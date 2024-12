Droge hitte gevolgd door stortregens remmen Kroatische oogsten

Ondanks een uitdagende oogst zijn olijventelers en -molenaars in heel Kroatië optimistisch over de kwaliteit.

Een hete en droge zomer gevolgd door hevige regenval bemoeilijkte de oogst voor de producenten en resulteerde in teleurstellende verwerkingsopbrengsten van de molenaars.

"“De kwaliteit van de geproduceerde olijfolie is schandalig”, aldus Rudolf Nemetschke, mede-eigenaar van Avistria. ​"De olie is zeer fruitig en heeft een intensieve ​'groene' kleur en smaak – groene tomaat, kruiden, groene bladeren. De kwaliteit is de beste in tien jaar.”

Avistri produceert extra vergine olijfolie in Sveti Lovrec, in het hart van Istrië, het grote schiereiland in de noordelijke Adriatische Zee. Het bedrijf cultiveert bijna 10,000 bomen op 35 hectare.

"“De maalpercentages waren dit jaar rampzalig”, legt Nemetschke uit, verwijzend naar de conversierendementen.

Ondertussen is collega-Istrische producent Mili Kus, mede-eigenaar van Olivo Monte Cuccozei dat het oogstjaar 2024/25 het moeilijkste tot nu toe was vanwege de zomerhitte en droogte, gevolgd door weken van zware regenval.

De producenten bij Olivo Monte Cucco zeiden dat 2024 hun zwaarste oogst tot nu toe was. (Foto: Olivo Monte Cucco)

"Als je naar de eerste regenval kijkt, had je kunnen hopen dat het de oogst ten goede zou komen. Maar afgezien van wat extra kleuring op de olijven, gebeurde dat niet,” zei Kus. ​"Zulke zware regenval had uiteindelijk invloed op het rijpingsproces van de vruchten. Het stopte gewoon.”

"Zware regenval had ook invloed op de bodem, waardoor het oogsten veel moeilijker werd omdat er overal modder lag', voegde ze toe. ​"Toch geloof ik dat de kwaliteit van de olijfolie dit jaar niet van deze wereld is.”

De hete en droge zomer, gevolgd door stortregens in de herfst, bemoeilijkten de oogst voor regionale producenten.

"“Onze Buza-olijfolie had een percentage van 5.4 procent”, merkte Nemetschke op, verwijzend naar het conversierendement, bepaald door hoeveel kilogram olijfolie er wordt geproduceerd uit 100 kilogram fruit.

"De cijfers voor Istarska Bjelica en Leccino waren beter, met een gemiddeld cijfer van ongeveer 8.5 procent", aldus Nemetschke. ​"Zulke aantallen zijn niet bevredigend, hoewel lage aantallen verwacht werden vanwege de hittegolf in de zomer.”

"“Wij vrezen een duidelijke prijsstijging van extra vergine olijfolie in Istrië, aangezien alle producenten min of meer in dezelfde situatie zitten”, voegde hij toe.

Kroatië produceerde in de afgelopen 3,500 ton olijfolie. 2023/24 oogstjaarVolgens gegevens van de Europese Unie heeft Kroatië de afgelopen tien jaar gemiddeld 3,800 ton per jaar geproduceerd.

"De extreme zomerdroogte en de uitzonderlijk hoge temperaturen waren niet gunstig voor ongedierte, en als gevolg daarvan olijf fruitvlieg “Dit jaar is er helemaal geen sprake van”, aldus Tedi Chiavalon, mede-eigenaar van OPG Chiavalon.

Sandi en Tedi Chiavalon verwachtten een opbrengst onder het gemiddelde, maar werden verrast door de lage olieniveaus. (Foto: OPG Chiavalon)

"“Die omstandigheden leidden tot een extreem gezonde oogst en een ongelooflijke kwaliteit extra vierge olijfolie, niet alleen op ons landgoed maar in de hele regio”, voegde hij toe.

De familieboomgaarden van Chiavalon omvatten ongeveer 9,000 olijfbomen die meer dan 30 hectare beslaan in het Vodnjan-gebied van Istrië. Hij bevestigde dat de conversieopbrengsten extreem laag waren.

"Zulke lage opbrengsten zijn in de recente geschiedenis niet eerder geregistreerd en ondanks een goede oogst zal de totale productie van olijfolie in Istrië uiteindelijk lager uitvallen dan normaal", aldus Chiavalon.

"“Door de uitzonderlijk hoge temperaturen in de zomer en de aanhoudende droge periode zonder regen, verwachtten we iets lagere opbrengsten, maar niet in de mate die we uiteindelijk zagen”, voegde hij toe.

Think gegevens van de Kroatische overheid, het land heeft ongeveer 20,000 hectare aan olijfgaarden, waarvan bijna de helft overeenkomt met inheemse variëteiten. Het grootste deel van de Kroatische olijfolieproductie komt van kleine familiebedrijven.

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek laatste rapport merkte op dat in 2024 meer dan de helft van de in het land geconsumeerde olijfolie geïmporteerd was.

In oktober stegen de gemiddelde prijzen voor extra vierge olijfolie in het land nog steeds, tot wel € 14 per liter.

Producenten op het eiland Hvar gaven de droogte de schuld van hun moeilijke oogst. (Foto: OPG Seca)

"“De grootste uitdaging dit seizoen was de droogte die bepaalde delen van het eiland en de omliggende gebieden trof”, aldus Josipa Visković, event- en communicatiemanager bij OPG Seca. ​"In sommige gebieden heeft het bijna vijf maanden niet geregend, waardoor de overleving van het fruit van dit jaar in gevaar is gekomen.”

OPG Seca is een bekroonde olijfboerderij op het eiland Hvar, voor de kust van Dalmatië, waar ongeveer 1,000 olijfbomen worden gekweekt.

""Gezien de onmogelijkheid van irrigatie en het ontbreken van een speciale waterinfrastructuur, worden we getroffen door klimatologische omstandigheden die de olijfbomen met uitdroging bedreigen", aldus Visković.

"“Toch heeft de natuur ons op het allerlaatste moment gezegend met regen, waardoor de olijven met succes gered konden worden en de olie zich in de vrucht kon ontwikkelen”, voegde ze toe.

Visković benadrukte de hoge kwaliteit van de olijfolie, die werd gevierd tijdens een traditioneel evenement aan het einde van de oogst, dat deel uitmaakt van de vele activiteiten van het bedrijf om het eiland promoten olijfolie cultuur.