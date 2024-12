EU-rapport voorspelt stagnerende olijfoliemarkt

Volgens schattingen van de Europese Commissie zal de productie en consumptie van olijfolie in de Europese Unie de komende jaren licht dalen.

In zijn jongste middellangetermijnvisie landbouwperspectiefDe commissie benadrukte de schadelijke effecten van klimaatverandering over de beschikbaarheid van water en de bodemproductiviteit.

Deze veranderingen hebben al invloed op de voedselproductie, waaronder olijfolie en tafelolijven, en zullen naar verwachting nog intensiever worden. Het rapport merkte op dat deze verschuivingen ​"“Beperk het potentieel voor opbrengstgroei en zorg voor een verschuiving van agro-klimaatzones naar het noorden, wat gevolgen heeft voor de teeltpatronen van gewassen.”

Zie ook: Italiaanse producenten worstelen met marktinstabiliteit

Ondanks deze uitdagingen zal de EU-landbouwsector naar verwachting de komende tien jaar meer voedsel exporteren en tegelijkertijd zelfvoorzienend blijven wat betreft belangrijke producten als tarwe, gerst, vlees, zuivelproducten, wijn en olijfolie.

Het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie ziet een verschuiving naar het exporteren van goederen met een hogere waarde in plaats van grote volumes. Deze trend zal naar verwachting de totale waarde van de EU-export verhogen.

Er wordt een vertraging in de landbouwproductie voorspeld, waarbij verwacht wordt dat de prijzen van bepaalde grondstoffen, waaronder olijfolie, de komende tien jaar zullen dalen.

Het rapport onderstreepte een aanzienlijke krimp in consumptie van olijfolie in de belangrijkste producerende landen tussen 2010 en 2024.

"De dalende trend die de afgelopen jaren in de consumptie van olijfolie is waargenomen, zal naar verwachting in de belangrijkste producerende landen aanhouden, terwijl de consumptie in andere EU-landen naar verwachting zal toenemen", aldus het rapport.

Volgens de commissie werd er in 1.79 in de EU 2010 miljoen ton olijfolie geconsumeerd. Dit volume daalde gestaag tot 1.59 miljoen ton in 2021 en 1.23 miljoen ton in 2022, met vergelijkbare niveaus in 2023 en 2024. Deze volumes zullen naar verwachting tot 2035 consistent blijven.

In Spanje, Italië en Griekenland zal de consumptie van olijfolie naar verwachting met maximaal drie procent per jaar dalen in het komende decennium. In Portugal daarentegen zullen de consumptie en beschikbaarheid naar verwachting stijgen.

In de rest van de Europese Unie zal de consumptie van olijfolie naar verwachting jaarlijks met gemiddeld 3.7 procent groeien tot 2035.

Aan de productiekant benadrukte het rapport een geleidelijke afname van de hectares olijfgaarden in Italië en Griekenland, twee van de drie grootste producenten van het continent. Deze afname zal naar verwachting leiden tot verdere afnames in de productie in de komende tien jaar.

"De toekomstige winstgevendheid van de olijfoliesector in de EU hangt af van de succesvolle transformatie van productiesystemen, d.w.z. van uitgestrekte boomgaarden naar intensieve en sterk gemechaniseerde plantages", aldus het rapport.

Het document vermeldde specifiek investeringen in intensieve landbouw praktijken in Spanje en Portugal, waarvan verwacht wordt dat ze de komende tien jaar een gemiddelde jaarlijkse productiestijging van ongeveer 1.2 procent in Spanje en één procent in Portugal zullen ondersteunen.

De opbrengsten in deze landen zullen naar verwachting met respectievelijk 0.7 procent en 1.4 procent per jaar groeien.

Moeilijke klimatologische omstandigheden hebben ook gevolgen voor de sector tafelolijven. Verwacht wordt dat deze sector de komende tien jaar grotendeels stabiel blijft, maar wel een langzame groei zal vertonen.

"De gunstige eigenschappen van olijvenconsumptie en de toenemende bezorgdheid over voedingsgewoonten ondersteunen deze uitbreiding', schreven de auteurs van het rapport.