Droogte en slecht getimede regen leiden tot slechte oogsten in Uruguay

Twee jaar historische droogte gevolgd door regen tijdens de oogst en de natuurlijke afwisselende vruchtcyclus van de olijfboom hebben geresulteerd in een aanzienlijke productiedaling in het kleine Zuid-Amerikaanse land Uruguay.

Gonzalo Aguirre, de bekroonde producent van Olivares de Santa Laura en voorzitter van de Uruguayaanse Olijfvereniging (Asolur), schatte dat de productie in 500,000 zou dalen tot 458 liter (2024 ton) olijfolie, een daling van 78 procent vergeleken met vorig jaar. bumper oogst en 72 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

"Er was een heel, heel lage oogst”, zei hij. ​"Dit was deels te wijten aan de droogte van vorig jaar, waardoor de scheuten niet gereed waren voor de olijventeelt. Bovendien werd de oogst voor sommige telers negatief beïnvloed omdat het veel regende en ze olijven verloren."

Laura Da Trindade, directeur van Sabía in het zuidoostelijke binnenland van Lavalleja bevestigde dat de oogst van dit jaar aanzienlijk lager was dan de vorige.

"Onze oogst was slecht vergeleken met vorig jaar, maar niet zo slecht als het land in het algemeen”, zei ze. ​"We hebben 75 procent van het fruit geoogst vergeleken met de voorgaande twee jaar, wat goede oogsten waren.”

"Het grootste probleem was de olieaccumulatie, die aanzienlijk daalde in vergelijking met voorgaande jaren”, voegde Da Trindade eraan toe. ​"We zaten op een gemiddelde van tien procent, terwijl we voorheen op 13 tot 14 procent zaten. Er werd een significant verschil gezien in de hoeveelheid verkregen olie.”

Nu de productie daalt van 11 ton in 2023 naar zeven ton in 2024, zei Da Trindade dat een van de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf het verlagen van de productiekosten was om de gevolgen van de lagere opbrengst te verzachten.

"De uitdagingen van dit jaar waren het proberen verlagen van de oogstkosten, omdat we wisten dat dit slecht zou zijn en ook dat er minder vraag zou zijn naar diensten in onze oliefabriek vanwege het gebrek aan fruit in de regio," zei ze. ​"Dit verhoogde onze productiekosten enorm en was een van de redenen waarom we er dit jaar voor hebben gekozen om de oogst te mechaniseren met parasols om de kosten en de oogsttijd te verlagen.”

Terwijl de meeste producenten aanzienlijk lagere opbrengsten ervoeren, zei María Vittoria, de directeur van Piqué Roto in het naburige departement Florida zei dat haar productie toenam naarmate recent geplante bomen volwassener werden.

Pique Roto in het zuid-centrale departement van Florida is een van de weinige producenten die dit jaar een productiestijging zagen. (Foto: Pique Roto)

"Voor ons was de oogst in 2024 zeer goed, met 190 ton geoogste en gemalen olijven, met 9,000 bomen”, zei ze. ​"Wij waren mogelijk de plantage die de hoogste olieproductie per hectare behaalde: een gemiddelde van 768 kilogram per hectare, met de voortreffelijkheid van Frantoio, die ons 1,417 kilogram olie per hectare opleverde.”

"We schatten dat de productie 25 ton zal bereiken, 212 procent meer dan vorig jaar”, aldus Vittoria. ​"De productie werd zwaar getroffen door de aanzienlijke droogte die de regio en het departement Florida in het bijzonder trof, waar acht maanden geen regen viel."

Ze zei dat de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf zijn ervoor te zorgen dat het maalproces snel en goed wordt uitgevoerd om een ​​hoge kwaliteit te bereiken, en dat de grond wordt verrijkt met snoeiafval en afvallen van olijven om het gebruik van chemische meststoffen te vermijden.

De aanzienlijke productiedaling in Uruguay komt na een slechte oogst op het noordelijk halfrond en lagere gewassen in Argentinië, Chili en Peru. Als gevolg hiervan hebben consumenten in Uruguay in 2024 aanzienlijke prijsstijgingen gezien.

"De prijzen stijgen nu al omdat de grote producenten in het Middellandse Zeegebied de prijzen bepalen”, aldus Aguirre. ​"De internationale bulkactiviteiten in Uruguay zijn dit jaar meer dan ooit toegenomen. Bij de retail was er sprake van een flinke stijging van 30 tot 40 procent.”

"De prijzen in Uruguay zijn al gestegen en ik denk dat ze zullen blijven stijgen als gevolg van een gebrek aan aanbod en een grote vraag”, aldus Da Trindade. ​"We hebben dit jaar onze prijzen flink moeten verhogen.”

Zelfs in goede jaren komt ongeveer de helft van de olijfolieaanvoer van Uruguay uit Argentinië, Italië en Spanje. Als gevolg hiervan zegt Vittoria dat de binnenlandse olijfolieprijzen een andere dynamiek volgen dan die van geïmporteerde oliën.

"De prijs van de lokale productie en verkoop kan relatief autonoom en stipt worden vastgesteld, waarbij kwaliteit als referentie geldt”, zegt ze.

Aguirre verwacht echter dat de importprijzen op de korte termijn stabiel zullen blijven en begin 2025 zullen dalen, wanneer de olijfolie van de laatste Spaanse en Italiaanse oogsten binnenkomt.

"Als er volgend jaar een goede oogst is in het Middellandse Zeegebied en de regio, denk ik dat de prijzen zelfs zullen dalen”, zei hij.

In plaats van zich al te veel zorgen te maken over de prijzen, houdt Aguirre zich meer bezig met het feit dat de Internationale Olijfraad (IOC) in augustus de Mario Solinas Awards naar Uruguay brengt. Het is de eerste keer dat de wedstrijd op het zuidelijk halfrond wordt gehouden.

De slechte oogst in Uruguay valt samen met de gastheer van de Mario Solinas Awards (Foto: Sabía)

Gezien de magere oogst en de druk om het evenement te laten slagen, vreest hij dat de timing ongelukkig is.

"Het is een slechte oogst geweest, en hoewel het betreden van Mario Salinas geen geld kost, zijn er wel kwantiteitseisen en moeten producenten een notaris inschakelen om de monsters te verzegelen”, zei hij.

Het IOC heeft onlangs wijzigingen in zijn regels aangekondigd om de toegang van meer kleine producenten tot het zuidelijk halfrond te vergemakkelijken. De hoeveelheid olijfolie die elke producent uit de partij moet sparen, is verlaagd van 4,000 naar 1,000 liter.

Aguirre, die nauw bij het proces betrokken is geweest, hoopt op een hoge opkomst uit Uruguay en de andere zeven producerende landen op het zuidelijk halfrond.

Hij bevestigde dat zijn bedrijf monsters zou opsturen, en voegde eraan toe dat hij niet wist hoeveel monsters de jury van het Uruguayaanse Technische Laboratorium al had ontvangen. Da Trindade en Vittoria zeiden ook dat ze zouden meedoen.

Monsters moeten uiterlijk 15 augustus arriverenth. De jurering zal medio september plaatsvinden, waarbij de resultaten worden aangekondigd voorafgaand aan de tweede jaarlijkse Latijns-Amerikaanse Olijfolieconferentie, die zal plaatsvinden gehouden in Montevideo in november.

"Ik denk dat het belangrijk is dat [de competitie een jaarlijks terugkerend evenement wordt in Argentinië en Uruguay] en dat de wereld rekening houdt met de kwaliteit van de producenten op het zuidelijk halfrond, omdat er hier over het algemeen veel aandacht is voor kwaliteit”, aldus Aguirre.