Producent Zuccardi uit Mendoza promoot lokale Arauco-variëteit op wereldtoneel

De Familie Zuccardi heeft als missie om de inheemse Argentijnse Arauco-variëteit in binnen- en buitenland te promoten.

De derde generatie wijnmakers begon 20 jaar geleden met de productie van olijfolie aan de voet van het Andesgebergte in het departement Maipú in de provincie Mendoza en is nu al een referentiepunt voor de regio geworden.

"“We hebben er 20 jaar geleden voor gekozen om oliën uit deze variëteit te gaan produceren vanwege het potentieel voor een zeer hoge kwaliteit”, aldus Miguel Zuccardi, die de olijfolie-activiteiten van het bedrijf leidt.

"Hoewel het een variëteit is die vooral bedoeld is voor de productie van tafelolijven, hebben we er vanaf het begin van ons project voor gekozen', voegde hij toe. ​"Niet iedereen kent de geschiedenis van deze variëteit, die rond 1550 in Zuid-Amerika werd geïntroduceerd en momenteel niet voorkomt in het Middellandse Zeegebied, zijn oorsprongsgebied.”

De monovariëteit Arauco is een opvallend bittere olie met tonen van frisse, groene aroma's en smaken.

"Het is een variëteit met een late rijping en heeft over het algemeen een hoog gehalte aan polyfenolen", zei Zuccardi. ​"En het aromatische profiel doet altijd denken aan tomaat, tomatenblad en gemaaid gras.”

De olijven worden echter tot een relatief harde pasta gemalen, wat resulteert in een lagere olieopbrengst dan veel commerciële soorten.

Hoewel de Arauco-variëteit unieke uitdagingen met zich meebrengt, zegt Zuccardi dat de resulterende olijfolie de extra arbeid waard is. (Foto: Familia Zuccardi)

"“Het is een ras met een lagere industriële opbrengst, en er zijn rassen die het beter doen dan Arauco”, aldus Zuccardi. ​"Je moet altijd iets langzamer met de decanter werken om een ​​goede extractie te krijgen. Het hangt ook erg af van de vochtigheidsregeling van het jaar op het moment van de oogst.”

"“Maar het is een variëteit die het in de molen goed doet”, voegde hij toe. ​"Houd er rekening mee dat als het een variëteit was die agronomisch niet gezond was, deze niet langer dan 400 jaar in de regio in stand zou zijn gehouden.”

De afgelopen 20 jaar heeft Familia Zuccardi 60 hectare Auraco en 260 hectare Picual, Coratina, Genovesa, Arbosa en Korneiki aangeplant. Deze zijn allemaal traditioneel of in gemiddelde dichtheid aangeplant.

"“We groeien voorlopig niet superintensief”, bevestigde Zuccardi. ​"Wij zijn op zoek naar variëteiten die ons een kwalitatief verschil geven, dat interesseert ons het meest.”

Dat kwalitatieve verschil viel inderdaad op bij de verkiezingen van 2024. NYIOOC World Olive Oil Competition, waar Familia Zuccardi een Gold Award won voor zijn organische medium Arauco monovarietal ingezonden door de productieve identificatie van kwaliteitsproducenten Manicaretti Italiaanse voedselimporteurs.

"Wij zijn erg blij met deze erkenning bij NYIOOC", zei Zuccardi. ​"Wij geloven dat het goed is om de oliën uit onze regio naar deze prestigieuze wedstrijd te brengen en zo de boodschap over onze Arauco-variëteit te verspreiden.”

De prijs kwam kort na een uitdagende oogst in Mendoza en in de rest van Argentinië.

Zuccardi verwacht een herstel van de productie na een teleurstellende oogst in 2024. (Foto: Familia Zuccardi)

"“De oogst in Mendoza is in 2024 vrij laag geweest”, bevestigde Zuccardi. ​"Vooral door de vorst in juni 2023 [die de bomen beschadigde toen ze op het punt stonden te bloeien] en de schommelingen in de olijfproductie.”

Familia Zuccardi begint al vroeg met de oogst. De Genovesa-oogst start in de tweede week van maart en de andere variëteiten worden geoogst vóór begin juni.

"“Hier in Mendoza, een woestijn op grote hoogte, is er altijd een risico op vorst, dus is een vroege oogst noodzakelijk”, aldus Zuccardi.

Vooruitkijkend naar 2025 verwacht Zuccardi een productieherstel vanwege de overvloedige bloei in de olijfgaarden en de vele sneeuwval in de bergen tijdens de winter (van juni tot augustus op het zuidelijk halfrond).

