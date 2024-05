Oost-Aziatische producenten tonen bekroonde kwaliteit op het wereldtoneel

Elk jaar profiteren producenten uit niet-traditionele olijventeeltgebieden van de schijnwerpers van internationale wedstrijden om aan te tonen dat hoogwaardige extra vergine olijfolie is niet uitsluitend het domein van het Middellandse Zeegebied.

Boeren en molenaars uit Oost-Azië alweer stapten in de schijnwerpers, waarbij producenten uit China en Japan samen tien prijzen verdienden uit twaalf inzendingen voor de editie van 12 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Wij zijn erg trots op dit resultaat. Ons doel is om olijfolie te combineren met Japanse culinaire tradities. We streven ernaar de olijvencultuur in Japanse stijl verder te verspreiden. – Ryhoei Mineo, CEO, Mineo Nouen Itonamisha

Twee producenten uit Centraal-China wonnen samen drie prijzen van vier tijdens de competitie van dit jaar.

Onder hen was Olijf tijden, dat een derde opeenvolgende Silver Award verdiende voor zijn merk Whispering Flowers, een delicate Ezhi-8 monocépage.

"We zijn heel blij om opnieuw te winnen”, zegt Jane Gong, oprichter van Olive Times. ​"Vooruitkijkend hopen we volgend jaar op te schalen en een Gold Award binnen te halen.”

Whispering Flowers wordt geproduceerd door Shanghai Olive Light Biotechnology voor Olive Times, een gemeenschapsinitiatief om de armoede te verlichten in Lognan, een district in de centrale Chinese provincie Gangsu.

"Olijfbomen werden in 1975 in Longnan geïntroduceerd om bodemerosie tegen te gaan, maar kregen te maken met uitdagingen als gevolg van de lage vraag en onvoldoende merkbekendheid en technologische ondersteuning, wat resulteerde in beperkte economische voordelen voor lokale boeren”, aldus Gong.

Wel een hernieuwde belangstelling voor olijfolie gezondheidsvoordelen in de grote steden heeft de industrie nieuw leven ingeblazen en het Olive Times-project gestimuleerd.

Het Olive Times-project breidt zijn olijffabrieken uit en diversifieert zijn productassortiment om aan de behoeften van de markt te voldoen.

"We zijn van plan nieuwe producten op basis van olijfolie te ontwikkelen. Om dit te bereiken moeten we onze middelen vergroten”, aldus Gong.

Maedaya Olive overwon extreme temperatuurschommelingen en verdiende een Gold Award voor een Mission monocépage. (Foto: Maedaya Olijf)

Hoewel de regio de afgelopen twee jaar aanzienlijke weersinvloeden op de olijfolieproductie is bespaard, kunnen toekomstige uitdagingen voortvloeien uit de marktomstandigheden.

"Een van de problemen waarmee we worden geconfronteerd is de stijgende prijs van olijfolie, die de totale vraag zou kunnen beïnvloeden”, aldus Gong.

Tot de successen van dit seizoen voor Chinese producenten behoorden ook een Gold en Silver Award Mianning Peaktop-landbouwtechnologie in Liangshan, Sichuan, dat in het zuiden grenst aan de provincie Gansu.

Peaktop is het geesteskind van voorzitter Lin Chunfu, die sinds 2011 Arbequina-, Koroneiki- en Arbosana-olijfbomen plant.

Het landgoed van Chunfu breidde de olijvenproductie in de daaropvolgende jaren uit en beheert nu bijna 2,000 hectare olijfbomen, waardoor het bedrijf de grootste olijfolieproducent van China is.

Terwijl de drie mediterrane olijfboomcultivars het middelpunt van de productie blijven, experimenteert het bedrijf ook met 21 andere variëteiten.

Peaktop verdiende de Gold Award voor zijn Mutual Beauty-merk, een biologisch medium-intensiteit Koroneiki, en een Silver Award voor zijn Aiolio-merk, een ander biologisch medium Koroneiki.

Aan de andere kant van de Oost-Chinese Zee hebben boeren en molenaars in Japan samen zeven prijzen gewonnen uit acht inzendingen op de Wereldcompetitie.

De Japanse winnaars kwamen uit het hele land, inclusief lange tijd NYIOOC deelnemers en een paar producenten die hun debuutoverwinningen vierden.

In de NYIOOC debuut, Oogstboerderij won een Gold Award voor het merk Virgin Valley, een mix van cultivars van Italiaanse oorsprong, waaronder Frantoio, Pendolino, Leccino en Taggiasca.

Deze olijfolie van wereldklasse is afkomstig van een duurzaam project dat aanvankelijk was opgezet om een ​​verwaarloosd gebied nieuw leven in te blazen.

"Acht jaar geleden hebben we hard gewerkt om verlaten landbouwgrond die weer bos was geworden terug te winnen en om te zetten in een olijfboomgaard”, aldus Yoshinori Shikamoto, de oprichter van het bedrijf.

