Albanese olijventelers hebben het moeilijk vanwege emigratie en gebrekkige infrastructuur.

Het massale vertrek van jonge Albanezen op zoek naar betere kansen heeft geleid tot een vergrijzende beroepsbevolking in de landbouwsector.

Dit tekort aan arbeidskrachten is met name schadelijk voor de olijventeelt. Vanwege het historisch gefragmenteerde grondbezit van Albanië en het steile terrein in de olijfteeltregio van het land, worden het planten, snoeien en oogsten meestal handmatig gedaan.

We moeten muilezels gebruiken (om de olijven te vervoeren), net als in de middeleeuwen. Anders kunnen we een terreinwagen betalen om de olijven naar de molen te brengen, maar dat is duur. - Ysteak Molitaj, Albanese olijvenboer

In Albanië groeien ongeveer 12 miljoen olijfbomen, voornamelijk langs de kust en in het binnenland van Berat. Hier zijn olijven en ander fruit van vitaal belang voor de lokale economie.

Volgens demografische gegevens van de volkstelling is de bevolking van Albanië gedaald van 2.8 miljoen in 2011 tot 2.4 miljoen in 2023. De plattelandsgebieden zijn hierbij het zwaarst getroffen.

"“Er zijn hier geen jongeren meer; ze zijn allemaal al weg”, vertelde Ysteak Molitaj, een olijfboer uit Molishte, aan Balkan Insight.

Molitaj belde zijn zoon, die in Griekenland woont, om naar huis te komen en te helpen met de oogst, maar veel andere boeren kunnen niet al hun bomen kappen.

Meno Besimaj van het Agricultural Technology Transfer Center in Vlorë zei dat de plattelandsvlucht de productiekosten van boeren heeft doen stijgen. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van olijfolie bij de bron gestegen van $ 5 tot $ 6 (€ 4.6 tot € 5.5) per liter in 2023 tot $ 8 tot $ 10 (€ 7.7 tot € 9.6) in 2024.

"“Door het tekort aan arbeidskrachten is ook de waarde van een werkdag toegenomen”, vertelde Besimaj op een conferentie van olijfboeren en -molenaars.

"“Ongeveer 30 procent van de kosten van de olijventeelt bestaat alleen al uit de oogst”, voegde hij toe. ​"ook al wordt de olijvenoogst gemechaniseerd, omdat er nu veel op batterijen en elektriciteit, of op diesel en sebze yağıe werkende olijvenschudders zijn.”

Een van de redenen voor de plattelandsvlucht is de slechte infrastructuur op het platteland.

Terwijl sommige investeerders in de Albanese olijvensector, waaronder Andrew Strong van The Illyrian Press, erop staan ​​dat infrastructuur is verbeterd De afgelopen 20 jaar zijn lokale boeren van mening dat er veel meer werk nodig is.

Veel onverharde wegen op het platteland zijn in slechte staat, waardoor het lastiger is om arbeiders in te huren voor de oogst, de benodigde grondstoffen zoals flessen te kopen en de flessen olijfolie naar de markt en distributeurs te vervoeren.

"“We moeten muilezels gebruiken, net als in de middeleeuwen”, zei Molitaj. ​"Anders kunnen we een terreinwagen kopen om de olijven naar de molen te brengen, maar dat is duur.”

Volgens de Wereldbank gaf 49 procent van de plattelandsproducenten aan dat gebrekkig transport, en dan met name het ontbreken van wegen die bestand zijn tegen alle weersomstandigheden, hun grootste uitdaging is.

Bovendien resulteert het gebrek aan moderne opslagfaciliteiten in bederf en verspilling. Hoewel recente overheidsinvesteringen in moderne fabrieken hebben geholpen om de draai te veranderen, is er enige zorg dat er geen adequate trainingsprogramma's zijn geweest.

advertentie

advertentie

Volgens Adhurim Lazaj, een specialist op het gebied van olijfolie, moeten Albanese boeren de kwaliteit verbeteren en zich richten op individueel verpakte producten in plaats van de traditionele export in bulk.

"“Om de maximale kwaliteit te krijgen, moeten we op tijd oogsten”, vertelde hij op dezelfde conferentie. ​"Als we de hoeveelheden geoogste olijven dagenlang bewaren, begint de ontbinding en dat is waar de olie begint te bederven.”

Pogingen om de olijfoliesector van het land te moderniseren, maken deel uit van een nationaal strategisch plan om de olijventeelt te vergroten en de export te vergroten.

Volgens gegevens van de Internationale Olijfolieraad wordt verwacht dat Albanië in het oogstjaar 30,000/2024 een recordproductie van 25 ton zal realiseren.

"Dit jaar worden er meer dan 120,000 ton olijven verwacht, wat betekent dat de omgezette olijven de olieproductie zullen verhogen, ook al is de olieopbrengst niet zo hoog als vorig jaar vanwege de temperatuurschommelingen en de stress die de olijfbomen ondervonden door de droogte", aldus Besimaj.

"“De productiecapaciteit is dit jaar goed en alle fabrieken draaien op volle capaciteit”, voegde hij toe.

Mivan Peci, een adviseur, vertelde het Olive Oil Times een 2024 interview dat Albanië tussen 20,670/2021 en 22/2023 jaarlijks gemiddeld 24 ton olijfolie produceerde. Vóór 2020/21 schommelde de jaarlijkse productie tussen de 10,000 en 13,000 ton.

Ondanks dat de productie een opwaartse trend volgde, volgde de export niet. Volgens douanegegevens gerapporteerd door Gazeta Tema, exporteerde Albanië 2,400 ton olijfolie in de eerste negen maanden van 2024, een daling van 60 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Na slechte oogsten in een groot deel van het Middellandse Zeegebied was 2023 een record jaar voor de export van Albanese olijfolie.

Euronews Albanië meldde dat de export van olijfolie in de eerste acht maanden van 25 € 2023 miljoen bedroeg, een stijging van 665 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022.

Ondanks de wereldwijde olijfolie productie herstelt In het oogstjaar 2024/25 zijn de producenten nog steeds bezig met de export van individueel verpakte olijfolie.

"“Zoals we zien, ontwikkelt de olijfoliemarkt zich in het buitenland”, aldus Armando Lamaj, een olijfolieproducent in Vlorë. ​"De kwaliteit van de olie was dit jaar ook erg goed. Dit jaar ben ik van plan om me te mengen in de exportmarkt voor olijfolie en we zullen de certificeringsprocedures starten.”