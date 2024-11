Droogte en warme winter leiden tot scherpe daling van de oogst op Sicilië

In tegenstelling tot de meeste vasteland Italië, De olijfolieopbrengsten van Sicilië komen overeen met of liggen iets onder die van de afgelopen jaren. De productievolumes zijn echter meer dan gehalveerd.

Volgens verschillende telers op het mediterrane eiland kan deze daling worden toegeschreven aan de ongewoon milde temperaturen van afgelopen winter. Tegelijkertijd blijft de aanhoudende droogte in de regio een bedreiging vormen.

Er was in feite geen winter. Als gevolg hiervan gingen de olijfbomen niet in hun gebruikelijke vegetatieve rust en in de lente vormden zich maar weinig knoppen, wat leidde tot aanzienlijk lagere productieniveaus. - Antonella Titone, eigenaresse boerderij Titone

"De realiteit is dat we een drastische daling in de productie hebben gezien, hoewel dit tenminste wordt gecompenseerd door de kwaliteit van de extra vergine olijfolie “We zijn erin geslaagd om te produceren,” zei Maria Grazia Spanò uit Buccheri, in de zuidoostelijke hoek van het eiland, waar ze Tonda Iblea-, Biancolilla- en Moresca-olijven teelt in Vernèra-boerderij.

"Dit jaar zijn we in de laatste tien dagen van september begonnen met oogsten, met een opbrengst van negen procent, die in de eerste tien dagen van oktober toenam tot ongeveer 13 procent en in de dagen erna 15 procent bereikte", merkte Spanò op.

"Na de zware regenval die op 20 oktober begon,th“De opbrengsten daalden tot 13 procent”, voegde ze toe. ​"Toch is dit een uitstekend resultaat, aangezien we doorgaans gewend zijn om rendementen van slechts zeven, acht of tien procent te behalen.”

Producenten in West-Sicilië, waaronder Antonella Titon, die Cerasuola-, Nocellara del Belice-, Biancolilla-, Coratina- en Frantoio-olijven teelt tussen Trapani en Marsala, meldde soortgelijke ervaringen.

"De gemiddelde opbrengst dit jaar was 14.8 procent, rekening houdend met het feit dat bepaalde rassen zoals Biancolilla rond de tien procent opleverden, terwijl Cerasuola het beter deed", legde ze uit.

"“Tijdens de oogst waren de olijven gezond en stevig, mede dankzij noodirrigatie”, voegde Titone toe. ​"“We hebben echter te maken gehad met een scherpe daling van de volumes vanwege de warme winter.”

Zij schreef dit toe aan de gebrek aan koelunits de bomen die in de winter werden ontvangen.

"“Er was eigenlijk geen winter”, zei ze. ​"Als gevolg hiervan gingen de olijfbomen niet in hun gebruikelijke vegetatieve rust en in de lente vormden zich maar weinig knoppen, wat leidde tot aanzienlijk lagere productieniveaus. Dit probleem was wijdverspreid in de regio.”

"Gelukkig hebben de hogere opbrengsten dan normaal ons seizoen gered, samen met de hoge kwaliteit van de producten die we hebben verkregen", voegde Titone toe.

Ook producenten in het binnenland uitten soortgelijke zorgen, vooral over het gebrek aan regenval.

"Droogte blijft hier een groot probleem, en zelfs de zware regenval die we de afgelopen weken hebben meegemaakt, heeft de droogte niet volledig kunnen verlichten', aldus Paolo Miceli, medeoprichter van Miceli & Sensat in Monreale, vlakbij Palermo, waar hij Nocellara del Belice, Biancolilla, Cerasuola, Arbequina en Picual olijven verbouwt.

"“Ik geloof dat dit een belangrijke rol heeft gespeeld in de productiedaling van 60 procent die we hebben geregistreerd”, aldus Miceli. ​"We zagen ook lagere opbrengsten, beginnend rond de tien procent vroeg in de oogst, die licht toenamen tot 11 procent naarmate de werkzaamheden vorderden.”

"Aan de positieve kant, de olijf fruitvlieg was praktisch afwezig vanwege de aanhoudende hittegolven", voegde hij toe. ​"Ondanks alle uitdagingen hebben we extra vierge olijfolie van uitzonderlijk hoge kwaliteit geproduceerd.”

Aan de zuidwestkust van het eiland, in Menfi, waren de opbrengsten hoger voor Carmen Bonfante, producent van het extra vergine olijfoliemerk Embrace in de provincie Agrigento.

In tegenstelling tot veel anderen behaalde zij goede productievolumes van haar Nocellara del Belice, Biancolla en Cerasuola bomen.

"“Qua kwantiteit was het een goed jaar voor dit gebied, met een uitstekend product als resultaat”, aldus Bonfante. ​"Ik schrijf dit succes toe aan onze toewijding in de boomgaarden, waar we een irrigatiesysteem hebben geïmplementeerd om de droogte tegen te gaan.”

"“Normaal gesproken ligt mijn gemiddelde opbrengst rond de 12 procent, maar dit jaar”, concludeerde ze. ​"Ik heb een indrukwekkende 16 procent weten te bereiken. Dat compenseert vorig jaar, toen de opbrengsten vrij laag waren.”