Oprichter van Harvest Farm, Yoshinori Shikamoto, vierde een debuutprijs op de Wereldcompetitie voor een blend gemaakt van Italiaanse variëteiten. (Foto: Oogstboerderij)

"We zijn erg blij met deze prestigieuze onderscheiding”, voegde hij eraan toe. ​"Deze erkenning moedigt ons aan om olijfolie van hoge kwaliteit te blijven produceren.”

Harvest Farm cultiveert 17,000 Frantoio-, Leccino-, Pendolino- en Taggiasca-olijfbomen op het eiland Awaji, nabij Osaka in centraal Japan.

Het oogstjaar 2023/24 leverde een vruchtbare oogst op. ​"We hebben ook hoge verwachtingen van het nieuwe seizoen, omdat de bloei overvloedig is", aldus Shikamoto.

"Om het gebruik van pesticiden tot een minimum te beperken, ondernemen we aanzienlijke inspanningen, zoals het grondig maaien van het gras om de kans op ongedierte te verminderen”, voegde hij eraan toe.

Een van de meest arbeidsintensieve taken op de boerderij is het bestrijden van de olijven anoplophora kever.

"Het is een inheems insect hier in Japan. De larven kunnen de stammen van de olijfbomen beschadigen,” zei Shikamoto. ​"Het is een uitdagende taak om ze allemaal te identificeren en uit de bomen te verwijderen. Als we dat niet doen, kunnen de bomen verdorren. Daarom wordt elke boom geïnspecteerd en worden eventuele sporen van larven verwijderd.”

Niet ver van Awaji, aan de kust van Ushimado, Nippon Olive Company zegevierde opnieuw in de NYIOOC, twee gouden prijzen winnen voor de merken Ushimado en Ushimado Superior.

Nippon Olive Company doet het goed vanuit het mediterrane klimaat van Ushimado om een ​​erfenis van succes op te bouwen NYIOOC. (Foto: Nippon Olive Company)

"De lokale bevolking vergelijkt onze regio met de Egeïsche Zee, een eerbetoon aan een klimaat dat sterk lijkt op dat van de Middellandse Zee”, aldus Yasuhiro Yoshida, productiedirecteur van het bedrijf.

Nippon Olive Company haalt zijn olijfolie uit Tortosa, Spanje, en uit de tien hectare grote olijfboomgaarden in Ushimado Gardens.

De kwekerijen leveren olijfbomen aan boeren en particulieren in Japan. De twee bekroonde olijfolie zijn mengsels van Spaanse cultivars, waaronder Lucca, Mission, Nevadillo Blanco, Manzanillo en Arbequina.

Sinds 2019 doet Nippon Olive Company dat tien onderscheidingen verdiend op de Wereldcompetitie, waarvan er negen Gold Awards waren.

Zuidelijker, Mineo Nouen Itonamisha in Etajima, prefectuur Hiroshima, won een Gold Award en Silver Award voor het merk Etajima Strong, een blend met kenmerkende tonen van groene thee, en de monovarietal Lucca.

"Wij zijn erg trots op dit resultaat. Ons doel is om olijfolie te combineren met Japanse culinaire tradities”, aldus Ryhoei Mineo, CEO van het bedrijf. ​"We streven ernaar om de olijvencultuur in Japanse stijl verder te verspreiden.”

Bijna 600 kilometer verderop, gelegen in de schaduw van de berg Fuji, Crea boerderij gevierd het winnen van een gouden award voor zijn Coratina monovarietal, de vijfde World Competition-onderscheiding van het bedrijf sinds 2019.

"Een prijs winnen bij de NYIOOC is een bewijs van het harde werk dat gedurende het hele seizoen is verricht. We zijn er trots op dat we in dit stadium op kwaliteit worden beoordeeld”, aldus Yasuko Nishimura, CEO van het bedrijf.

Naarmate de productie groeit, is de uitdaging voor Crea Farm het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. (Foto: Crea Boerderij)

Naarmate de olijfgaarden van het bedrijf volwassener werden, is de hoeveelheid olijven die ze opleveren toegenomen. In het oogstjaar 2023/24 oogstte het bedrijf 300 ton olijven, wat volgens Nishimura kansen en uitdagingen met zich meebrengt.

"We voeren 100 procent screening uit in het segregatieproces en we persen de olijven binnen 24 uur na de oogst, maar we vinden het stroomlijnen van het proces een uitdaging”, zei ze.

Niet ver van Crea Farm, in de prefectuur Yamanashi, Fuefuki Maedaya Olijf debuteerde op de NYIOOC en won een Gold Award.

"We zijn heel blij met deze overwinning”, aldus oprichter Keisuke Maeda. ​"Door deel te nemen aan de NYIOOC, wilden we dat de beste olijfolieproevers ter wereld ons product zouden beoordelen. We hadden hun beoordeling nodig om inzicht te krijgen in de kwaliteit die we hebben bereikt.”

De olijventeelt is een recente ontwikkeling in de regio en het bedrijf onderzoekt de beste methoden om het uitdagende klimaat het hoofd te bieden.

De komende jaren zullen er meer cultivars van olijfbomen worden geplant, en Maeda hoopt de cultuur van de bekroonde olijfolieproductie uit te breiden.