaurant", voegde Bertolucci toe.

Bovendien haalt het bedrijf zijn water uit bronnen en artesische putten. Olivas do Gramado hecht ook veel belang aan afvalverwerking.

Zware regenval in het voorgaande voorjaar resulteerde in een kleine oogst en een historisch lage olijfolieproductie in Rio Grande do Sul. (Foto: Olivas do Gramado)

"“Al het organische afval van de restaurants wordt gecomposteerd en later gebruikt als meststof voor de olijfgaarden en biologische tuinen”, aldus Bertolucci. ​"Niet-organisch afval, zoals karton, aluminium en plastic, wordt verzameld, gesorteerd en opgeslagen in containers voordat het wordt gerecycled.”

"De opbrengsten van de verkoop van deze materialen worden opnieuw geïnvesteerd in het onderhoud van afvalbakken en containers, toeristische bewegwijzering en milieueducatie voor ons personeel', voegde hij toe.

Het bedrijf exploiteert ook een afvalwaterzuiveringsinstallatie, door Bertolucci omschreven als ​"state-of-the-art.” De fabriek zet afvalwater om in grijs water dat gebruikt wordt voor het schoonmaken van de buitenlucht.

"Bovendien garanderen meer dan 49 hectare aan permanente beschermingsgebieden het volledige behoud van de flora en fauna van de regio", zei hij.

Volgens Bertolucci worden olijventelers in de regio Serra Gaúcha geconfronteerd met twee grote uitdagingen, waaronder de zure basaltgrond met een hoog aluminiumgehalte, die regelmatig moet worden gekalkt.

"“De tweede uitdaging is het steile terrein, waardoor het lastiger is om schaduwnetten te installeren en te oogsten”, merkte Bertolucci op.

Ondanks aanzienlijke investeringen door de jaren heen, zorgvuldige planning en goede landbouwpraktijken, blijven telers in de regio kwetsbaar voor de toenemende onvoorspelbaarheid van het weer.

"“In 2023 verstoorden zware regenval van september tot augustus de bloei-, bestuivings- en bevruchtingsfasen van olijfbomen in het zuiden van Brazilië”, herinnert Bertolucci zich. ​"Slechts een paar producenten hadden succesvolle oogsten in 2024, wat teleurstellend was. De officiële oogstopening van 2024 werd gehouden in Olivas do Gramado, omdat ons microklimaat ons beschermde tegen de ernstige gevolgen waarmee de meeste Gaúcho-producenten te maken hebben.”

"In mei 2024 werden we echter geconfronteerd met de grootste klimaattragedie in de geschiedenis van het land. Stortregens veroorzaakte overstromingen, aardverschuivingen en schade aan de infrastructuur, ook op ons terrein, waar de belangrijkste toegangsweg werd verwoest", voegde hij toe. ​"We moesten een secundaire weg openen en aanzienlijke investeringen doen om de beschadigde weg te repareren.”

"Ondanks deze tegenslagen hebben we in december de belangrijkste toegangsweg weer geopend en hebben we geen grote problemen ondervonden met de toeristische voorzieningen, de molen of de olijfgaard", vervolgde Bertolucci.

Andere uitdagingen zijn de ziektes die olijfbomen kunnen aantasten.

"“In Serra Gaúcha vereisen de hoge luchtvochtigheid en de frequente mist een zorgvuldige controle op schimmels, die zich in deze omgeving gemakkelijk verspreiden”, legt Bertolucci uit. ​"Andere ziektes, zoals schildluizen, bladluizen en witte vliegen, komen minder vaak voor. Om onze olijfgaard gezond te houden, gebruiken we gereguleerde fungiciden en insecticiden om de bomen te beschermen.”

"“We testen momenteel biologische producten uit Polen op delen van onze olijfgaard om de mogelijkheid te evalueren om in de toekomst over te stappen op een biologisch teeltsysteem”, voegde hij toe.

De volgende stap is verdere uitbreiding, met nog eens zes hectare aan olijfbomen die binnenkort in productie gaan.