"De lente begon met een overvloedigere bloei, waarvan we hopen dat die tot bloei komt', zei hij. ​"Gelukkig hebben we een winter gehad met veel sneeuwval in de Andes, wat doorslaggevend is voor de beschikbaarheid van water en het aanvullen van de waterlagen in een woestijngebied als Mendoza.”

"“Aan de andere kant maken de woestijnomstandigheden in onze regio het mogelijk dat we gecertificeerde biologische landbouw kunnen bedrijven op 100 procent van het oppervlak dat we bewerken”, voegde Zuccardi toe.

Mendoza heeft een droog klimaat en ontvangt jaarlijks ongeveer 300 milliliter neerslag. Zuccardi zei echter dat hij in de loop der jaren heeft gemerkt dat de sneeuwlagen in de Andes afnemen, wat betekent dat er in de zomer minder afvloeiing is om de ondergrondse watervoerende laag waarop de olijfgaarden zich bevinden, aan te vullen.

Deze schijnbare impact van klimaatverandering en stijgende elektriciteitskosten als gevolg van recente overheidshervormingen heeft irrigatiebeheer tot een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering gemaakt.

Miguel Zuccardi sloot zich 20 jaar geleden aan bij het familiebedrijf en is nu verantwoordelijk voor de olijfolieafdeling. (Foto: Familia Zuccardi)

"“Irrigatiebeheer is essentieel”, zei hij. ​"Als je kijkt naar de trend van de laatste 15 jaar, dan hebben we een afname in de sneeuwval in het gebergte. Dit jaar is gelukkig een normaal jaar geweest met betere sneeuwval.”

Een andere uitdaging is de aanhoudende inflatie in Argentinië, die de koopkracht van consumenten door de jaren heen heeft uitgehold. Toch zei Zuccardi dat Argentinië de primaire markt van het bedrijf blijft.

"Onze belangrijkste markt is vandaag de dag Argentinië, omdat de distributie van onze wijn ons in staat stelt om verschillende marketingkanalen te bereiken, waarbij we profiteren van onze commerciële structuur," zei hij. Restaurants en cafés in heel Buenos Aires bieden inderdaad Familia Zuccardi-olijfolie aan klanten aan.

Hoewel de focus van het bedrijf nog steeds op de lokale markt ligt, exporteert Familia Zuccardi ook naar Brazilië, China, Japan en de Verenigde Staten (via Manicaretti).

"“Brazilië is onze belangrijkste potentiële markt”, aldus Zuccardi. ​"“Het is een belangrijke markt met veel culturele nabijheid.”

"Ons marktaandeel in de Verenigde Staten is nog steeds erg klein, maar we begrijpen dat het winnen van prijzen helpt bij het promoten van onze oliën en de verkoop ervan", voegde hij toe.

Dankzij het uitgebreide toeristische aanbod van Familia Zuccardi hebben ze een trouwe klantenkring opgebouwd in Brazilië, met directe vluchten van São Paulo naar Mendoza.

Het toerisme in Mendoza heeft talloze Argentijnen en Brazilianen kennis laten maken met de Arauco-variëteit en andere soorten. (Foto: Familia Zuccardi)

"“Mendoza heeft een wijn- en gastronomische toerisme-industrie die de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid”, aldus Zuccardi. ​"We ontvangen veel bezoekers uit Brazilië, en dit zorgt ervoor dat veel mensen die Mendoza vanuit Brazilië bezoeken, de kwaliteit van de olijfolie hier kunnen waarderen en begrijpen.”

De belangrijkste toeristische aanbiedingen van de familie omvatten drie restaurants, waaronder het olijfolie-centrische Pan y Oliva ("Brood en Olijf"). Gezamenlijk ontvangt het bedrijf volgens Zuccardi jaarlijks 90,000 bezoekers.

"“We geven ook kooklessen en als je tijdens het oogstseizoen komt, kun je je eigen olijfoliemix maken”, zei hij. ​"Er zijn ook programma’s waarbij je een fietstocht door de olijfgaard kunt maken.”

Terwijl veel producenten in het land de binnenlandse markt hebben verlaten en zich in plaats daarvan richten op export naar de Verenigde Staten en Europa, gelooft Zuccardi dat er in Argentinië latent potentieel zit.

"“De markt voor kwaliteitsolijfolie groeit”, zei hij. ​"In hoeverre mensen kwaliteit begrijpen, begrijpen ze dat voor extra vergine olijfolie om goed te zijn voor hun gezondheid, moet het ook van hoge kwaliteit zijn. Het moet vers zijn. Dit genereert een groeiende markt.”

"“Voor mij is de markt spannend”, concludeerde Zuccardi. ​"Argentinië is nog klein, maar consumenten zijn geïnteresseerd in olijfolie.”