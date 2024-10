De olijfolieproductie van de Europese Unie zal naar verwachting met een derde groeien

De laatste prognoses van de Europese Commissie suggereren dat het oogstjaar 2024/25 terug naar meer typische opbrengsten na twee uitdagende jaren.

Volgens het onlangs gepubliceerde landbouwrapport van Brussel vooruitzichten op korte termijnVerwacht wordt dat de olijfolieproductie in de Europese Unie met 32 ​​procent zal toenemen ten opzichte van vorig seizoen.

Deze stijging brengt de geschatte totale opbrengst voor het komende seizoen op twee miljoen ton. Daarentegen daalde de productie in 2023/24 tot 1.53 miljoen ton, terwijl in 1.39/2022 23 miljoen ton werd geregistreerd.

Spanje zal naar verwachting de grootste bijdrage leveren, met een voorspelde opbrengst van 1.3 miljoen ton. Volgens experts in het land kan de productie echter oplopen tot 1.45 miljoen ton.

Ondertussen Portugal en Griekenland wordt verwacht dat de olijfolieproductie zal toenemen.

Omgekeerd wordt verwacht dat Italië met een aanzienlijke neergang te maken krijgt, waarbij de productie naar verwachting zal dalen. met een derde dalen.

De beginvoorraadniveaus voor 2023/24 daalden naar 410,000 ton, een daling ten opzichte van 671,000 ton in het voorgaande jaar. Nu het nieuwe seizoen begint, zijn de voorraadniveaus gedaald tot 350,000 ton.

Toch verwacht de EU dat de voorraden tegen het einde van het seizoen weer zullen stijgen tot ruim 600,000 ton, wat overeenkomt met de gemiddelde historische niveaus.

De verwachte toename van de beschikbaarheid van olijfolie zal waarschijnlijk van invloed zijn op de prijzen.

De prijzen voor olijfolie zijn sinds hun piek in januari 2024 slechts licht gedaald, wat weerspiegelt dat er een overvloedige oogst wordt verwacht.

Bijvoorbeeld, volgens het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de EU, extra vergine olijfolie De prijzen in Spanje daalden van € 9.03 per kilogram naar € 7.43.

Toch ligt dit nog steeds aanzienlijk hoger dan het vijfjarig gemiddelde van € 5.05 per kilogram.

Hoge prijzen hebben ook gevolgen gehad voor de export. De export van olijfolie uit de EU begon daling tijdens 2022/23, met slechts lichte tekenen van herstel tegen het einde van 2023.

Tussen oktober 2023 en juli 2024 lag de export 1.3 procent lager dan het voorgaande seizoen en 26 procent lager dan in 2021/22. Voor het nieuwe seizoen wordt echter een exportstijging van tien procent verwacht.

De verwachting is dat de import met zeven procent zal dalen.

Desondanks kunnen solide opbrengsten en concurrerende prijzen in Tunesië en Turkije de vooruitzichten veranderen naarmate het seizoen vordert. In het laatste seizoen steeg de EU-import van olijfolie met 30 procent, waarvan 62 procent uit Tunesië en 14 procent uit Turkije.

Uit het rapport over de kortetermijnvooruitzichten bleek ook dat er sprake is van aanzienlijke onzekerheid op de markt, met name wat betreft de snelheid van de prijsdaling en de gevolgen daarvan voor consumenten.

Sommige consumenten hebben hun gebruik van olijfolie verminderd of zijn er helemaal mee gestopt. vanwege hoge prijzen.

Volgens de EU zal de consumptie van olijfolie, nu de prijzen nog steeds hoog zijn, naar verwachting nog eens met één procent dalen. Daarmee ligt de consumptie 23 procent lager dan in 2021/22.

Als de prijzen in de bronlanden echter blijven dalen en deze verlagingen worden doorberekend aan de consument, kan de totale consumptie in de EU met maar liefst zeven procent toenemen.

EU gegevens tonen aan dat de consumptie in Spanje, Italië, Portugal en Griekenland in 987,000/2024 bijna 25 ton zou kunnen bereiken, vergeleken met 923,000 ton in het voorgaande seizoen.